В субботу в Сургуте начнется большой баскетбол. И вот пять причин, по которым вам следует на него сходить

В субботу, 7 апреля, в Сургуте пройдет первый матч стадии плей-офф баскетбольной Суперлиги-1. Играть будут сургутяне – «Университет-Югра» – и команда «Новосибирск». Мы подготовили для вас пять причин (а также пару бонусов), по которым стоит сходить на этот матч (а также все последующие).

1. Высокая результативность и зрелищность

За сезон регулярного чемпионата Суперлиги-1 баскетболисты из «Университета-Югры» провели 39 матчей, в которых суммарно было забито 6150 очков, то есть в среднем 157 очков за игру на две команды. Это значит, что за каждую минуту игры (всего их 40) игроки вколачивают в кольцо около 4 очков – это два результативных броска с ближней дистанции. Согласитесь, повеселее, чем в большинстве видов спорта, где мяч (шайбу или еще какой снаряд) могут гонять десятки минут без какого-либо результата.

2. Неплохие шансы на победу

«Университет-Югра» в регулярном чемпионате провел 20 домашних игр, из которых выиграл 13. И это с учетом того, что начало сезона у сургутской команды не задалось. Кроме того, «студенты» в ходе сезона ведут у нынешнего соперника – «Новосибирска» – по встречам со счетом 2:1, и обе победы сургутяне одержали на домашней площадке. Так что шансы прийти и не только посмотреть на зрелищный баскетбол, но и порадоваться за команду, представляющую наш город, как минимум неплохи.

3. Команда – настоящие гиганты

Суммарный рост игроков команды «Университет-Югра» – 27,5 метров (на 14 человек). Это высота девятиэтажного дома. Средний рост игрока – 197 см. Если вы придете (а после прочтения этого материала это почти неизбежно), то сможете увидеть забавный эффект: некоторые игроки на площадке будут казаться вам очень невысокими – может, со средний человеческий рост. На самом деле самый низкий игрок «Университета» Салават Шамсутдинов – 182 см, что явно выше среднего по России. Самый высокий – Даниил Соловьев – 212 см.

По сравнению с Даниилом Соловьевым (угадайте, кто это на фотографии) люди даже выше среднего роста будут выглядеть коротышками.

Наши крутые «легионеры»

В «Университет-Югра» играют много классных ребят, среди них есть два «легионера» – сербы Неманья Протич (на фото ниже) и Никола Лепоевич.

Вы их вряд ли отличите по внешнему виду от российских игроков, но они действительно очень хорошо делают свое дело. Никола Лепоевич, например, у нас одновременно и капитан, и нападающий, и самый результативный игрок не только Сургута, но и всей Суперлиги-1.

За 39 игр регулярного сезона он забил 713 очков. А совсем недавно его наградили за 5000 очков, забитых в российском баскетболе. На работу таких выдающихся спортсменов стоит посмотреть.

5. Сургут – действующий чемпион, а сейчас начинается плей-офф

Если вы вдруг пропустили, то знайте – БК «Университет-Югра» – действующий чемпион Суперлиги-1. Это звание команда получила прошлой весной после того, как обыграла в финале «Иркут». А сейчас Сургут приступает к защите своего титула.

В апреле 2017 года чемпионов Суперлиги-1 торжественно встречали в аэропорту. Слева направо: главный тренер «Университета-Югра» Сергей Ольхов, один из основателей клуба, бывший первый вице-губернатор Югры Вячеслав Новицкий, капитан команды Никола Лепоевич и тренер Олег Тен.

Конечно, далеко не все в этом сезоне шло гладко: команда лишилась гигантской доли финансирования, она без толковой подготовки вошла в регулярный чемпионат, первые пару месяцев набирала форму, и в итоге завершила сезон на четвертом месте – со счетом 26 побед и 13 поражений.

Четвертьфинальная серия против «Новосибирска» только начнется в субботу, 7 апреля. А затем будет еще одна игра в Сургуте – 9 апреля, после чего команды переберутся на площадку противников, где запланировано еще два матча. И если уж счет в серии будет 2:2, то решающая игра будет снова в Сургуте – это хорошая новость (см. статистику нашей команды на домашней площадке).

Бонус – бесплатно

Ну, и это не шестая причина прийти на матч, но приятный бонус – посещение игр БК «Университет-Югра» не только интересно и эмоционально, но и абсолютно бесплатно.

Так что в субботу, 7 апреля, приходите в 18.00 в СК «Энергетик», и туда же – 9 апреля в 19.00. Ну а если вам так понравится и вы захотите посмотреть выездные матчи плей-офф, то можно договориться о совместном походе с болельщиками клуба в спортбар в официальной группе команды, либо смотреть их прямо на сайте Российского баскетбольного союза – ссылка появится в день игры здесь.

И еще бонус – прекрасные девушки из группы поддержки. Во время пауз скучно не бывает.

До встречи на игре!