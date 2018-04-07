Сургутяне за "Блошиный рынок" // ИНФОГРАФИКА

Более половины голосующей аудитории siapress.ru (65,1 процента) проголосовало за легализацию "Блошиного рынка". В свою очередь 14,7 процента респондентов считают, что люди должны торговать там, где привыкли, а за то чтобы они вовсе отказались от своей идеи и сидели дома выступили ещё 13,9 процента опрошенных.

За мнение, что это может породить уличный рэкет выступили 6,4 процента прнимавших участие в опросе.