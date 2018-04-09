Статья дня. ​Американская мечта Навального

Алексей Навальный поднял важнейшую тему — как нам жить в прекрасной России будущего. Вы даже не представляете, как это хорошо. Наконец политики начали обращать внимание на важнейшую российскую проблему — как мы живем.

И Навальный совершенно верно пишет:

«Одна из главных причин проблем российских городов — бесконечное многоэтажное строительство. Для них всех развитие — это индустриальное домостроение, которое оборачивается появлением пригородных многоэтажных гетто без дорог и инфраструктуры».

Что мы имеем сегодня?

вам писал, во что превращаются пригороды Петербурга. Аналогичные процессы происходят и в Москве. Многие районы уже сегодня пустуют, квартиры никто не покупает, а в стремительно дешевеющую недвижимость селятся мигранты, детдомовцы, самые социально неблагополучные слои населения, что только усиливает бегство оттуда среднего класса.

То, что сегодня происходит в России с массовым жилым строительством — это катастрофа. И причин этой катастрофы несколько.

Во-первых, конечно, виноваты чиновники. Они совершенно бездумно передают бывшие поля под многоэтажную застройку. Они выдают разрешения на строительство, совершенно не думая о том, как там потом будет кто-то жить. Кроме того, есть большие вопросы к законодательству. До сих пор кидают дольщиков, до сих пор почти никак не регулируется рынок аренды, высотность. Сегодня для чиновника есть только один критерий успеха — количество сданных квадратных метров. И чем их больше, тем лучше! А про качество никто не думает.

Во-вторых, сами застройщики. Я вообще не склонен особо винить бизнес. Цель бизнесмена — получить максимум прибыли. Поэтому он строит ровно то, что ему дают построить по закону или за взятки. И ровно того качества, которое готовы сегодня покупать. Обвинить застройщика я могу в первую очередь в обмане потребителя. Бесконечные обещания, которые не выполняются. Крайне низкое качество строительства.

В-третьих, огромная проблема — это сам потребитель. Я не перестаю удивляться наивности людей. Вот, казалось бы, проблема обманутых дольщиков стоит в России уже не первый год. Люди митингуют, голодают, перекрывают трассы. Об этом пишут все СМИ, все всё знают. Но на дворе 2018 год, а народ продолжает нести свои деньги, покупая воздух и надеясь на чудо. Кроме того, потребители зачастую плохо образованы в вопросах недвижимости. Люди не знают законов, не знают своих прав. Они не понимают, что покупают, и какие проблемы потом будут. Мне каждый день приходят на почту письма, где народ просит помочь им, когда они вдруг обнаруживают, что купили бетонный мешок в чистом поле. Но самая большая беда в том, что, покупая свои несчастные квадратные метры, люди думают, что это сохранит их деньги. Ведь недвижимость для большинства всегда была самым надежным активом. Так вот очень скоро ваша квартира в муравейнике потеряет ликвидность. Вы не оставите её детям по наследству, вы не сможете её продать.

Так что мы имеем? Россия катится в жилищный ад. С каждым годом мы строим все хуже. Это будет продолжаться, пока лодка не перевернется. А она обязательно перевернется, и мало не покажется никому. Проблема ветхого жилья и пятиэтажек будет выглядеть смешным пустяком по сравнению с миллионами квадратных метров панельных гетто, которыми как плесенью обрастают наши города.





И вот Алексей Анатольевич Навальный предлагает свое решение проблемы, называя это решение чуть ли не главным в своей политической повестке.

Прочитать его внимательно и полностью можно тут.

«Жизнь в собственном доме формирует свободного и ответственного человека» — Алексей Навальный о малоэтажной России будущего.

Я отдаю себе отчет, что этот пост заденет как сторонников, так и противников Навального. Потому что с одной стороны мы будем обсуждать предложение Алексея, а с другой — «американскую мечту». Но мне бы хотелось, чтобы вы максимально абстрагировались от ваших политических взглядов, потому что тема интересная. И мечты об одноэтажной России высказывают совершенно разные люди.

Итак, что предлагает Алексей? Он предлагает именно американскую мечту в её классическом виде. Каждому свой собственный дом, лужайку, дом для собаки, дом для ребенка на дереве.

«У человека, живущего в доме, иначе устроено потребление: это и удовольствие, и благо для экономики. Человек живет в доме, у него есть сарай, гараж, погреб, мастерская. Он купил себе газонокосилку, устроил спортивную площадку и приобрел садового гнома. У него в принципе больше вещей в обиходе, чем в маленькой городской квартире».

