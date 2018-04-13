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Пятёрка по литературе. Книги про «Звёздные войны», картошку и Путина от преподавателя английского языка Эмиля Вормса

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях.
Но сегодня списком своих любимых книг делится не совсем обычный респондент — голландец по происхождению, но сургутянин по месту работы и фактического проживания, преподаватель английского языка — Эмиль Вормс.

1. Серия книг разных авторов «Звездные войны»:

«Недавно я открыл для себя книги «Звездные войны». И мне очень нравятся книги о персонаже Трауне. Я читал их, когда ездил в метро Берлина. Я купил эти книги всего за один или два евро».

2. Тимур Вермеш. «Он снова здесь»:

«Er ist wieder da» (англ. Look Who’s Back) — книга о Гитлере. Что будет, если он проснется в современном Берлине? Очень противоречивое произведение. Насмехается над Гитлером. Можем ли мы это сделать? Должны ли мы высмеивать Гитлера? Мне нравится эта книга. И я надеюсь, что таким образом мы будем помнить ту ужасную историю. Мы не можем ничего изменить, но мы должны помнить об этом. Кстати, одноименный фильм по книге тоже смешной».


3. Джон Ридер. «Годная пища: картофель в мировой истории»:

«Это написано смешно и очень удивительно! История включает в себя множество известных исторических событий и фигур. Книга развлекает. И она действительно заставила меня задуматься обо всех тех «простых» вещах, которые мы считаем само собой разумеющимися. Откуда они пришли? Увлекательная книга. Я обязательно прочту ее снова!»


4. Ричард Престон. «Демон в морозильнике»:

«Еще одна замечательная научно-популярная книга, которая просто взорвала мой разум. В ней рассказывается о болезнях и вирусах, исследованиях и потенциальных опасностях. Она охватывает многие темы. Мне нравится, как все это связано. Но здесь нет реального заговора. Меня удивило то, как происходит исследование, и как страны делают смертельные вирусы. Очень актуально в свете последних событий».


5. Оливер Стоун. «Интервью с Владимиром Путиным»:

«Что я могу сказать? Оливер Стоун отлично поработал! Не очень важная информация, но увлекательная. Прочитайте, если вы хотите больше узнать о Путине».

Читайте предыдущий материал рубрики «Пятерка по литературе» с издателем газеты «Новый Город» по ссылке.


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13 апреля в 11:44, просмотров: 587, комментариев: 0


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