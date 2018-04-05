Сегодня провел инспекцию сургутских дворов по уборке снега.

Того, что увидел на Киртбая, 9 в городе быть не должно — лежит куча снега, а проезд стоит в воде. УК выдано предписание все исправить. Также был на Лермонтова во дворе домов 2, 4, 6. Тоже были нарушения, но их уже устранили.

Как сейчас происходит взаимодействие Администрации и УК по уборке дворов от снега: каждое утро специалист Департамента городского хозяйства

объезжает дворы и докладывает о выявленных нарушениях. По ним в адрес УК готовятся предписания со сроками исполнения. Если эти сроки игнорируются, на управляющую компанию налагается штраф.



Чтобы не ждать, призываю и жителей Сургута помочь нам с уборкой во дворах. Не прошу брать в руки лопату и идти чистить. Сфотографируйте кучу снега или непочищенный проезд. Отправьте фотографию вместе с точным адресом на сайт tvoysurgut.ru в категорию «Снег». Проблему зарегистрируют и также направят в УК предписание все исправить.