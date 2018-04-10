Немалая часть аудитории siapress.ru ограничила свои походы в ТРЦ города после трагедии в Кемерово // ИНФОГРАФИКА

Голосующая аудитория siapress.ru разделилась на два примерно равных лагеря. Первая ее часть (41,2 процента) заявила, что ограничила свои походы в крупные торгово-развлекательные центры города после трагедии в Кемерово. В свою очередь 48,8 процента респондентов заняли обратную позицию, отметив, что не стали ограничивать походы в ТРЦ.

Оставшиеся 10 процентов не смогли определиться с ответом.

Как сургутяне отреагировали на на призывы игнорировать шопинг читайте в блоге Анастасии Якуповой.