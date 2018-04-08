Центр Сургута, местный «черкизончик» с поэтичными названием «Ярославна». С трёх сторон территория оцеплена вот этими заградительными «сооружениями» — таким образом администрация магазина обеспечивает трижды в день свободный подъезд грузовиков к своему арендатору, супермаркету «Магнит». Наличие вокруг жилых домов — многоквартирных и частных, эвакуационный проезд к которым перекрывается, владельцев «Ярославны» не беспокоит никоим образом. Если, не дай бог, случится ЧП, пожар, возникнет необходимость проезда «скорой помощи», полиции или машин другой другой спецтехники — они не проедут. Зато угрожающие таблички сообщают об «эвакуаторе», который оттащит «нахалов», рискнувших прорваться сквозь «цепи Ярославны». Интересно, на каком законном основании?

Давно ли инспекторы МЧС навещали это сооружение, напичканное складами, «бутиками», магазинами и прочими объектами торговли? Беглый взгляд на «Ярославну» (которую безуспешно продают уже много лет) позволяет сделать вывод, что «покопаться» есть где. Начать необходимо с этих вот «шлагбаумов», лишающих жителей соседних кварталов и муниципальную технику свободного проезда.

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