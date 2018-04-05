​Как получать по 14 тысяч ежемесячно из маткапитала? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

С 1 января этого года средства из материнского капитала стало возможно получать в виде ежемесячной выплаты. На текущий момент за такой услугой в ПФР обратились семь сургутских семей. Ежемесячная выплата в нашем округе составляет 13 958 рублей.

Кто может получить выплату?

Ежемесячную выплату из средств маткапитала может оформить владелец сертификата, если:

Второй ребенок родился или будет усыновлен в 2018 году;

Ребенок и владелец сертификата должны быть гражданами РФ и иметь местную прописку;

Каждый член семьи должен иметь доход в месяц менее 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи (в Югре — менее 22 941 рубль);

Как посчитать доход семьи?

Рассчитать доход на одного человека в семье не сложно. Необходимо взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, полученное число разделить на 12, а затем разделить на количество членов семьи (включая второго ребенка).

В состав семьи не включаются:

совершеннолетние дети;

лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;

лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу;

лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;

родители, лишенные родительских прав;

лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.

При расчете учитываются следующие доходы семьи:

Заработная плата, премии; Пенсии, пособия, оплата больничных листов, стипендии, алименты; Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам; Компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением в период исполнения государственных и общественных обязанностей; Денежные компенсации и довольствие сотрудникам государственной службы.

Не учитываются следующие доходы:

суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом;

доходы от банковских депозитов;

доходы от сдачи в аренду имущества.

Какие документы нужны?

Следующий пакет документов вместе с заявлением владелец сертификата моет предоставить в ПФР или МФЦ:

свидетельство о рождении/усыновлении ребенка; выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки; документы, подтверждающие гражданство РФ заявителя и ребенка; документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение её родительских прав; документ, подтверждающий расторжение брака; сведения о доходах членов семьи; справка из военкомата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу; документ с реквизитами банковского счета, открытого на заявителя.

Дополнительная информация

Обратиться за назначением ежемесячной выплаты из маткапитала можно до того, как второму ребенку исполнится 1,5 года.

Если владелец сертификата обращается за выплатой до момента исполнения ребенку полугода, то они будут осуществлены также за прошедшие месяцы. Если позднее — с момента обращения.

Сумма ежемесячной выплаты остается неизменной в течении года.

Через год, после начала получения выплат, необходимо предоставить повторный пакет документов и перечисления будут оформлены еще на полгода.

Полученные средства не подотчетны.

Перечисление средств производится до 26 числа каждого месяца.

Можно одновременно подать заявление на выдачу сертификата на маткапитал и на выплату.

Можно прекратить выплаты, написав соответствующее заявление.

В Сургутском отделении ПФР мам, оформляющих ежемесячную выплату из маткапитала, обслуживают без очереди.

Онлайн-конференцию с начальником ПФР в Сургуте Мариной Кулецкой по этой теме можно посмотреть здесь.

Читайте предыдущую консультацию СИА-ПРЕСС «Шесть частных стоматологий, в которых сургутяне могут лечиться бесплатно»