​134 кг хлеба, булок и пирожных забраковали в Югре // ИНФОГРАФИКА

Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре подвело итоги 2017 года по качеству хлеба, булочек и кондитерских изделий, находящихся в обороте на территории округа. Исследовано более 1400 проб изделий, в том числе кремовых. Доля не соответствующих установленным нормативам изделий составила 2,8 процента, сообщает ведомство. Забраковано и изъято из оборота 38 партий хлебобулочных и кондитерских изделий общим весом 133,8 кг.

Специалисты Росприроднадзора напоминают, что наиболее высокую эпидемиологическую значимость имеют кремовые пирожные. В преддверии лета, с целью профилактики пищевых отравлений, потребителей просят обращать внимание на правила и нормы при употреблении кондитерских изделий.