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Куличи, порошок и купание в фонтане «Ауры»// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

8 апреля православные верующие всего мира отмечали Пасху - Воскресение Христово, самый главный из христианских праздников. Традиционными атрибутами Пасхи являются крашенные яйца, куличи и творожные пасхи. Кулинарными творениями все выходные делились пользователи соцсетей, а также поздравляли друг друга электронными открытками и фотографиями.

Глава города не стал исключением. Вадим Шувалов в ночь на 8 апреля посетил крестный ход в храме Георгия Победоносца и рассказал об этом подписчикам на личной странице VK.

Однако Шувалов получил неоднозначный отклик в виде комментария:

Местные фото- и видеографы также не остались в стороне и разместили на личных страницах репортажи с ночных служб:

Громким событием отличился Сургут в федеральных СМИ: Народная артистка России Мария Аронова устроила забастовку в Сургутской филармонии перед началом выступления из-за того, что труппе не заплатили.

Пользователи соцсетей разделились во мнениях о данной ситуации. Большое количество людей поддержали артистов, отметив, что 40-минутное ожидание не портит впечатление от спектакля, если артисты добиваются справедливости. Иные заявили, что труппа могла бы разобраться с материальным вопросом после выступления и возмутились невоспитанности артистки.



На прошлой неделе в сети появилась информация о том, что парковка на территории ТРЦ «Аура» станет платной. На выходных стало известно о тарифах и времени платы за стоянку:

оплачивать необходимо будет паркоместо с 20.00 до 6.00. При том первые три часа будут стоить водителям 50 рублей, а за последующие часы цена составит до 20 рублей.

Наличие чека из любого бутика суммой более 500 рублей позволит автолюбителям воспользоваться 50% скидкой на первые три часа парковки, а билет в кинотеатр дает право парковаться бесплатно.

Такие меры были приняты в связи с тем, что водители соседних от ТРЦ домов часто оставляют машины на парковке «Ауры».

Жители города в большинстве возмущены нововведением. Однако некоторые поддержали идею, и заявили, что от 50 рублей не обеднеют.

Новость о платной парковке не единственная связанная с торговым центром. В понедельник посетитель «Ауры» обескуражил общественность, искупавшись в фонтане ТРЦ в исподнем. Видео появилось в крупном городском сообществе VK:

В комментариях пользователи оставляют версии произошедшего. Молодого человека успели окрестить пранкером и ВДВшником. Основным предположением остается то, что парень проиграл в споре.

Кстати, в оценке поступка первооткрывателя купального сезона Сургута комментаторы также разошлись:

Местный торговый центр «Пассаж» также попал в сводки федеральных изданий. При проверке пожарной системы предположительно администрация центра забыла отключить подачу порошка, останавливающего возгорание. Товар арендаторов был покрыт им.

Комментаторы отмечают, что раз система сработала во время учений, то и в случае ЧП не подведет, и это позитивный опыт.

На следующий день после происшествия собственники исправили ситуацию.

Предыдущий обзор соцсетей читайте здесь.


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Сегодня в 14:02, просмотров: 141, комментариев: 0


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