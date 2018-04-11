Управляющая компания искажает сведения перед населением

Ранее на siapress.ru был опубликован материал о том, что на Бульваре Свободы, 10 и 12, из кранов часто течет грязная вода. УК «Сервис-3», в чьем ведении находятся дома, отмечает, что такую воду подает поставщик — Горводоканал.

На момент публикации ГВК не успел предоставить ответ, публикуем его сейчас.

В диспетчерской службе ГВК по дому №12 Бульвара Свободы были зафиксированы две жалобы на ухудшение качества холодной воды в 2017 и одна в этом году. По указанным обращениям ГВК незамедлительно организовал отбор, по результатам лабораторного контроля качество питьевой воды соответствует санитарным требованиям и нормам.

3 апреля 2018 года был организован внеплановый отбор проб. По результатам лабораторных исследований проб, отобранных на вводе в 12-й дом, несоответствий санитарным требованиям и нормам не выявлено.

Ежегодно ГВК и ГТС разрабатывают «План-программы по промывке магистральных водоводов, вводов на ЦТП и внутриквартальных сетей с последующим согласованием со всеми заинтересованными лицами. Информация также предоставляется в Роспотребнадзор.

Исходя из полученных результатов и статистике обращений в диспетчерскую ГВК по данному адресу следует, что УК «Сервис-3» искажает сведения перед населением о проведении мероприятий на внутридомовых сетях ХВС, находящихся в их зоне эксплуатации. Информация, предоставленная СИА-ПРЕСС техническим директором УК «Сервис-3», является недостоверной. Согласно правил технической эксплуатации внутридомовых сетей трубопроводы должны промываться гидропневматическим методом, а не прочищаться неизвестным способом. Для этого необходимо разрабатывать мероприятия и согласовывать их с собственниками помещений, что явно не выполнялось. Возникают сомнения в регулярности проведения мероприятий на внутридомовых сетях ХВС, так как выполнение данных работ возможно с гарантирующей и транспортирующей организациями. Уведомления о проведении промывок етей в 12 доме на Бульваре Свободы у ГВК отсутствуют.