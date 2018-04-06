Пятерка по литературе. Топ книг, которые рекомендует прочитать издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский:

«Книг, повлиявших на мое мироощущение, разумеется, кратно больше, чем пять. Но если выбирать по принципу — какие книги «торкнули» больше всего и сформировали мое представление о важных для меня вещах в разные периоды жизни, то, пожалуй, вот:

1. Жюль Верн. «Таинственный остров» и практически все

остальные произведения этого автора.

Если о дружбе, принципах, чести, романтике, мечтах о покорении мира, — то сюда!





2. Кен Кизи. «Пролетая над гнездом кукушки».

В принципе, о том же самом, что предыдущая книга, но на другом уровне «прокачки».









3. Сергей Довлатов. Собрание сочинений.

Рекомендую первое официальное издание с рисунками Митьков. Чистейшим стилем — о каждом из нас.









4. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлёвы».

Прочитал полностью во взрослом возрасте. Увлекательней, трагичней и точней о российском мироустройстве ни у кого, пожалуй, нет. Разве что у Гоголя — рекомендую, кстати,

перечитать его «питерские» рассказы.





5. Джордж Оруэлл. «1984».

Прочитал в 14 лет, и с тех пор отношение к пониманию личной (и общественной) свободы для меня — одно из важнейших в определении жизненных принципов.





Бонус! Ну и в качестве рекомендации из «свежего»: только что купил и с восторженным упоением читаю последнюю книгу Михаила Зыгаря «Империя должна умереть». Беспристрастный рассказ (ну как рассказ — 1000 страниц!), основанный на документальных и дневниковых свидетельствах, о последних годах жизни дореволюционной России. Много удивительного и важного узнаю впервые, а главное — нахожу драматические, если не сказать трагические, параллели с сегодняшним днём».

Читайте предыдущий материал рубрики «Пятерка по литературе» с директором Сургутского музыкально-драматического театра Тамарой Лычкатой здесь.