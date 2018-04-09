16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,5714   EUR  71,8847  

Статья дня. ​Американская мечта Навального

Фото автора, proufu.ru, varlamov.ru
Фото автора, proufu.ru, varlamov.ru

Алексей Навальный поднял важнейшую тему — как нам жить в прекрасной России будущего. Вы даже не представляете, как это хорошо. Наконец политики начали обращать внимание на важнейшую российскую проблему — как мы живем.

И Навальный совершенно верно пишет:
«Одна из главных причин проблем российских городов — бесконечное многоэтажное строительство. Для них всех развитие — это индустриальное домостроение, которое оборачивается появлением пригородных многоэтажных гетто без дорог и инфраструктуры».

Что мы имеем сегодня?

вам писал, во что превращаются пригороды Петербурга. Аналогичные процессы происходят и в Москве. Многие районы уже сегодня пустуют, квартиры никто не покупает, а в стремительно дешевеющую недвижимость селятся мигранты, детдомовцы, самые социально неблагополучные слои населения, что только усиливает бегство оттуда среднего класса.

То, что сегодня происходит в России с массовым жилым строительством — это катастрофа. И причин этой катастрофы несколько.

Во-первых, конечно, виноваты чиновники. Они совершенно бездумно передают бывшие поля под многоэтажную застройку. Они выдают разрешения на строительство, совершенно не думая о том, как там потом будет кто-то жить. Кроме того, есть большие вопросы к законодательству. До сих пор кидают дольщиков, до сих пор почти никак не регулируется рынок аренды, высотность. Сегодня для чиновника есть только один критерий успеха — количество сданных квадратных метров. И чем их больше, тем лучше! А про качество никто не думает.

Во-вторых, сами застройщики. Я вообще не склонен особо винить бизнес. Цель бизнесмена — получить максимум прибыли. Поэтому он строит ровно то, что ему дают построить по закону или за взятки. И ровно того качества, которое готовы сегодня покупать. Обвинить застройщика я могу в первую очередь в обмане потребителя. Бесконечные обещания, которые не выполняются. Крайне низкое качество строительства.

В-третьих, огромная проблема — это сам потребитель. Я не перестаю удивляться наивности людей. Вот, казалось бы, проблема обманутых дольщиков стоит в России уже не первый год. Люди митингуют, голодают, перекрывают трассы. Об этом пишут все СМИ, все всё знают. Но на дворе 2018 год, а народ продолжает нести свои деньги, покупая воздух и надеясь на чудо. Кроме того, потребители зачастую плохо образованы в вопросах недвижимости. Люди не знают законов, не знают своих прав. Они не понимают, что покупают, и какие проблемы потом будут. Мне каждый день приходят на почту письма, где народ просит помочь им, когда они вдруг обнаруживают, что купили бетонный мешок в чистом поле. Но самая большая беда в том, что, покупая свои несчастные квадратные метры, люди думают, что это сохранит их деньги. Ведь недвижимость для большинства всегда была самым надежным активом. Так вот очень скоро ваша квартира в муравейнике потеряет ликвидность. Вы не оставите её детям по наследству, вы не сможете её продать.

Так что мы имеем? Россия катится в жилищный ад. С каждым годом мы строим все хуже. Это будет продолжаться, пока лодка не перевернется. А она обязательно перевернется, и мало не покажется никому. Проблема ветхого жилья и пятиэтажек будет выглядеть смешным пустяком по сравнению с миллионами квадратных метров панельных гетто, которыми как плесенью обрастают наши города.


И вот Алексей Анатольевич Навальный предлагает свое решение проблемы, называя это решение чуть ли не главным в своей политической повестке.

Прочитать его внимательно и полностью можно тут.

«Жизнь в собственном доме формирует свободного и ответственного человека» — Алексей Навальный о малоэтажной России будущего.
Я отдаю себе отчет, что этот пост заденет как сторонников, так и противников Навального. Потому что с одной стороны мы будем обсуждать предложение Алексея, а с другой — «американскую мечту». Но мне бы хотелось, чтобы вы максимально абстрагировались от ваших политических взглядов, потому что тема интересная. И мечты об одноэтажной России высказывают совершенно разные люди.

