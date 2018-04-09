​Бомба замедленного действия

Уже четвертый год здание школы №38 в г. Сургуте находится в полуразрушенном состоянии. В августе 2014 года здесь произошло обрушение 100 квадратных метров кровли на участке здания, где располагался учебно-спортивный блок. К счастью, ЧП произошло ночью, и никто из учеников и преподавательского состава не пострадал. Возможно поэтому, решение проблемы, миновав папку «Важно», было отложено в долгий ящик.

Устав от бездействия представителей местного муниципалитета, в региональный штаб ОНФ в Югре обратился коллектив родительской общественности с просьбой оказать содействие в ускорении процесса реконструкции здания – в окружной программе строительства соц. объектов 38-ая школа оказалась на 37-ом месте по приоритетности. Ремонт учреждения запланировали на 2022 год.

Вчера, по инициативе ОНФ в Югре в присутствии представителей власти, общественников, руководства школы и родителей на территории образовательного учреждения было проведено первое выездное совещание, направленное на поиск возможных путей решения этого больного для города вопроса.

«Четыре года продолжается история, но ведь это же не объект розничной торговли? Может быть, он и не столь инвестиционно привлекателен для города, но думаю, инвестирование в здоровье будущего поколения, которое здесь будет жить и строить этот город, весьма достойно, – поделилась мама ученика 4-го класса школы №38 Ирина Чужебаева. - Мы, конечно, терпеливые родители. И нам не хотелось бы поднимать шум, доводить дело до открытого конфликта. Мы просто хотим, чтобы нас услышали. Потому что 4 года обещаний и ожиданий - большой срок. Тем более для такого социально-значимого объекта».

Отрицать важность создания на территории микрорайона полноценного культурно-спортивного сооружения сегодня вряд ли кто-то возьмется. 38-ая школа уже сегодня с трудом справляется с нагрузкой. На данный момент, в учреждении обучается 1450 детей, и с каждым годом их количество увеличивается. С целью оптимизации образовательного процесса к началу нового учебного года запланирована реорганизация двух располагающихся по соседству учреждений – школы №13, где будут учиться старшеклассники, и школы №38, где будут заниматься дети с 1 по 6 класс.

«На сегодняшний день создан серьезный проект – школа «под ключ» с благоустройством территории. Конечно, мы очень озадачены - какие бы гарантии сегодня мы ни слышали, как бы по максимуму ни пытались создать благоприятную воспитывающую среду в учреждении – нас не покидает беспокойство о реализации проекта - очень наполненного по содержанию, оборудованию, по своей социальной значимости, – рассказала директор школы №38 Лариса Самигуллина. - Если сейчас вопрос реконструкции школы отложить до 2021-2022 года, есть вероятность, что к тому времени изменятся нормы СанПина, пожарной безопасности – и снова потребуется корректировать проект».

На настоящий момент весь комплекс подготовительных мероприятий реконструкции завершен в полном объеме – разработана рабочая документация, получена экспертиза с положительным заключением, проведены технические обследования и получены согласования эксплуатирующих организаций.

Проект реконструкции поражает своими масштабами – речь идет не о восстановлении старого спортивного комплекса школы, а создании принципиально нового культурно-спортивного блока с дополнительными учебными классами, зонами отдыха, двумя бассейнами и благоустроенной территорией вокруг здания. При этом открытие нового блока позволит увеличить число учеников школы на 200 человек, а в дополнительных классах сегодня город очень нуждается. Согласно всем подсчетам, на реконструкцию потребуется более 500 миллионов рублей.

«Сейчас идут подготовительные работы о ходатайстве на перенос сроков строительства и на его дополнительное финансирование. В течение двух месяцев заявка поступит в округ - эта процедура тоже требует времени. Мы со своей стороны, конечно, будем пытаться ускорить этот процесс», - рассказалприсутствовавший на встречезаместитель директора отдела проектирования МКУ УКС Администрации г. Сургута Роман Бойко.

А пока школьникам и учителям приходится работать в стесненных условиях, в режиме постоянного перемещения из одного здания в другое – в виду отсутствия спортивных залов, уроки физкультуры проводятся в возведенном во дворе школы спортивном комплексе, в который дети идут по улице, тратя учебное время на одевание и раздевание. Руководство учреждения изо всех сил старается обеспечивать образовательную деятельность в полном объеме, несмотря на то, что обрушение спортивного блока задело важные элементы образовательной системы – в учреждении сегодня нет комфортабельного актового зала, библиотеки (она временно размещена в кабинете музыки), кабинета труда и бассейна.

«Сегодня в стране начата большая работа по созданию комфортной и благоприятной среды проживания в России, что в том числе включает и строительство современных, благоустроенных и безопасных школьных и дошкольных учреждений. Мы на самом высшем уровне говорим, что забота о безопасности детей должна стоять на первом месте, и при этом видим бумаги, в которых указан срок реконструкции школы – 2022 год. Разве это не приоритет, - прокомментировал ситуацию член регионального штаба, координатор Центра мониторинга благоустройства ОНФ в Югре Рустем Юсупов. – Сегодня мы увидели, полную безынициативность городской власти перед округом. Процесс движется бесконтрольно – все разводят руками, вместо того, чтобы озвучить проблему, инициировать дальнейшее решение вопроса».

По словам эксперта, ОНФ в Югре берет ситуацию под свой контроль. Общественники намерены инициировать вопрос, чтобы ускорить решение проблемы и сдвинуть сроки строительства, пока утвержденная проектная и сметная документации не потеряла актуальности. После оформления и подготовки всех необходимых документов, обращение департамента образования города будет направлено в округ - ждать своего приговора.

«Я благодарю родителей, что на протяжении всех этих лет они нас поддерживают, максимально нам помогают. Мы очень надеемся, что школу начнут реконструировать раньше 2021 года. Быстрее. В Сургуте остро стоит вопрос переполненности общеобразовательных учреждений, и обновленная школа № 38 помогла бы снять напряженность в этом вопросе на территории нашего района», - подытожила Лариса Самигуллина.