«Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа»

Сегодня, 9 апреля в России отмечают День памяти, посвященный 80-летию со дня рождения Виктора Черномырдина. В воспоминаниях современников он остался мудрым политиком и видным государственным деятелем. Для сотрудников Сургутского завода по стабилизации конденсата дата особенно важна - Виктор Степанович не только считается создателем «Газпрома», но также его имя присвоено ЗСК с 2012 года. А 34 года назад, 12 апреля 1984 года, Черномырдин, занимая должность министра газовой промышленности СССР, подписал указ о создании завода в составе производственного управления «Сургуттрансгаз». На сегодняшний день завод – филиал Общества «Газпром переработка», является крупнейшем предприятием Югры по производству высококачественного моторного топлива и гарантом бесперебойной работы единой газотранспортной системы России в Западной Сибири.

Сегодня в 11:30 перед зданием завода состоялся митинг и возложение цветов к мемориальной доске Черномырдина. Главный инженер Сургутсого ЗСК Сергей Талалаев, открывая мероприятие, отметил, что заводчане и дальше собираются держать высокую марку и прославлять имя Черномырдина производственной деятельностью.

«Сегодня Сургутский ЗСК является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет Сургутского района, обеспечивая строительство дорог, зарплаты бюджетникам и надежную работу всех органов муниципалитета.Безусловно, этот важный день мы будем отмечать и в дальнейшем», - заявил депутат думы Сургутского района Вячеслав Виговский. Также депутат отметил, что Черномырдин внес неоценимый вклад в развитие газовой отрасли России.





Некоторые участники митинга памяти виделись с Виктором Степановичем лично. Так заместитель главного технолога завода Александр Белоусов рассказал о посещении завода Черномырдиным в 2002 году, тогда ему показывали комплекс по облагораживанию моторных топлив.

Высокий гость в беседе с работниками завода спрашивал, нравится ли работать на Сургутском ЗСК и устраивает ли зарплата. «Естественно, мы все сказали, да», - отмечает Белоусов.

Молодое поколение газовиков также отдало дань памяти основателю. Михаил Моисеев, инженер КИПиА Управления по транспортировке жидких углеродов, представитель Общества «Газпром переработка» в молодежной палате при думе Сургута выступая на митинге, сказал: «Виктор Черномырдин говорил: «Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа». Я желаю, чтобы наша жизнь проходила в той же атмосфере, а «Газпром» только рос и крепчал» - отметил Моисеев.

О личности Виктора Черномырдина и трудовых заслугах в Югре читайте в материале Людмилы Захаровой «Мы хотели как лучше...»