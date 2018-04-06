​Общественный активист Альберт Леонов и заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина встретились в поединке проекта «Вызов»

Ранее стартовал проект «Вызов», где каждый имеет право на свою точку зрения, если сможет ее отстоять. На это у каждого участника есть три раунда по две с половиной минуты. В первом выпуске в поединке встретились глава Сургутского района Андрей Трубецкой и главный редактор портала siapress.ru Дмитрий щеглов.

Сейчас к вашему вниманию представляем третий выпуск проекта «Вызов», в котором встретились общественный активист Альберт Леонов и заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.

Они обсудят туризм в Сургутском районе.