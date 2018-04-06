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ВИЧ – не бич. 10 мифов о вирусе иммунодефицита, о которых пора забыть в наше время

Фото gazeta.ru
Фото gazeta.ru

Более 4 700 человек инфицированы ВИЧ в Сургуте. Такую информацию на конец 2017 года приводит окружной «Центр профилактики борьбы со СПИДом». Открытый больше 30 лет назад синдром приобретенного иммунного дефицита до сих пор ставит в тупик обывателей. Кто-то считает, что его шансы заболеть равны нулю, иные сетуют, что вирус окружает нас повсюду, а подхватить его можно и в офисе на общей кухне, в вагоне метро.

Заблуждения часто приводят к необратимым последствиям: на этой неделе следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти в иркутской больнице четырехмесячной девочки, мать которой отказывалась лечиться от ВИЧ. Женщина до сих пор винит врачей, которые не смогли вылечить ребенка от пневмонии.

Даже в век высоких технологий многие не знают, как отличить правду, поэтому развеиваем 10 популярных мифов о ВИЧ и объясняем, почему это не бедствие:

1. Болеют только гомосексуалисты, проститутки и наркоманы

У данных категорий лиц действительно высокие шансы получить ВИЧ. Однако если вы не входите в них, ваши шансы немногим меньше. Это связано с тем, что вирус может передаваться через разные жидкости инфицированных, такие как кровь, грудное молоко, семенная жидкость и генитальные выделения.

Укреплению самого стереотипа способствовали 80-е годы: когда был открыт СПИД, первыми заболевшими и распространителями считались гомосексуалы. А спустя десятилетие ВИЧ стали повально заражаться люди, потребляющие наркотики внутривенно.

Сейчас все чаще инфицированными становятся мужчины и женщины от 25 до 35, причем вирус переходит при разнополом сексуальном контакте.

2. Заразиться вирусом можно где угодно

До сих пор бытует мнение, что общественный транспорт – рассадник ВИЧ. Однако это неправда, в повседневной жизни инфицироваться практически невозможно: вне человеческого тела вирус погибает. Заразиться в туалете или при совместном пользовании посудой и столовыми приборами нельзя. ВИЧ не передается через мочу, пот, поцелуи. Нельзя подхватить вирус при посещении бассейна и сауны, или после укуса комара.

3. Я вне зоны риска

В группе риска находятся все, кто:

а) посещает больницы и сдает анализы, например кровь;

б) делает татуировки и пирсинг;

в) вступает в незащищенные половые контакты, часто меняет партнеров.

Если к вам относится хоть одна из приведенных характеристик, у вас есть шанс заражения. Однако, к счастью, использование стерильных инструментов и контрацепция при половых связях сильно снижают риск. Притом шанс больничного инфицирования крайне мал.

4. Презервативы полностью не защищают, значит пользоваться ими не обязательно

Презервативы исключают риск заражения на 85%, а это очень много. Оставшиеся 15% - в основном случаи, когда презерватив порвался, которые возникают по большей части из-за неправильного использования. Дабы исключить такую возможность, советуем читать инструкцию.

Фото domadoktor.ru

Кстати, незащищенные половые контакты имеют множество последствий, поэтому предохраняться нужно не только, чтобы не получить ВИЧ.

5.ВИЧ и СПИД одно и то же

Если тест на ВИЧ положительный – это означает, что вы носитель вируса иммунодефицита человека. В свою очередь, СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – поздняя стадия ВИЧ-инфекции. Она развивается не у всех больных. Своевременное и правильное лечение, регулярное посещение врача замедляют ослабление иммунитета и предотвращают развитие СПИДа.

6. ВИЧ – причина смерти

ВИЧ-инфекция поражает защитную (иммунную) систему организма человека, и он сильнее подвержен присоединению других инфекционных и опухолевых заболеваний.

Фото press.lv

Проще говоря:

ВИЧ уничтожает иммунную систему: чем сильнее вирус, тем слабее организм.

Уязвленной защитой организма пользуются инфекции – вирусные, бактериальные, грибковые. В случае, когда человек здоров, организм без проблем справляется с ними, однако, когда ВИЧ-инфицирован, он не может дать отпор, заболевания распространяются и прогрессируют.

Получается, от иммунодефицита умереть нельзя. Чаще всего ВИЧ-инфицированные гибнут от туберкулеза и гепатитов. Кстати, риск онкологических заболеваний тоже повышается, потому что раковые клетки не уничтожает иммунная система.

7. ВИЧ-положительные быстро умирают

Когда отсутствует антиретровирусная терапия [метод терапии, состоящий в приёме трёх или четырёх специальных препаратов], смерть наступает в среднем через 9—11 лет после заражения. При проведении лечения продолжительность жизни пациента составляет 70—80 лет.

8. У людей с положительным статусом рождаются больные дети

Когда ВИЧ положительная женщина беременна, и не получает правильного лечения с 50% вероятностью ее ребенок родится инфицированным. Однако современная медицина, медикаментозно свела шанс к минимуму.

Фото 53news.ru


9. Никто не видел вирус

Еще одно распространенное заблуждение. Во многих научных работах ученые приводят фото и видеозаписи зараженных клеток под микроскопом.

Например, на фото ниже: слева находится здоровый лимфоцит, а справа ВИЧ-инфицированный.

Фото microbak.ru

10. Я здоров, потому что как-то раз проходил тест и нормально себя чувствую

Эффективнее всего проходить тест регулярно, так как анализ может оказаться ложноотрицательным (результат отрицательный, однако, вирус есть в крови).

Распространенные тесты выявляют антитела, а не сам вирус, то есть реакцию вашей иммунной системы на ВИЧ.

Особенность ВИЧ заключается в том, что иммунный ответ в организме создается до трех месяцев.

Поэтому не всякое исследование сразу способно правильно определить статус ВИЧ. А симптомы долгое время могут не проявляться [схема справа источник spid-vich-zppp.ru].

Предыдущий материал из рубрики Здоровье, посвященный заболеваниям, с которыми не берут в армию читайте здесь.


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Сегодня в 10:57, просмотров: 220, комментариев: 0


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