«У каждого может быть велосипед, да хоть мотоцикл, будки для собак и домик на дереве для детей. И тут же дети постарше могут устраивать концерты своего гаражного рок-бэнда, тут может родиться новый Стив Джобс…».

«Когда мы говорим, что люди переезжают из деревень в города, это не означает, что они обречены заселяться в однушку в муравейнике. Они вполне комфортно могут поселиться в одноэтажном доме».

«Нужно стремиться к тому, чтобы у людей была возможность переехать в малоэтажное или одноэтажное жилье».

Американская мечта не просто так называется мечтой. Она на то и мечта, что многим людям нравится этот образ жизни. Свой дом, лужайка, домик на дереве, енот… Ну, кто откажется от такого?

или даже такого?

Что-нибудь такое, только забор повыше. Верно?

Я бы тоже согласился.

Дураков нет, свой дом — это же кайф! Я уже представляю, как утром играю с детьми на газоне, а вечером жарю стейки, пока дочка качается на качелях рядом со мной.

Все хотят жить в индивидуальном доме! Вот вам исследование мнения россиян…

И что самое интересное, все при этом хотят жить в центре города…

Постойте, что?!

Здесь мы сталкиваемся с извечной проблемой. За удовольствие приходится платить. Все мы хотим есть сладости, пиццу и не толстеть. Жить в собственном доме, да чтобы еще в городе и поближе к центру. Но так не бывает.

То, о чем рассказывает Алексей, действительно практикуется во многих странах. Самым ярким примером будет США.

Американская мечта сегодня выглядит вот так:

Добро пожаловать в субурбию…

— Постойте, но мы ведь просили коттедж и в центре города! — скажете вы.

А вот тут начинаются проблемы.

Если коротко, то минусы субурбии это:

– Зависимость от автомобиля. Без машины не выжить в буквальном смысле этого слова. Ближайший магазин будет в 5 км, школа в 15, торговый комплекс в 20. Это в лучшем случае. У каждого члена семьи должна быть машина.

– Как следствие — проблемы со здоровьем и ожирение. Люди перестают передвигаться, ходить. Просто ходить становится некуда.

– Как следствие — строительство транспортной инфраструктуры, все больше дорог, развязок и парковок. Многие американские города — это сплошные поля асфальта и бетона. Но и это не спасает. Лос-Анджелес может похвастаться не только городом, где у каждого есть свой дом, но и самыми адскими в мире пробками.

– Ограниченное количество развлечений, услуг. Даже в спальном районе обычного российского города в пешей доступности будет несколько разных продуктовых магазинов, кафе. В субурбии вся ваша жизнь скорее всего ограничится ближайшим торговым центром. Театры, галереи, бары и разнообразие ресторанов — все это останется городским жителям. Как показывают исследования, жители субурбии чаще отказывают себе в культурном досуге, реже куда-то ходят, в целом ведут менее активный образ жизни.

Общественный транспорт? Забудьте. При такой низкой плотности населения просто невозможно развивать общественный транспорт.

Навальный пишет:

«Ты сохраняешь все преимущества городского образа жизни, ты пользуешься автомобилем или общественным транспортом, но для тебя твое сообщество, твои соседи — это уже нечто совершенно реальное».

К сожалению, это не работает. Не работает в США, Австралии, Новой Зеландии. Не будет работать и у нас.

Если вы посмотрите американские профильные сайты, то найдете десятки статей о проблемах субурбии. Сейчас для Штатов это проблема, как для нас ветхое жилье и пятиэтажки. Никто не знает, что делать дальше!

США – это хороший пример лоббирования частных интересов корпораций на уровне государства. Сегодня есть отчётливое понимание, что такая модель вредна для горожан: личная машина — неэффективный вид транспорта, малоактивный образ жизни делает людей больными, содержание дорог обходится слишком дорого и так далее. Американцы своими руками разрушили свои города в угоду деревень под популистские лозунги, а сегодня не могут слезть с бензиново-бетонной иглы — слишком выгодно это для отдельных людей, несмотря на потери общества.

Спустя 70 лет после начала большой американской субурбии намечается обратный процесс: люди стали переезжать обратно в города и селиться в многоквартирных домах. О проблеме стали писать, проводить исследования и изучать другой опыт. Исследования показывают, что из-за постоянных рабочих поездок из пригорода и обратно в 50 крупных агломерациях США общество теряет $107 миллиардов. Поэтому всё чаще американские города поворачивают обратно в пользу пешеходов и плотной структуры.

