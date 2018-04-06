​Рубль бережём: в каком супермаркете самые дешёвые ингредиенты для пасхального кулича? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

В преддверии празднования Пасхи СИА-ПРЕСС провел обзор цен в сетевых гипермаркетах города на ингредиенты для приготовления классического пасхального кулича. Для тех, у кого нет времени заниматься выпечкой, мы также сравнили стоимости готовой продукции (в «итого» не включено).
Отметим, что такие составляющие кулича, как соль, ванилин, дрожжи и посыпка не были включены в обзор.
Стоит подчеркнуть, что наше исследование независимо — мы не сотрудничаем с упомянутыми компаниями. Цены собраны и переписаны 5–6 апреля 2018 года. На момент публикации они могли измениться.
Мы сравнили стоимость пачки пшеничной муки (2 кг); 3,2 % молока (900 мл —1 л); яиц куриных С1 (10 шт); сливочного масла (180 — 200 гр) 72,5% жирности; сахар-песок (1 кг); изюма (цена взята за 100 гр).
Обращаем внимание, что по тексту некоторые продукты будут подчеркнуты, что означает — это самая низкая цена среди всех рассмотренных магазинов.
Места распределены по возрастанию итоговой стоимости:
Монетка
Итого 249,4 рублей
Мука — «Правильное решение» 29,9 руб
Сахар — «Продимекс» 32,9 руб
Яйца — «Пышминские» 62,9 руб
Молоко — «Ирбитское» 36,9 руб
Сливочное масло — «Корова» 72,9 руб
Изюм — на развес 13,9 руб
Готовый кулич — от 59,9 до 154,9 руб
Магнит
Итого 252,1 рубля
Мука — «Пшеничная хлебопекарная» 29,9 руб
Сахар — «Белый» 32,5 руб
Яйца — «Боровские» 51,2 руб
Молоко — «Веселая коровка» 41,9 руб
Сливочное масло — «Из Башкирии» 67,1 руб
Изюм — «Восточный гость» 29,52 руб
Готовый кулич — от 49,9 до 164,9 руб
Пятерочка
Итого 255,9 рублей
Мука — «Шадринская» 31,29 руб
Сахар — «Белый» 30,99 руб
Яйца — «Пышминские» 53,99 руб
Молоко — «Веселая коровка» 39,9 руб
Сливочное масло — «Крестьянское» 69,9 руб
Изюм — «Красная цена» 29,8 руб
Готовый кулич — от 69,9 до 149,99 руб
Перекресток
Итого 269,8 рублей
Мука — «Сибайский элеватор» 40,3 руб
Сахар — «Белый» 31,9 руб
Яйца — «Деревенька» 53,9 руб
Молоко — «Домик в деревне» 49,9 руб
Сливочное масло — «Буренкин луг» 73,9 руб
Изюм — «Просто» 19,9 руб
Готовый кулич — от 29,9 до 149,9 руб
Окей
Итого 289,8 рублей
Мука — «ТЧН!» 39,99 руб
Сахар — «ТЧН!» 36,99 руб
Яйца — «Пышминские» 44,9 руб
Молоко — «Ирбитское» 53,99 руб
Сливочное масло — «Простоквашино» 74 руб
Изюм — на развес 39,9 руб
Готовый кулич — от 59,99 до 174 руб
Лента
Итого 296 рублей
Мука — «Шадринская» 39,99 руб
Сахар — «365 дней» 32,49 руб
Яйца — «Пышминские» 79,99 руб
Молоко — «Веселая коровка» 44,89 руб
Сливочное масло — «Крестьянское» 42,89 руб
Готовый кулич — от 21,9 до 259,9 руб
Метро
Итого 314,7 рублей
Мука — «Aro» 40 руб
Сахар — «Буинский» 40,19 руб
Яйца — «Пышминские» 63 руб
Молоко — «Веселая коровка» 44,79 руб
Сливочное масло — «Экомилк» 82,69 руб
Изюм — «Блэк» 44 руб
Готовый кулич — от 189 до 229 руб
Мясной двор
Итого 335 рублей
Мука — «Увелка» 78,5 руб
Сахар — «Хохольский» на развес 97 руб
Яйца — «Белоярочка» 57,5 руб
Молоко — «Муракинские горки» 60 руб
Сливочное масло — «Крестьянское» 42 руб
Изюм — нет
Готовый кулич — от 45,5 до 141,5 руб
Кстати, мы делали подобный обзор в преддверии масленицы. Тогда самая маленькая итоговая сумма была у Магнита, а самая большая — у Перекрестка.
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