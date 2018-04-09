​Владимир Глазырин: «От нашего решения зависят человеческие судьбы»

Каково быть следователем? Легко ли это? Следователь — это работа или призвание? Можно ли изменить судьбу человека? В свой профессиональный праздник 6 апреля на эти и многие другие вопросы ответил Владимир Сергеевич — старший следователь ОРП ОП – 3 СУ УМВД России по г. Сургуту.

— Расскажите, почему вы выбрали именно эту сферу деятельности, ведь работа не из легких?

— Да, работа действительно не из легких. Но я не ориентировался на это. В старших классах к нам приходили сотрудники из Управления и проводили определенную агитацию для дальнейшего трудоустройства. Я не могу до сих пор объяснить, почему именно в этот момент понял, что это мое и я должен работать именно там. То ли меня вдохновили сотрудники ОВД своими интересными историями о службе, то ли это мое жизненное призвание. Но все, же я поступил учиться в Тюменский юридический институт МВД, после чего был, в связи с реформой и закрытием института в Тюмени, переведен в Нижегородскую академию МВД.

— Вы не пожалели о своем выборе?

— Иногда, конечно, силы на пределе, сроки поджимают, времени в сутках катастрофически не хватает. Но, когда граждане благодарят за проделанную работу, виновные наказаны, приходят новые силы, понимаешь, что все делаешь не зря.

— В чем заключается работа следователя?

— Работа следователя заключается в том, чтобы собрать полную доказательственную базу по уголовному делу, объективно и всесторонне расследовать уголовные дела, то есть рассматривать как версию потерпевшего, так и обвиняемого. Соответственно, нужно не занимать определенную сторону. Конечно, как говорят, следователь — сторона обвинения, но все же нужно придерживаться независимой стороны и проверить все версии произошедшего.

— Что является самым сложным в вашей работе?

— Самое сложное — совмещать работу и личную жизнь. Моя жена работает в нефтяной компании, но при этом она настоящая хранительница нашего домашнего очага, ведь порой у меня не получается помочь ей в чем-либо, но тем не менее она всегда понимает и поддерживает меня в трудную минуту. Я очень в ней это ценю, даже словами не описать. Моя жена — мой тыл и моя опора. И все свои успехи я посвящаю ей, так как это наша совместная заслуга.

— Как вы относитесь к образам следователей в художественных фильмах?

— В реальной работе совсем все по-другому, не так, как показывают в фильмах. На самом деле наша работа кропотливая, многогранная. Следователь — это не просто профессия, это призвание. Следователь не имеет права на ошибку. Надо четко понимать, что от решения зависят человеческие судьбы. А в кино часто показывают вымышленные следственные действия, в которых мы не участвуем. И, смотря такие фильмы, обращаешь внимания на киноляпы и расхождения с реальностью, что вызывает только смех.

— Можете рассказать о каком-нибудь запоминающемся уголовном деле?

— Никогда не забуду одно интересное дело. В дежурные сутки заявили кражу из частного дома. Злоумышленник через окно пробрался в дом, откуда похитил бытовую и электронную технику, дорогостоящие меховые изделия. Похищенное было оценено на сумму более 300 тысяч рублей. Скрываясь с места преступления, вор случайно выронил свой паспорт, который стал главной уликой в этом деле. Через пару часов он был задержан по горячим следам, в содеянном сознался. Имущество было возвращено владельцам.