Итак, что предлагает Алексей? Он предлагает именно американскую мечту в её классическом виде. Каждому свой собственный дом, лужайку, дом для собаки, дом для ребенка на дереве.

«У человека, живущего в доме, иначе устроено потребление: это и удовольствие, и благо для экономики. Человек живет в доме, у него есть сарай, гараж, погреб, мастерская. Он купил себе газонокосилку, устроил спортивную площадку и приобрел садового гнома. У него в принципе больше вещей в обиходе, чем в маленькой городской квартире».
«У каждого может быть велосипед, да хоть мотоцикл, будки для собак и домик на дереве для детей. И тут же дети постарше могут устраивать концерты своего гаражного рок-бэнда, тут может родиться новый Стив Джобс…».
«Когда мы говорим, что люди переезжают из деревень в города, это не означает, что они обречены заселяться в однушку в муравейнике. Они вполне комфортно могут поселиться в одноэтажном доме».
«Нужно стремиться к тому, чтобы у людей была возможность переехать в малоэтажное или одноэтажное жилье».
Американская мечта не просто так называется мечтой. Она на то и мечта, что многим людям нравится этот образ жизни. Свой дом, лужайка, домик на дереве, енот… Ну, кто откажется от такого?

или даже такого?

Что-нибудь такое, только забор повыше. Верно?

Я бы тоже согласился.

Дураков нет, свой дом — это же кайф! Я уже представляю, как утром играю с детьми на газоне, а вечером жарю стейки, пока дочка качается на качелях рядом со мной.

Все хотят жить в индивидуальном доме! Вот вам исследование мнения россиян…

И что самое интересное, все при этом хотят жить в центре города…

Постойте, что?!

Здесь мы сталкиваемся с извечной проблемой. За удовольствие приходится платить. Все мы хотим есть сладости, пиццу и не толстеть. Жить в собственном доме, да чтобы еще в городе и поближе к центру. Но так не бывает.

То, о чем рассказывает Алексей, действительно практикуется во многих странах. Самым ярким примером будет США.

Американская мечта сегодня выглядит вот так:

Добро пожаловать в субурбию…

— Постойте, но мы ведь просили коттедж и в центре города! — скажете вы.

А вот тут начинаются проблемы.

Если коротко, то минусы субурбии это:

– Зависимость от автомобиля. Без машины не выжить в буквальном смысле этого слова. Ближайший магазин будет в 5 км, школа в 15, торговый комплекс в 20. Это в лучшем случае. У каждого члена семьи должна быть машина.

– Как следствие — проблемы со здоровьем и ожирение. Люди перестают передвигаться, ходить. Просто ходить становится некуда.

– Как следствие — строительство транспортной инфраструктуры, все больше дорог, развязок и парковок. Многие американские города — это сплошные поля асфальта и бетона. Но и это не спасает. Лос-Анджелес может похвастаться не только городом, где у каждого есть свой дом, но и самыми адскими в мире пробками.

– Ограниченное количество развлечений, услуг. Даже в спальном районе обычного российского города в пешей доступности будет несколько разных продуктовых магазинов, кафе. В субурбии вся ваша жизнь скорее всего ограничится ближайшим торговым центром. Театры, галереи, бары и разнообразие ресторанов — все это останется городским жителям. Как показывают исследования, жители субурбии чаще отказывают себе в культурном досуге, реже куда-то ходят, в целом ведут менее активный образ жизни.

Общественный транспорт? Забудьте. При такой низкой плотности населения просто невозможно развивать общественный транспорт.

Навальный пишет:
«Ты сохраняешь все преимущества городского образа жизни, ты пользуешься автомобилем или общественным транспортом, но для тебя твое сообщество, твои соседи — это уже нечто совершенно реальное».
К сожалению, это не работает. Не работает в США, Австралии, Новой Зеландии. Не будет работать и у нас.

