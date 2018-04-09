​Почему в приложении и информационных табло отображается не весь общественный транспорт города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

«Почему не все сургутские автобусы и маршрутки указываются в приложении «Умный транспорт»? Как часто должна обновляться информация?» — спрашивает Евгения Т.

Вся информация о движении общественного транспорта города собирается на едином транспортном портале (ЕТП), куда она поступает с серверов перевозчиков. Эти данные транслируются в мобильное приложение «Умный транспорт»; информационные табло, размещенные на остановках и региональные системы (АИС «Управление транспорт»).

«Для обслуживания ЕТП не выделяются бюджетные средства. Оно осуществляется за счет абонентской платы перевозчиков, которая составляет в целом для предприятия от 800 до 1500 рублей в месяц, в зависимости от количества транспортных средств», — сообщили siapress.ru в администрации города.

В соответствии с постановлением администрации, перевозчики обязаны осуществлять перевозку пассажиров транспортом, оснащенным аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также обеспечивать передачу навигационных данных в ЕТП в режиме реального времени.

Как сообщают в департаменте городского хозяйства, предприятия с автобусами большого и среднего класса, работающие по муниципальным контрактам (с возмещением затрат из горбюджета), у которых «пропадают» с карт автобусы, получают за это штрафы.

Как правило не отображаются в приложениях те автобусы и маршрутки, которые не работают в рамках муниципального контракта. Чиновники объясняют эту проблему периодическим выходом из строя навигационного и серверного оборудования таких перевозчиков.

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