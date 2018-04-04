Дорогие сургутяне и гости города! Сердечно поздравляю вас с праздником светлого Христова Воскресения!

Желаю мира, добра, благополучия, сил и умения прощать всех тех, кто нас окружает.

В нашем городе пасхальная служба будет проходить во всех храмах в субботу с 23.00 до 03.00. Освещение пасхальной снеди начнется в субботу с 12.00 и продлится до вечера, а в воскресенье с 8.00 до 16.00.

Христос воскресе!