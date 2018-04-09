​Пять причин купить жильё в 42-м микрорайоне города

Собираясь приобрести себе жилье, потенциальный новосел сталкивается с массой всевозможных вопросов: какой район выбрать, какая площадь квартиры станет оптимальной, как не прогадать с застройщиком и жилым комплексом, брать черновое или готовое жилье и так далее.

Сейчас, наверное, самым активно развивающимся микрорайоном в Сургуте является 42 й микрорайон. Его застраивает лидер среди застройщиков города — Сибпромстрой. Компания эта на рынке уже давно и помогла получить свои уютные уголки тысячам людей. На данный момент в двух высотках — на улице Семена Белецкого, 1, и Есенина, 2, — ждут своих хозяев квартиры разных площадей: есть несколько вариантов студий, минимальная площадь которых составляет 27,4 кв. м. Представлены однокомнатные квартиры, площадью от 41,2 до 55,3 квадрата, «двушки» 64,1 — 71,3 кв. м и трехкомнатное жилье (71 кв. м). А в скором времени продажи откроются еще в нескольких домах этого комплекса.

Рассмотрим пять главных причин, которые должны стать весомыми аргументами для покупки квартиры у крупнейшего застройщика именно в этом микрорайоне.

Доступные цены

Самым главным преимуществом Сибпромстроя является то, что этот застройщик не запрашивает за свои «квадраты» бешеные деньги. Купить жилье у компании можно за смехотворные для Сургута 1,75 млн рублей. А максимальная стоимость квартир в высотках 42-го микрорайона — 3,4 млн рублей. Периодически для своих клиентов Сибпромстрой устраивает акции, которые позволяют еще больше сэкономить на покупке.

Приобрести квартиры можно за наличный расчет, в рассрочку от застройщика, а также при помощи предложений от банков-партнеров — Сибпромстрой сотрудничает с большим количеством финансовых организаций с массой интересных условий. Например, можно купить жилье в ипотеку без первоначального взноса или по сниженной процентной ставке (более подробную консультацию по условиям банков-партнеров можно получить по телефону отдела продаж Сибпромстроя).

Удобное местоположение

Как уже сообщалось ранее, 42-й микрорайон расположен в активно развивающейся части города — новом сердце Сургута.

Причем, несмотря на свой юный возраст, этот район уже снабжен всей необходимой для комфортного проживания инфраструктурой. Очень удобно, что в шаговой доступности имеются крупные торговые центры: ТРЦ «Аура», «Империя», «Лента».

У микрорайона транспортная доступность высокого уровня: доехать на автобусе или маршрутке можно в любую точку Сургута. До жд-вокзала рукой подать — пара минут езды или 10-15 минут ходьбы. А еще рядом выезд к Нефтеюганску и дорога в аэропорт.

Продуманная «начинка»

Еще один несомненный плюс застройщика — желание не просто продать жилье, а обеспечить своим клиентам комфортное проживание. В своих новых жилых комплексах Сибпромстрой реализует квартиры с приятным сюрпризом: они с предчистовой отделкой, в них выполнена электроразводка, установлены межкомнатные перегородки. Почему сюрприз? Потому что все это не отражается на стоимости жилья. Потенциальный новосел экономит немалые деньги на грядущем ремонте.

Подумал застройщик и о своих юных жильцах: детская и спортивная площадки тут расположены на крыше подземно-наземного паркинга.

Автолюбители тоже могут не беспокоиться о том, куда ставить машину — в жилом комплексе есть наземные парковки и двухуровневый современный подземно-наземный паркинг на 1 780 машиномест.

С ориентиром на будущее

Школы и детсады в шаговой доступности — веская причина выбрать тот или иной район проживания. Поэтому Сибпромстрой для своих новоселов продумывает и будущее — на придомовой территории нового жилого комплекса уже заложено место под школу и идет строительство детского сада. А для тех семей, у которых уже есть дети, имеется прекрасная альтернатива — неподалеку (буквально пять-десять минут ходьбы) уже работают образовательные учреждения.

Плюс в течение нескольких лет в районе появятся современные скверы и парки, а пока жители могут наслаждаться прогулкой в настоящем диком лесу.

Современные технологии

Многоэтажки на ул. С. Белецкого, 1, и Есенина, 2, возведены в соответствии с мировыми стандартами энергоэффективности и оснащены высокотехнологичным оборудованием.

Использование современных технологий дает возможность не только строить качественное жилье, но и позволяет снижать для своих жильцов расходы на коммунальные услуги. Как и в других домах Сибпромстроя, обладатели квартир в 42-м микрорайоне экономят до 30-40 процентов от средней стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Квартиры от Сибпромстроя в Сургуте можно купить в отделе продаж компании, который расположен на территории микрорайона № 38. Телефон для справок в Сургуте: 600-190.