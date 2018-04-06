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День Рождения СурГПУ

У нас «чёртова дюжина» и 32 – ни туда, ни сюда. Если бы Педагогическому исполнился 31 год, получилась бы зеркальная дата – 13 и 31. Хорошо, если 30 или 33 – понятно и юбилей. Или 35, но до этого надо дожить. Так что просто:

Нам 13 и 32!

Завтра, 7 апреля, ровно 13 лет, как Сургутский государственный педагогический университет получил статус университета. В 2018 году у вуза еще один День рождения - наша образовательная организация отмечает 32 года. А началась история СурГПУ в 1986 году, когда в Сургуте было создано педагогическое училище. Руководить им пригласили Надежду Васильевну Коноплину, заслуженного учителя Российской Федерации.

В 1992 году наше учебное заведение стало колледжем. А уже в 1995 году колледжу присваивается статус института. 7 апреля 2005 года Сургутский государственный педагогический институт по результатам реализации программы «5 шагов» и по итогам госаккредитации, минуя статус академии, получает статус университета. Стремительный рост от училища до высшего учебного заведения говорит об уникальности не только самого заведения, но и его коллектива, его руководителя.

Сегодня в СурГПУ 6 факультетов: филологический, психологии и педагогики, физической культуры и спорта, социально-гуманитарный, социально-культурных коммуникаций и факультет управления.

В вузе обучается 2700 студентов, в том числе на бакалавриате - 1740, из них: 820 сургутян, 337 ребят из Сургутского района, 433 человека из городов Югры и 150 приезжих с других территорий, включая Башкирию, Татарстан, ЯНАО, Центральную Россию. Учиться в СурГПУ приезжают парни и девушки со всего УрФО: из Кургана, Томска, Омска, Перми и Челябинска. В магистратуре СурГПУ обучается 242 студента, из них 142 - Сургут, 37 – Сургутский район, 45 – Югра и 18 человек – другие территории России. В аспирантуре Педагогического обучается 90 человек. На заочном отделении вуза - 630 студентов.

Наши люди

У СурГПУ богатая история, в Педагогическом трудились и сейчас работают замечательные, даже великие люди. Но когда я хотела их хотя бы перечислить, получилась целая страница. А как выбрать? Поэтому я назову только несколько имён, которые вы точно знаете. Вы знаете известную сургутскую художницу Наталью Горду? Она преподаёт в СурГПУ. А сургутских графиков – Наталью и Сергея Лозовых? Они цвет нашей профессуры. Вы знаете режиссёра- документалиста с мировым именем Ольгу Корниенко? Она у нас преподаёт. Кто в теме, сразу назовут и имя лучшего дефектолога в регионе – Ольги Богатой. Она – главный сотрудник нашего Ресурсного центра.

Прежде всего, наш вуз является кузницей лучших педагогических кадров, в числе которых неоднократные призёры профессиональных конкурсов. Среди них «Воспитатель Югры-2018» Регина Андреева, «Педагог-психолог Югры-2015» Лариса Хазбиева, сургутский «Учитель года-2012» Ольга Серебренникова, победитель конкурса "Учитель года - 2017" Сургутского района Анна Квапиш.

Та же история с выпускниками. Их очень много, среди них великие спортсмены: Алексей Ашапатов - четырёхкратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен России, Европы и мира по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, капитан российской сборной, и Оксана Верёвка – спортсмен-инструктор школы высшего спортивного мастерства комитета по физической культуре и спорту ХМАО. Бронзовый призер чемпионата мира, участница летних Олимпийских игр 2000 г. в Сиднее, трехкратная чемпионка России по плаванию. Это - выпускники нашего факультета физкультуры и спорта. Этот факультет, кажется, знает секрет, как готовить чемпионов в каждом выпуске! Что говорить о физкультурниках, если девочка с филологического – будущая учительница – чемпион мира по гиревому спорту! Вообще, югорская команда гиревиков состоит из наших преподавателей и студентов, среди которых три чемпиона мира: Тимур Скоробогатых, Анастасия Щелкунова и Артём Баранов.

