​Аудитория siapress.ru высказалась резко против повышения подоходного налога до 15 процентов // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru высказалась против повышения подоходного налога до 15 процентов. Такую позицию заняло абсолютное большинство 84,1 процента. Противоположный лагерь заняли лишь 12,1 процента респондентов

В данном опросе не смогли определиться с решением 3,8 процента опрошенных.

Отметим, что вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что повышение НДФЛ до 15 процентов, по его мнению, не приведет к глобальному уходу от налогов. А дополнительные взносы в виде двух процентов могли бы пойти, например, на здравоохранение.