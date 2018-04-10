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Туда, где война. Семью беженцев из Украины выдворили из Сургутского района

vv-34.ru
vv-34.ru

В редакцию siapress.ru обратился житель Тернопольской области Украины Андрей (остальные данные мужчина попросил не раскрывать, считая, что его родственников в другой стране могут начать преследовать), который проживает в поселке Федоровский Сургутского района и пытается получить российское гражданство. Он вместе с женой и двумя дочерьми) стал заложником сплетения политических и правовых обстоятельств, которое может привести к разрушению их жизни. Как так получилось — рассказывает СИА-ПРЕСС.

Из Украины в Россию

«Я с момента моего рождения в 1987 году жил в Украине, получил образование, затем работал в районном отделе полиции. С началом боевых действий на востоке Украины встал вопрос дальнейшего существования моей семьи в связи с поголовным призывом всех категорий офицерского состава для участия в боевых действиях, — вспоминает Андрей. — Я с помощью друзей отца один приехал в ХМАО в октябре 2015 года. В ноябре получил патент, дающий право официального трудоустройства».

В июне 2016 года к Андрею приехали жена и дочки. Все семейство прошло необходимые официальные процедуры, затем беженцы зарегистрировались в Сургутском районе в комнате, которую семья купила при помощи своих родителей. В сентябре этого же года глава семейства закончил обучение и получил специальность электромонтажника, кем и трудоустроился в Сургутинтерстрой. Жена работает парикмахером-модельером, дети ходят в один из Федоровских детских садов.

Недолго радовались

Беда в семью пришла совсем недавно — окружное ФМС в марте отказало беженцам в предоставлении временного убежища на территории РФ. «Причина отказа — за период с октября 2015 года по март 2018 года я выезжал на Украину. Этот факт одного пересечения границы в 2016 году лишил меня и мою семью возможности получить временное убежище, а в последующем и гражданство, — поясняет Андрей. — Но выезжал я туда вынужденно — мне необходимо было дать юридическое согласие супруге на вывоз двух дочерей из страны. Выезжал я на 15 дней, включая дорогу туда и обратно».

Стоит отметить, что за период пребывания Андрея в России и до его выезда на Украину, он получил две повестки для убытия на войну. После возвращения в нашу страну ему на последнее место работы на Украине пришли еще две повестки. «Если я выполню указание ФМС и вернусь на прежнее место жительства, то буду вынужден надеть форму, взять в руки оружие и стрелять в моих друзей, — переживает беженец. — А если останусь с семьей в России, то нас арестуют органы ФМС и в принудительном порядке выдворят из страны».

Закон неумолим

Корреспондент siapress.ru спросил у начальника УВМ УМВД России по ХМАО-Югре подполковника полиции Сергея Лепы, можно ли пересмотреть решение в отношении семьи Андрея, учитывая, что у мужчины была причина для выезда из нашей страны. Однако в ведомстве не нашли нарушений при проверке обстоятельств отказа. Беженцам предложили обжаловать решение в ГУМВД МВД России или в суде, или еще раз лично обратиться в окружное УМВД с заявлением о предоставлении временного убежища.

Обратно на свой страх и риск

Буквально перед самой публикацией выяснилось, что Андрей с семьей, чтобы не нарушать российский миграционный закон, вынужден был уехать обратно на Украину. Мужчина не намерен отпускать руки и через три месяца будет повторно пытаться получить для своей семьи убежище в нашей стране в представительстве России во Львове.

СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.


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Сегодня в 17:10, просмотров: 62, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 17:31
Сюр какой-то - чувак уехал с Украины, чтобы не участвовать в войнушках, но для нашего государства он плохой; но при этом наше же государство сквозь пальцы смотрят на даже сургутян, которые наоборот туда ездят пострелять (суть - совершать преступления)

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