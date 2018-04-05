​Самый яркий маяк

Поздравлять Сургутский педагогический с чем бы то ни было — как-то даже странно и, в общем, неуместно. Поздравляют ведь с чем? С чем-то, что выбивается из повседневности: достижением, победой, успехом, каким-то поводом... Но вот как поздравить специально наш «пед», если его повседневность и есть сплошной успех? Если каждая минута с первого мгновения, когда был Сургутский педагогический еще колледж был основан, это непрерывные победы в чем-то. Непобед и неуспеха просто нет.

Поэтому у меня не поздравление, а пожелание. Суметь как можно дольше сохранять себя в качестве уникального острова знаний, культуры, интеллигентности, ответственности и живости ума в наступающем море невежества и саморазрушающейся системы. Святая миссия – учить тех, кто будет учить наших детей – в сегодняшнем государстве под таким сильным ударом, что с трудом понимаешь, как Сургутскому педагогическому десятилетиями удается не коррозировать и не скатиться до уровня типичного заштатного институтика.

Живите, друзья, в таком же «нон-стопе» побед всегда. Для очень многих людей вы миссионеры и пример профессионального стоицизма. Вы – маяк, который светит ярче всех других.

Читайте предыдущую статью Тараса Самборского здесь.