Вот только одна из карикатур:

Привет, город! Я решил использовать свою свободу и жить в пригороде. Теперь я хочу быстро приезжать в город. Я требую, чтобы государственные налоги были потрачены на расширение ваших дорог и снижение вашей безопасности, ухудшение здоровья и качества жизни.



То, что предлагает Навальный, выглядит аппетитно, но мир наступил на эти грабли уже 70 лет назад и теперь не знает, что с этим делать.



«Если у человека есть свой дом и кусочек земли. он никогда не станет коммунистом. У него просто не будет на это времени. Домовладельцы не устраивают забастовок», — говорил Уильям Левитт, один из отцов Субурбии, 70 лет назад.

«Если у человека есть свой дом и кусочек земли, он никогда не станет голосовать за Путина! Ведь он будет ответственным собственником, а не безвольным рабом!» — хочется сказать после прочтения восторженной статьи Навального сегодня.



Что же нужно России?

У России европейский пусть развития. России надо перенять лучший европейский опыт жилого строительства. Это смешанная застройка квартального типа. Не стоит выбор, чтобы все жили либо в муравейниках, либо в частных домах. Это крайности, которые в удобном современном городе неприемлемы.

Жизнь в городе должна удовлетворять запросам разных людей, поэтому могут быть кварталы таунхаусов, среднеэтажные дома с выходом на крышу или своим участком, торгово-жилые улицы или лофты, будет и социальное жилье, куда без него? И так далее — жильё для разных запросов давно придумано, но оно должно отвечать принципу компактного расселения. Возможно сделать город комфортным для всех, но у нас в силу порочного круга снипов, консерватизма и советской градостроительной школы чаще всего получаются серые коробки ЖК.

Вот, к примеру, как строят новые районы на окраине Лондона. Я писал про это подробно. Но просто посмотрите на разнообразие разных типов недвижимости.

Тут и небольшие многоквартирные дома

И таунхаусы

У кого-то есть свой гараж и даже участочек



Тут может стоять и башня



С невероятным благоустройством





А рядом уже кварталы 10-этажных домов



И это город, это живые улицы, это малый бизнес, это сообщества, которые совершенно справедливо требует Навальный в своей статье.



Это хорошая и комфортная городская среда





И рядом будут рабочие места, офисные центры, хорошо продуманный общественный транспорт.

В таком районе человек получает гораздо больше, чем он может получить, отгородившись забором своего дома. Его жизнь будет более насыщенной и полноценной.

А что же американцы?

Новые районы Сан-Диего…



Лос-Анджелеса…





Даже в Новой Зеландии начинают бороться с субурбией. Помните, я вамрассказывал, что Окленд, который в 10 раз меньше по численности населения, равен по площади Москве. Вот теперь уплотняют потихоньку.

– А как же мечта большинства людей о собственном доме?

Еще раз хочу сказать, что нет ничего плохого в частном доме. Это очень хорошо. Никто не против, чтобы вы жили в частном доме. Просто если вы хотите жить в своем доме в центре города, то это будет очень дорого. А если хотите дешево — то не называйте это городом, вот и все.

– Но ведь у нас так много земли!

Пространство страны и городов не коррелируют между собой. Если у вас много территории, то может быть много городов, но сами города должны быть плотными независимо от размера страны. Именно плотность порождает городскую жизнь и развивает общество, в противном случае город превращается в деревню с низкой активностью людей.

Никогда не получится совместить плюсы жизни в городе с массовым частным сектором — получится, как я уже писал, деревня. Плотность жизни позволяет не тратить полжизни на дорогу, что является главным преимуществом городов, от этого дальше идёт развитие бизнеса, экономия на обслуживании инфраструктуры и социальных объектов.

С проблемами нужно бороться, но не методом крайностей. Создание комфортной среды с доброжелательными соседями и всеми благами города реально. Более того, подобное практикуется всего в 300 километрах по морю от Парнаса или Мурино.





Алексею я бы очень посоветовал изучить термин устойчивое развитие и почитать хотя бы несколько умных книжек (лучшая — Джеф Спек «Город для пешеходов»).

Но первый шаг неплохой. Говорить о том, в какой ад мы катимся, очень важно. Осталось теперь вырулить в светлое будущее.

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