16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,7646   EUR  70,9580  

Сегодня провел инспекцию сургутских дворов по уборке снега

Сегодня провел инспекцию сургутских дворов по уборке снега.

Того, что увидел на Киртбая, 9 в городе быть не должно — лежит куча снега, а проезд стоит в воде. УК выдано предписание все исправить. Также был на Лермонтова во дворе домов 2, 4, 6. Тоже были нарушения, но их уже устранили.

Как сейчас происходит взаимодействие Администрации и УК по уборке дворов от снега: каждое утро специалист Департамента городского хозяйства
объезжает дворы и докладывает о выявленных нарушениях. По ним в адрес УК готовятся предписания со сроками исполнения. Если эти сроки игнорируются, на управляющую компанию налагается штраф.


Чтобы не ждать, призываю и жителей Сургута помочь нам с уборкой во дворах. Не прошу брать в руки лопату и идти чистить. Сфотографируйте кучу снега или непочищенный проезд. Отправьте фотографию вместе с точным адресом на сайт tvoysurgut.ru в категорию «Снег». Проблему зарегистрируют и также направят в УК предписание все исправить.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:59, просмотров: 150, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:30
А чё, пора уже со снегом бороться, а то летом такой возможности уже не будет.
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 12:24
Кому он помешал? через несколько дней растает! деньги лучше на благоустройство двора потратить - эффективнее будет, чем вывозить то что само сойдет!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В субботу в Сургуте начнется большой баскетбол. И вот пять причин, по которым вам следует на него сходить

В субботу в Сургуте начнется большой баскетбол. И вот пять причин, по которым вам следует на него сходить
Василий Мирский Сегодня в 11:29
106 0
Сегодня провел инспекцию сургутских дворов по уборке снега

Сегодня провел инспекцию сургутских дворов по уборке снега
Сфотографируйте кучу снега или непочищенный проезд. Отправьте фотографию вместе с точным адресом на сайт tvoysurgut.ru в категорию «Снег»
Вадим Шувалов, глава города Сургута Сегодня в 10:59
148 2
​Как получать по 14 тысяч ежемесячно из маткапитала? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

​Как получать по 14 тысяч ежемесячно из маткапитала? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Сургутские семьи могут оформить выплату, если их доход на одного человека не превышает 23 тысячи рублей
Лилия Сулейманова Сегодня в 10:55
112 0
Джазмен Вадим Эйленкриг: «Я вообще слово «творчество» не люблю, потому что его дискредитировали...»

Джазмен Вадим Эйленкриг: «Я вообще слово «творчество» не люблю, потому что его дискредитировали...»
Большое интервью с культовым российским музыкантом в преддверии концерта в Сургуте — о джазе и не только
Инесса Барк 04 апреля в 15:01
501 0
Сердечно поздравляю вас с праздником светлого Христова Воскресения!

Сердечно поздравляю вас с праздником светлого Христова Воскресения!

В нашем городе пасхальная служба будет проходить во всех храмах
Отец Антоний, настоятель храма в честь великомученика Георгия Победоносца 04 апреля в 14:48
405 0
​Российский язык

​Российский язык
Уже 27 лет, как не существует СССР. Но дело его живее всех живых. С одной поправкой. Вместо приставки «советский» к каждому явлению или общественному институту теперь нужно подствалять «российский».
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 04 апреля в 14:47
612 14
В Сургуте обсуждают «паническую эвакуацию» из «Союза»

В Сургуте обсуждают «паническую эвакуацию» из «Союза»
Администрация торгового центра с такой трактовкой не согласна
Анастасия Якупова 04 апреля в 12:28
1804 5
​Католическая Церковь в этом году отмечала Пасху 1 апреля

​Католическая Церковь в этом году отмечала Пасху 1 апреля
Пусть Иисус благословит каждого из вас и пусть поможет вам во всех трудностях вашей жизни
отец Марэк Ящковски 04 апреля в 10:36
655 4
Жизнь после выборов

Жизнь после выборов
Абсолютное большинство голосующей аудитории siapress.ru уверены, что жизнь в России после выборов президента либо не изменится либо станет хуже
Редакция СИА-ПРЕСС 03 апреля в 14:41
554 1
Хотите, чтобы у вас из крана текла кока-кола? На бульваре Свободы в Сургуте это уже происходит // ФОТО

Хотите, чтобы у вас из крана текла кока-кола? На бульваре Свободы в Сургуте это уже происходит // ФОТО
Городские и коммунальные власти полагают, что все в порядке — пробы воды в норме
Лилия Сулейманова 03 апреля в 14:41
777 1
​Переломанные руки, ноги и брызговик

​Переломанные руки, ноги и брызговик
Особенное неудовольствие, как для пешеходов, так и для автомобилистов, доставляет глубокая колея, которая за несколько месяцев превратилась в лед. Плюс повсюду кучи спрессованного снега и бесконечное количество припаркованных автомобилей.
Сергей Глинских, сургутянин 03 апреля в 08:22
874 3
​Год под знаком медведя

​Год под знаком медведя
Когда Анатолий Иванович прибежал на крик Никиты, шестнадцатилетнего внука Якова Тихоновича, тот был уже в крови: убегая, медведь ударил его лапой по голове
Ольга Корниенко 02 апреля в 18:36
610 3
​Что с бойкотом? Как сургутяне отреагировали на призывы игнорировать шопинг в субботу

​Что с бойкотом? Как сургутяне отреагировали на призывы игнорировать шопинг в субботу
Насколько жители города изменили свою привычку проводить время в торгово-развлекательных центрах
Анастасия Якупова 02 апреля в 16:31
2555 4
​Незаметные жители города: как выживают в суровых условиях сургутские бездомные // ФОТО

​Незаметные жители города: как выживают в суровых условиях сургутские бездомные // ФОТО
Корреспондент siapress.ru провел вечер с волонтерами фонда «Накорми голодного»
Лилия Сулейманова 02 апреля в 16:16
782 1
Лишь 7 процентов голосующей аудитории siapress.ru постоянно катаются на лыжах или сноуборде // ИНФОГРАФИКА

Лишь 7 процентов голосующей аудитории siapress.ru постоянно катаются на лыжах или сноуборде // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 02 апреля в 15:50
396 0
В Сургуте развивается новый вид спорта — кайтинг. И это зрелищная штука // ФОТО, ВИДЕО

В Сургуте развивается новый вид спорта — кайтинг. И это зрелищная штука // ФОТО, ВИДЕО
Там есть и высокие скорости, и парашюты, но сами спортсмены говорят, что это безопаснее велосипеда
Анастасия Якупова 02 апреля в 14:22
627 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика