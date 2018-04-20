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Пятерка по литературе. Безотцовщина, антиутопии и Стефан Цвейг: топ книг от актера театра «Пацаны» и преподавателя Сергея Гиренко

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает актер независимого молодёжного театра «Пацаны» и преподаватель отделения «Театральное искусство» МБУ ДО «ДШИ №1» Сергей Гиренко:

«Книги… Я люблю их как объект и как носителя информации, мыслей, знаний. Любовь к ним проснулась, к сожалению, не так и давно. Поскольку в моём детстве были игровые приставки и компьютеры, любовь к чтению угасла на корню.

Но будучи в рядах нашей великой армии РФ, где смартфоны запрещены, находясь в нарядах или в госпитале, невольно я начинал читать и читать много, причем так по-настоящему, взахлеб. И не описать то удовольствие, которое я получал от прочтения каждой книги от корки до корки.

Книги — это хорошо, читать — это хорошо и это большой труд. Знать великие произведения — великолепно! Трудитесь, господа, ведь вы это делаете для себя, а не для кого-то. Вот пять книг, которые я рекомендую к прочтению:

1. Антон Чехов. «Безотцовщина».Здесь нужно пояснение, почему? Ну-с… Это первая пьеса Антона Павловича и она великолепна! Яркие персонажи, их характеры, затягивающий сюжет. Читая её, я почувствовал те самые «волны», как в океане, которые раскачивались с каждой страницей всё больше и больше! Невозможно оторваться. Ты готов доплыть до конца, нырять всё глубже и глубже, не отвлекаясь на реальность. Я рекомендую эту пьесу к прочтению всем без исключения!

2. Стефан Цвейг. Новеллы. О, эти новеллы! У меня просто нет слов, как сильно я был впечетлён после их прочтения. Стефан Цвейг — мастер слова! Я погружался в каждое произведение настолько глубоко, что порой казалось, будто я начну физически ощущать всё то, что происходит с персонажем. Цвейг так ярко описывает даже самые маленькие детали, что время, проведённое с его новеллами, превращается в некий «ощущариум».


3. Борис Акунин. Цикл книг о приключениях Эраста Фандорина. Вот эту серию книг я люблю очень сильно! Почему? Да потому что для меня Эраст Петрович Фандорин стал неким прототипом супергероя! И ты действительно во время чтения пытаешься угадать, кто здесь хороший, а кто плохой, и почему всё произошло именно так, а не иначе. И как удаётся главному герою распутывать эти клубки с загадками с такой легкостью и непринужденностью? Я рекомендую к прочтению всю серию, но книга, которая меня привела в изумление и восторг, это «Инь и Ян», печатный вариант которой я храню как зеницу ока!

4. Евгений Замятин. «МЫ». Этот роман-антиутопию я прочитал, будучи старшеклассником, но шлейф впечатлений тянется и по сей день, хоть и прошло больше десяти лет. Будучи абитуриентом, поступая на кафедру режиссуры, для своего первого макета сцены (мы их называли подрезками) с идеальным решением спектакля я выбрал именно это произведение и не прогадал. Да и сейчас где-то внутри меня теплится надежда, что когда-нибудь из подрезки появится, родится спектакль. Здесь я не буду углубляться в описание сюжета и описание своих впечатлений. Просто рекомендую.

5. Рэй Брэдбери. «451 градус по Фаренгейту». Я очень люблю романы-антиутопии. Это произведение сильно повлияло на моё мировоззрение. Я стараюсь раз в год его перечитывать, дабы увидеть, что ещё напророчил Брэдбери. Всё то, что упрощает нашу жизнь, помогает нам и в то же время разрушает нас. Без спойлеров здесь не обойдется, поэтому постараюсь кратенько и по делу. Роман актуален и в наше время, действительно начинаешь задумываться после его прочтения, перечитывать его совсем не скучно (по крайней мере, мне)».

Читайте предыдущий материал рубрики «Пятерка по литературе» с преподавателем английского языка Эмилем Вормсом здесь.


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20 апреля в 09:50, просмотров: 525, комментариев: 0


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