А выпускники направления «журналистика» филологического факультета «оккупировали» почти все СМИ города и региона. Так, только в «Сургутской трибуне» наших работает 5 человек!

Ильич и Татьяна

Раньше, когда здесь еще была школа, её территорию украшали два памятника Ленину – большой и маленький. Один Ильич исчез с концами, второй живёт в детсаду по соседству. А в нашей берёзой роще безраздельно царит Татьяна Ивановна. Так студенты называют Учительницу. Да, речь идёт о первом и единственном памятнике Учительнице в Югре, установленном в сквере СурГПУ.

Инициатором проекта была Евгения Цветкова – руководитель Центра информации и связи с общественностью СурГПУ. Изначально это был большой проект для школьников, первые эскизы рисовали дети. А полностью реализован он благодаря сургутскому предпринимателю Владимиру Трофимовичу Самборскому и скульптору Григорию Викторовичу Потоцкому.

На открытии памятника два года назад были сотни людей. Я слышала, о чём они говорили. Многие узнавали в Учительнице свою: маму, тётю, воспитательницу в детском саду, учительницу в школе, педагога в университете. Уверена, что её узнали бы и люди в 20 веке, 19, 18, 17… Тайна образа Татьяны Ивановны в том, что ему, как и России, тысяча лет. Это не просто та, кто учит. Это прекрасная женщина, которая облагораживает и вдохновляет, создаёт гармонию одним своим присутствием.

Пой, ласточка, пой!

В Педагогическом рассказывают такую легенду. Однажды сюда пришёл человек. Он ходил по коридорам и тихонько напевал. Вдруг всё замерло: из аудиторий на него смотрели шокированные преподаватели, студентки округлили глаза от ужаса: в этих священных стенах никто из взрослых так ужасно не фальшивил. Гость смутился и закрыл рот. Может, даже убежал. Потому что СурГПУ – поющий университет! Здесь у каждого абсолютный слух и хорошо поставленный голос. Здесь нельзя фальшивить!

Кроме легендарного Большого хора Педагогического, в котором состоят преподаватели и сотрудники, на каждом факультете есть свой хор, в котором поют преподаватели и студенты! Всего у нас семь хоров – больше, чем в специализированных музыкальных учреждениях. Услышать их можно будет 10 апреля, когда СурГПУ в этом году отмечает День вуза.

Всё только начинается

Сегодня СурГПУ это: Единственный профильный педагогический университет в округе. Университет, входящий в топ «100 лучших вузов страны». Золотая медаль «Европейское качество образования». Эффективный вуз по результатам мониторинга Министерства образования и науки. Лучшие результаты в России Федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата в 2017 г. Победа на XVIII Универсиаде студентов образовательных организаций высшего образования Югры 2017 г. Гран-при и 5 дипломов 1 степени на окружном конкурсе «Студент года-2017. Неоднократные победы на Всероссийском фестивале «Я - менеджер культуры». Громкий успех студии «Модная мастерская» на Международных фестивалях «Этномода» и «Этно-Эрато-2017». Победа на XIII Окружном конкурсе «Лидеры 21 века» студенток Анастасии Сорокиной и Снежаны Игнатенко. Первое место студентки Анны Новосёловой на XIX Международном конгрессе «Здоровье и образование в XXI веке». Абсолютный лидер городского «Дебюта первокурсника» на протяжении более 10 лет. Обладатель Кубка Югры «Точка Роста-2018».

СурГПУ – настолько успешен во всём, что так и хочется сказать: «Дорогой вуз, что ты делаешь, прекрати!». Не прекратит. Ему – 32, он молод и полон сил. У него всё впереди. До этого он только разминался.


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Сегодня в 13:09, просмотров: 183, комментариев: 0


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