Если вы посмотрите американские профильные сайты, то найдете десятки статей о проблемах субурбии. Сейчас для Штатов это проблема, как для нас ветхое жилье и пятиэтажки. Никто не знает, что делать дальше!

США – это хороший пример лоббирования частных интересов корпораций на уровне государства. Сегодня есть отчётливое понимание, что такая модель вредна для горожан: личная машина — неэффективный вид транспорта, малоактивный образ жизни делает людей больными, содержание дорог обходится слишком дорого и так далее. Американцы своими руками разрушили свои города в угоду деревень под популистские лозунги, а сегодня не могут слезть с бензиново-бетонной иглы — слишком выгодно это для отдельных людей, несмотря на потери общества.

Спустя 70 лет после начала большой американской субурбии намечается обратный процесс: люди стали переезжать обратно в города и селиться в многоквартирных домах. О проблеме стали писать, проводить исследования и изучать другой опыт. Исследования показывают, что из-за постоянных рабочих поездок из пригорода и обратно в 50 крупных агломерациях США общество теряет $107 миллиардов. Поэтому всё чаще американские города поворачивают обратно в пользу пешеходов и плотной структуры.

Вот только одна из карикатур:

Привет, город! Я решил использовать свою свободу и жить в пригороде. Теперь я хочу быстро приезжать в город. Я требую, чтобы государственные налоги были потрачены на расширение ваших дорог и снижение вашей безопасности, ухудшение здоровья и качества жизни.

То, что предлагает Навальный, выглядит аппетитно, но мир наступил на эти грабли уже 70 лет назад и теперь не знает, что с этим делать.

«Если у человека есть свой дом и кусочек земли. он никогда не станет коммунистом. У него просто не будет на это времени. Домовладельцы не устраивают забастовок», — говорил Уильям Левитт, один из отцов Субурбии, 70 лет назад.
«Если у человека есть свой дом и кусочек земли, он никогда не станет голосовать за Путина! Ведь он будет ответственным собственником, а не безвольным рабом!» — хочется сказать после прочтения восторженной статьи Навального сегодня.

Что же нужно России?

У России европейский пусть развития. России надо перенять лучший европейский опыт жилого строительства. Это смешанная застройка квартального типа. Не стоит выбор, чтобы все жили либо в муравейниках, либо в частных домах. Это крайности, которые в удобном современном городе неприемлемы.

Жизнь в городе должна удовлетворять запросам разных людей, поэтому могут быть кварталы таунхаусов, среднеэтажные дома с выходом на крышу или своим участком, торгово-жилые улицы или лофты, будет и социальное жилье, куда без него? И так далее — жильё для разных запросов давно придумано, но оно должно отвечать принципу компактного расселения. Возможно сделать город комфортным для всех, но у нас в силу порочного круга снипов, консерватизма и советской градостроительной школы чаще всего получаются серые коробки ЖК.

Вот, к примеру, как строят новые районы на окраине Лондона. Я писал про это подробно. Но просто посмотрите на разнообразие разных типов недвижимости.

Тут и небольшие многоквартирные дома

И таунхаусы

У кого-то есть свой гараж и даже участочек

Тут может стоять и башня

С невероятным благоустройством


А рядом уже кварталы 10-этажных домов

И это город, это живые улицы, это малый бизнес, это сообщества, которые совершенно справедливо требует Навальный в своей статье.

Это хорошая и комфортная городская среда


И рядом будут рабочие места, офисные центры, хорошо продуманный общественный транспорт.

В таком районе человек получает гораздо больше, чем он может получить, отгородившись забором своего дома. Его жизнь будет более насыщенной и полноценной.

А что же американцы?

Новые районы Сан-Диего…

Лос-Анджелеса…


Даже в Новой Зеландии начинают бороться с субурбией. Помните, я вамрассказывал, что Окленд, который в 10 раз меньше по численности населения, равен по площади Москве. Вот теперь уплотняют потихоньку.

