За бездействие коммунальщиков ждут санкции от нас

Сургутяне, когда вы говорите мне «наш двор никогда не убирают, снег не чистят, дороги не посыпают зимой и не ремонтируют летом», скорее всего, это значит, что территория ни за кем не закреплена. Да, может быть, управляющая компания по неизвестным причинам игнорирует ее, но за такое бездействие коммунальщиков ждут санкции от нас.

Но вернемся к «ничьей» территории. С прошлого года мы занимаемся межеванием. Это значит, что за каждой территорией, за каждым куском земли закрепляется свой хозяин. Делаем мы это как раз для того, чтобы свести на нет «бесхозные» участки в Сургуте.

Чтобы все это у нас пошло быстрее, нужна ваша активность и помощь. С 9 апреля в зале заседаний на Восход, 4 проходят публичные слушания по проектам межевания застроенных микрорайонов города. Призываю всех жителей включиться в этот проект!

Расписание публичных слушаний и проекты межевания по районам можно посмотреть на сайте Администрац.