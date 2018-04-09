​Концертный репертуар Сургутской филармонии на апрель

Приближается одно из самых ожидаемых и заметных событий в культурной жизни нашего региона – VI Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум». Концерты пройдут в Югре с 21 по 29 апреля. В Сургуте и Ханты-Мансийске традиционно выступят юные музыканты – лауреаты Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Впервые за историю «Зелёного шума» в географию выступлений войдёт Нижневартовск. В рамках фестиваля зрители смогут посетить концерты прославленных виртуозов, представляющих лучшие традиции игры на фортепиано, баяне и аккордеоне. Ярким финальным аккордом фестиваля станет его закрытие. Масштабным концертом своё 25-летие отметит сургутское отделение известной Международной благотворительной программы «Новые имена».

В апреле жителям и гостям города коллективы Сургутской филармонии представят четыре премьеры. На сцене выступят: концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд», камерный оркестр русских народных инструментов «Былина», хоровая капелла «Светилен», ансамбль танца «Калинка», ансамбль песни «Отрада», ансамбль барабанщиц и мажореток «Дефиле-Бэнд», солистка филармонии Татьяна Баун.

Юным зрителям и их родителям Сургутская филармония по-прежнему предоставляет возможность бесплатно познакомиться лучшими сказками из репертуара Московской государственной академической филармонии. Ближайшая видеотрансляция состоится 14 апреля в рамках реализации проекта Министерства культуры РФ и Московской филармонии «Всероссийский виртуальный концертный зал».

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