– А как же мечта большинства людей о собственном доме?

Еще раз хочу сказать, что нет ничего плохого в частном доме. Это очень хорошо. Никто не против, чтобы вы жили в частном доме. Просто если вы хотите жить в своем доме в центре города, то это будет очень дорого. А если хотите дешево — то не называйте это городом, вот и все.

– Но ведь у нас так много земли!

Пространство страны и городов не коррелируют между собой. Если у вас много территории, то может быть много городов, но сами города должны быть плотными независимо от размера страны. Именно плотность порождает городскую жизнь и развивает общество, в противном случае город превращается в деревню с низкой активностью людей.

Никогда не получится совместить плюсы жизни в городе с массовым частным сектором — получится, как я уже писал, деревня. Плотность жизни позволяет не тратить полжизни на дорогу, что является главным преимуществом городов, от этого дальше идёт развитие бизнеса, экономия на обслуживании инфраструктуры и социальных объектов.
С проблемами нужно бороться, но не методом крайностей. Создание комфортной среды с доброжелательными соседями и всеми благами города реально. Более того, подобное практикуется всего в 300 километрах по морю от Парнаса или Мурино.



Алексею я бы очень посоветовал изучить термин устойчивое развитие и почитать хотя бы несколько умных книжек (лучшая — Джеф Спек «Город для пешеходов»).

Но первый шаг неплохой. Говорить о том, в какой ад мы катимся, очень важно. Осталось теперь вырулить в светлое будущее.

Оригинал


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:30, просмотров: 220, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 13:53
Левиттаун - пригород Нью-Йорка -- классика американской мечты. НИ ОДНОГО забора вокруг милых ухоженных домиков, только яблони и кусты цветущей азалии. Здесь нельзя держать собак крупной породы (кроме комнатных), нельзя на улице развешивать постиранное белье, нельзя включать громкую музыку, так как люди дома отдыхают. И много чего нельзя, к чему абсолютно не готовы наши нувориши, не привыкшие жить по закону. Зато здесь много семейных кафе, небольших магазинов, спортивных площадок и парков, где масса зеленых газонов, на котрой можно валяться, удобные скамейки, столы для настольных игр и вообще нет полицейских. В каждом доме - пожарная сигнализация и видеокамеры. В крайнем случае, друзья, у кого я была, говорили, что всё это - обязательные атрибуты, без этого дома не сдаются и не продаются. Без яблонь и цветов, без стиральной машины и холодильника с телевизором. После покупки можешь менять марки, модели. Но застройщик сдаёт новые дома даже с запасом еды на сутки для замотанных переездом новоселов. Это не жизнь , а рай на земле. У нас такое возможно???

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Почему в приложении и информационных табло отображается не весь общественный транспорт города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Почему в приложении и информационных табло отображается не весь общественный транспорт города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Не все перевозчики за то, что их машины пропадают с карт, получают штрафы
Лилия Сулейманова Сегодня в 14:54
44 0
​Пять причин купить жильё в 42-м микрорайоне города

​Пять причин купить жильё в 42-м микрорайоне города
Сургутяне оценили удобное расположение, широкий выбор квартир, доступные цены в новых домах Сибпромстроя
Полина Амирова Сегодня в 14:39
77 0
​Владимир Глазырин: «От нашего решения зависят человеческие судьбы»

​Владимир Глазырин: «От нашего решения зависят человеческие судьбы»
Интервью со старшим следователем сургутского УМВД
Елизавета Карпенко, для пресс-службы УМВД России по Сургуту Сегодня в 12:46
154 1
«Мы хотели как лучше…»

«Мы хотели как лучше…»
9 апреля 2018 года организатору Сургутского ЗСК Виктору Черномырдину исполнилось бы 80 лет
Людмила Захарова Сегодня в 12:00
407 1
Статья дня. ​Американская мечта Навального

Статья дня. ​Американская мечта Навального
Алексей Навальный поднял важнейшую тему — как нам жить в прекрасной России будущего. Вы даже не представляете, как это хорошо. Наконец политики начали обращать внимание на важнейшую российскую проблему — как мы живем
Илья Варламов, блогер Сегодня в 11:30
219 1
​Бомба замедленного действия

​Бомба замедленного действия
Уже четвертый год здание школы №38 в г. Сургуте находится в полуразрушенном состоянии
Александра Соснина Сегодня в 10:39
299 1
Давно ли инспекторы МЧС навещали это сооружение, напичканное складами, «бутиками», магазинами и прочими объектами торговли?

