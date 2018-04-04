В Сургуте обсуждают «паническую эвакуацию» из «Союза»

В редакцию siapress.ru обратилась читательница Мария С., которая сообщила, что в понедельник в ТРЦ «Союз» проходила учебная пожарная тревога. О ней объявили по системе громкой связи, а также попросили посетителей и персонал оставался на своих местах.

«Мы с семьей прослушали и остались в продуктовом отделе «Перекресток». В итоге сотрудники начали паниковать и выгонять покупателей из отдела», - рассказала Мария, отмечая, что действия персонала приводили в замешательство. Из-за того, что работники «устроили кипишь», девушка сделала вывод, что «Союз» не готов к чрезвычайной ситуации.

Корреспондент siapress.ru обратился за комментарием к Анатолию Кипершайну, исполнительному директору ООО «Стройфинанс» (управляющая компания ТРЦ «СОЮЗ»), который объяснил, что в понедельник происходила проверка всех систем противопожарной безопасности с представителями МЧС и пожарной службы. До срабатывания системы по внутреннему радио прозвучало объявление, с просьбой сохранять спокойствие, посетителей предупредили о том, что эвакуации не будет, покидать торговый центр не нужно.

«Касательно паники, хочу отметить, что в самом здании ТРЦ ситуация была спокойной. Я проходил по второму и третьему этажу и не заметил у покупателей негодования, в администрацию центра также не поступало жалоб. Однако о действиях сотрудников «Перекрестка» не слышал», - заявил исполнительный директор.