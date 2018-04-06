Отравиться натуральным продуктом намного проще, чем «напичканным химикатами» // ВИДЕО

В Сургуте 24 марта в гуманитарном корпусе СурГУ состоялась очередная лекция в рамках проекта «Популярная наука». На этот раз нашим гостем стал химик-флейворист и известный популяризатор науки Сергей Белков, который выступил с двумя лекциям: «Химия в еде: кто виноват и что делать?» и «Пища органическая vs неорганическая».
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