Давно ли инспекторы МЧС навещали это сооружение, напичканное складами, «бутиками», магазинами и прочими объектами торговли?
Магазин «Ярославна» перекрывает проезд для спецтехники. Кому какое дело?
Егор Митин, сургутянин 08 апреля в 12:36
886 1
Сургутяне за "Блошиный рынок" // ИНФОГРАФИКА

Сургутяне за "Блошиный рынок" // ИНФОГРАФИКА
Большая часть голосующей аудитории siapress.ru выступила за легализацию "Блошиного рынка"
Редакция СИА-ПРЕСС 07 апреля в 12:39
542 0
Денежная мозаика. Что делать с испорченными монетами и банкнотами

Денежная мозаика. Что делать с испорченными монетами и банкнотами

Сохраняйте спокойствие: скорее всего вы сможете обменять купюры на новые. А еще внутри лайфхак, как правильно сушить постиранные деньги
Анастасия Якупова 07 апреля в 12:17
490 2
​Рубль бережём: в каком супермаркете самые дешёвые ингредиенты для пасхального кулича? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

​Рубль бережём: в каком супермаркете самые дешёвые ингредиенты для пасхального кулича? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР
Внутри также цены на уже готовую праздничную выпечку
Лилия Сулейманова 06 апреля в 13:53
517 0
Отравиться натуральным продуктом намного проще, чем «напичканным химикатами» // ВИДЕО

Отравиться натуральным продуктом намного проще, чем «напичканным химикатами» // ВИДЕО
Химик-технолог Сергей Белков развеял массу мифов о «вредных» вкусовых добавках
Редакция СИА-ПРЕСС 06 апреля в 14:57
507 3
День Рождения СурГПУ

День Рождения СурГПУ
Нам 13 и 32! Завтра, 7 апреля, ровно 13 лет, как Сургутский государственный педагогический университет получил статус университета
Елена Курилова, Центр информации и связи с общественностью СурГПУ 06 апреля в 13:09
474 0
ВИЧ – не бич. 10 мифов о вирусе иммунодефицита, о которых пора забыть в наше время

ВИЧ – не бич. 10 мифов о вирусе иммунодефицита, о которых пора забыть в наше время

Анастасия Якупова 06 апреля в 10:57
409 0
Угадайте вид спорта по инвентарю // ТЕСТ

Угадайте вид спорта по инвентарю // ТЕСТ
Сегодня, 6 апреля, празднуется Международный день спорта на благо развития и мира. А вы различаете клюшки для гольфа и поло? Видите разницу в гандбольных и волейбольных мячах? Попробуйте догадаться, к какому виду спорта относится каждый представленный предмет. Удачи!
Редакция СИА-ПРЕСС 06 апреля в 09:38
330 0
Пятерка по литературе. Топ книг, которые рекомендует прочитать издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский

Пятерка по литературе. Топ книг, которые рекомендует прочитать издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский
Книг, повлиявших на мое мироощущение, разумеется, кратно больше, чем пять. Но если выбирать по принципу — какие книги «торкнули» больше всего, то, пожалуй, вот
Редакция СИА-ПРЕСС 06 апреля в 09:33
622 2
​Общественный активист Альберт Леонов и заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина встретились в поединке проекта «Вызов»

​Общественный активист Альберт Леонов и заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина встретились в поединке проекта «Вызов»
Константин Шперлинг 06 апреля в 09:28
640 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика