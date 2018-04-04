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​Российский язык

Недавно наткнулся на определение, которое давалось слову «Цензура» знаменитым Толковым словарем Ушакова:

- Просмотр произведений (предназначенных к печати, к постановке в театре и т.д.), осуществляемый специальным государственным органом (устар., загр).

- Государственный орган, ведущий надзор за печатью (устар., загр).

Вроде бы все правильно, если не принимать во внимание вот эти сокращения в скобках — устар., загр. и закрыть глаза на год издания. «Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.» Вот, когда советские/сталинские лингвисты со свойственным им цинизмом определили, что цензура — «устаревшее слово» да еще «употребляющееся исключительно за границей».

И никого не смутил тот факт, что эта ложь увидела свет в стране, где свирепствовала не просто цензура, а тотальная цензура, где были закрыты все газеты кроме подконтрольных партии. Любые книги, театральные постановки, кинофильмы, прежде чем увидеть свет, должны были быть одобрены цензурными органами. Из магазинов и библиотек изымалась «идеологически вредная продукция». Издательства, редакции, типографии и книжные магазины находились под полным контролем специального «государственного органа, ведущим надзором за печатью», Главного управления по делам литературы и издательств (Главлит), писатели состояли в соответствующей организации, руководство которой осуществляла партия. Музыка, архитектура, литература, театр, все виды искусств были под тотальным контролем властей. Киноиндустрия была не только полностью подцензурной, но и стала важнейшим инструментом государственной пропаганды.

Коммунисты издевались над русским народом, а русский язык, конечно, им был в этом помехой. Именно поэтому в СССР практически все явления и институты имели приставку «советский». Советская/пролетарская демократия — власть никем не избираемых комчиновников, полная противоположность понятия демократия. Советская пресса — полностью контролируемая никем не избираемой властью коммунистов лживая пропаганда. Советский журналист — никакого отношения к журнализму не имеющий пропагандист, готовый на любую фальсификацию ради поддержания коммунистической власти. Советский спорт высоких достижений, пропагандируемый как любительский, на самом деле самый, что ни на есть профессиональный. И, конечно, социалистическая законность, советское правосудие и советский суд, как известно из легендарной комедии Гайдая, «самый гуманный суд в мире». Ни к законности, ни к правосудию, ни к суду никакого отношения не имевшие, хотя бы потому, что никакой независимостью не обладали, во главу угла совершенно официально ставили так называемый «классовый подход» и были полностью идеологизированными.

Давно это было. Уже 27 лет, как не существует СССР. Но дело его живее всех живых. С одной поправкой. Вместо приставки «советский» к каждому явлению или общественному институту теперь нужно подствалять «российский». Российская «демократия», российские «журналисты», цензура такое же «устаревшее слово», «употребляющееся исключительно за границей», как в 1935 году. И законность, правосудие, юриспруденция, конечно же не отстают.

28 марта 2018 года состоялось заседание диссовета при РУДН (Российский университет дружбы народов), на котором рассматривалось заявление о лишении ученой степени кандидата юридических наук Константина Георгиевича Прокофьева, И.о.ректора Курганского государственного университета. Защитившего диссертацию в 2014-м году.

В работе товарища «Административная ответственность за нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» были выявлены массовые заимстования из диссертации Савчишкина Д.Б. «Административная ответственность в области связи и информатизации» (Московский гуманитарный университет, г. Москва, 2011) и монографии Горина Е.В. «Административная охрана общественного порядка при проведении публичных мероприятий.» (М.: Лаборатория Книги, 2011).

Специалисты Диссернета обратили внимание на такие перлы редактуры чужих работ, как: «Превращение «первой половины 2007 г.» в «2011-2012 гг.», «2000-2006» – в «2000-2012», «милиции» – в «полицию», «нарушение законодательства в области связи и информатизации» – в «нарушение законодательства о собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»». Казалось бы все ясно, но...

Не таков российский «юрист»! Его на мякине-то не проведешь. После публикации экспертизы диссертации в РГБ внезапно появилась книга, датированная 2010 годом, практически полностью тождественная диссертации Прокофьева, защищенной четырьмя годами позже. Книга была тождественна диссертации настолько, что даже автор в тексте не раз и не два честно называет ее «диссертационным исследованием». Сама монография поступила в РГБ и Книжную палату в 2017 году, в списке публикаций в диссертационном автореферате Прокофьева 2014 года не значится. Никто никогда ее до 2017 года не видел, никаких ссылок на нее не обнаружено.

Под видом книги 2010 года в пожарном порядке была опубликована диссертация Прокофьева 2014-го. Только этим можно объяснить многочисленные нарушения причинно-следственых связей, когда о будущих событиях автор говорит в прошедшем времени, и демонстрирует просто сверхъестественные способности, предвосхищая события. Например:

«В книге говорится о том, что благодаря состоявшемуся упрощению законодательства в России «сейчас» 53 политических партии. Но в 2010 году партий было всего лишь восемь! А данные о 53 партиях, которые совпадают в книге и в диссертации Прокофьева – это данные на начало 2013 года. Как о состоявшемся факте пишет якобы в 2010 году Прокофьев о повышении штрафов за митинги до 300 тысяч рублей, которое на деле было введено в действие ФЗ-65 от 08 июня 2012 года. И будучи уж совершенно невообразимой силы пророком, он предсказывает решение Конституционного суда РФ от 14 февраля 2013 года, целый абзац которого попадает в книжку Прокофьева.»

И что же сделал диссертационный совет РУДН, состоящий сплошь из профессоров, докторов юридических наук, которые вырастили не одно поколение российских «юристов»? Как отреагировал на столь грубую и наглую поделку? Видимо, вспомнив аферу, провернутую чиновниками от российской «науки», чтобы отмазать Мединского (по-другому эту спецоперацию с переносом, роспуском и назначением диссертационных советов назвать язык не поворачивается), совершенно естественно, отказал заявителям, оставил хитрого г-на Прокофьева кандидатом юридических наук. Я бы добавил российских «юридических наук». Пусть себе руководит универститетом, показывает тысячам студентов достойный пример «научной деятельности». Им, будущим российским «юристам», «экономистам», «историкам», «педагогам» такой руководитель в самый раз.

Как говорится, да здравствует российская «наука», российское «правосудие», российский «суд», снова самый гуманный суд в мире! Да здравствует, вновь вернувшийся к нам лживый циничный советский/российский «русский язык»!

Читайте предыдущую статью Александра Мазурина «Крах государства».

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Сегодня в 14:47, просмотров: 236, комментариев: 2


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Комментарии:
Ланд
не нравится
Сегодня в 18:17
Я говорил: "Антисоветчик - всегда русофоб"
Но этот еще и циничный.
Александр Мазурин Ланд
не нравится
Сегодня в 18:44
В чем русофобия? В том, что я ректора, укравшего чужую диссертацию, вором называю, а не ученым? Может, вы наберетесь наглости и цинично (если уж вы заговорили о цинизме) заявите, что в сэсээре все 70 лет, и тем более в 1935-1940гг., цензура не существовала?
Не валите с больной головы на здоровую. Разве я виноват в том, что Путин со своими друзьями чинушами-миллиардерами захватил власть в стране и очередной совок построил? С Телеграфным агентством советского союза - ТАСС, дивизией имени Дзержинского, комсомольской правдой, ГТО, НВП, убийствами "врагов государства", холодной войной. И, конечно, бесправным народом, репрессиями и круглосуточной лживой пропагандой превращенным в стадо, которое только и может, что мычать в поддержку "политики партии и правительства".

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Александр Мазурин, читатель siapress.ru Сегодня в 14:47
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