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Если снова ясли

До конца года российские города и вести прирастут яслями — рапортуют в правительстве. Ясли – это государственное учреждение, осуществляющее воспитание детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет. Вот и Сургут не исключение: как рассказала руководитель управления дошкольными учреждениями городского департамента образования Елена Кадырова, в 2018 году групп для малышей от года в муниципальных ДДУ станет существенно больше. Спрос на такие группы есть: мамы хотят выйти пораньше на работу, либо на пару часов пристроить чадо воспитателям.

С одной стороны, замечательно, когда у горожан расширяется список социальных услуг, но с другой — как-то не вызывает восторга возвращение к советским реалиям. Задумывались ли создатели инициативы «все в сад» о причинах запроса молодых семей? В мирное время, да в стране с развитой экономикой, — и опять из роддома в ясли. Слава богу, поднимать целину нет призыва, на воинскую службу – тоже мамы не идут, и заводы отечественные простаивают… Помнится, и от ведомственных садов предприятия некогда избавились.

Безусловно, ситуации в жизни бывают разные: болезнь, финансовое неблагополучие, долги или наоборот карьерные перспективы. Но так, чтобы во всех регионах, более 300 тысяч заявлений… Зачастую основная причина – это ипотечная кабала. Жить на одну зарплату, 60 процентов из которой надо отдавать банку. А во многих регионах ежемесячное пособие на ребенка меньше стоимости упаковки подгузников.

Полагаю, семье, которая вынуждена отправить в сад годовасика, их понадобится дюжина. Но, допустим, обеспечить сухие попки нянечки могут не хуже родителей, но как же уникальное мамино молоко? Ведь в роддоме настаивают на грудном вскармливании не менее, чем до двух лет. Больницы со статусом «доброжелательная к ребенку» подтверждают, что длительная разлука с мамой младенцу вредна, а психологи называют поколение 60-х «недолюбленные дети».

В 80-х годах был опубликован доклад о результатах 15-летнего наблюдения за годовалыми малышами. Именно в этом возрасте принято было отдавать в ясли в СССР. Так вот у детей фиксировался резкий подъем адреналина, стресс держался до трех месяцев. Они панически боялись сверстников, орали, добиваясь, чтобы их взяли на руки, и с быстротой зверька забивались в угол манежа, инстинктивно защищая спинку...

Зачем нам опять поколение «недолюбленных»? Ведь не надо быть психологом, чтобы оценить последствия драматичного отрывания малыша от мамы в дверях «муниципального казённого учреждения». Получается замкнутый круг: мама бросает дите на государство, работает, чтобы платить налоги, оплачивать сад, покупать искусственные смеси, памперсы, а потом еще и лекарства, чтобы лечить неврозы себе, малышу и папе. И будь воспитатель хоть трижды опытный, уделить достаточное внимание сразу пяти-десяти лялькам не получится. А педагогам нужно платить достойную зарплату, группы надо обеспечивать материально-технической базой, словом, затраты еще те. Передовые регионы и вовсе кричат, что намерены строить новые ясли и— это миллиарды рублей. Миллиарды, которые можно добавить к детским пособиям. Чтобы хватало и на малыша, и на погашение долгов, и няню. Или же закрыть вопрос с очередями для трехлеток, когда социализация уже уместна.

Многие мамы посетуют, что именно скудные декретные вынуждают их подрабатывать. Услугами, сетевым маркетингом, каким-то частным производством на дому. По-прежнему велик процент женщин, которые и вовсе остаются без соцвыплат ввиду отсутствия справок, прописки, официального трудоустройства. Но по закону декретный отпуск положен до трех лет. В нашем регионе масса примеров, когда у работниц градообразующих предприятий, нефтегазовой отрасли первый декрет плавно перетекает в третий, а то и в четвертый...

Многие заявки на ясли поступают из населенных пунктов, где царит именно мужская безработица. Где папы не в состоянии платить алименты. Там, где хотя бы подработкой женщина может прокормить себя и ребенка. Получается, что проблема куда глубже: давать надо не ясли, а рабочие места. Призыв к подъему демографии, полагаю, должен укреплять семью, а не множить камеры хранения для младенцев?

Читайте предыдущую статью автора здесь.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 223, комментариев: 0


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