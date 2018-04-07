Денежная мозаика. Что делать с испорченными монетами и банкнотами

Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда в кошельке оказываются порченые банкноты. Можно ли ими платить? Не всегда, об этом говорится в Указании Банка России «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России». Плажеспособными являются деньги без повреждений, например обожженные или порванные.

Если в руках оказалась потертая, проколотая, исписанная банкнота, вы можете продолжать пускать ее в оборот.

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В случае, когда повреждения серьезны отправляйтесь в любой из банков на территории России, там купюру заменят на целую, того же номинала. Платить, кстати, за это не нужно, а обратиться вы можете и в коммерческий банк – они тоже осуществляют обмен.

Однако не любую купюру обменяют.

Главные требования – банкнота должна сохранить минимум 55% своей первоначальной площади и не быть подделкой. Если эти условия выполнены, а сама купюра истлела, изменила окрас, утеряла фрагменты, порвалась – смело идите в банк.

Склеенную из нескольких кусочков купюру, также примут, но площадь кусочков должна быть не менее 55% от первоначальной. Если банкнота составлена из разных купюр одного номинала, не страшно. Необходимо, чтобы каждый фрагмент отличался по графическому оформлению и занимал не менее 50% от первоначальной площади.

Что касается монет: они должны сохранить минимум 75% от своей изначальной массы. Если «железный» погнут, имеет отверстия или другие крупные механические повреждения, но номинал идентифицировать можно, обмен произведут.

Когда монета полностью утратила изображение, обмену она не подлежит.

Если в банке сомневаются в подлинности купюры, вы можете написать заявление на бесплатную экспертизу. Когда подлинность будет подтверждена, обмен состоится.

Многие задаются вопросом: что делать с постиранной купюрой? Обычно после того, как вы случайно освежили банкноты, они остаются платежеспособными – краска, которой печатают деньги качественная. В таком случае необходимо просто правильно высушить: проложить купюру между двумя листами бумаги и накрыть данную конструкцию толстой книгой. Далее, когда листы станут влажными сменить их, и так несколько раз до полного высыхания.