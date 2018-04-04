​Католическая Церковь в этом году отмечала Пасху 1 апреля

Литургическое, церковное празднование начинается уже в четверг – Великий Четверг. В этот день вспоминаем Тайную Вечерю, когда Иисус Христос собрал своих учеников на праздничной трапезе и установил Таинства Евхаристии и Священства. Во время Тайной Вечери Иисус омыл ноги ученикам.

В нашем сургутском, католическом храме мы начали отмечать это событие в четверг в 18 часов. Сначала прихожане поздравили своего настоятеля с днем установления Таинства священства, который считается праздником священников. Потом в нашем храме впервые состоялся обряд омовения ног – настоятель омыл ноги 12 мужчинам. В конце литургии Пресвятые Дары переносятся в специальное место, которое называется темница, в память о том, как воины взяли Иисуса и отвели в темницу – тюрьму.

Вечером верующие христиане – католики еще долго молились, бодрствовали возле страдающего Иисуса.

Страстная Пятница – это в Католической Церкви день строгого поста и тишины. Вечером мы начали ежегодную литургию – Литургию Страстей Господних или по-другому Литургию Креста. Сначала священник простирается ниц перед алтарем, потом читаются Страсти Господни от Иоанна, затем священник открывает крест и каждый из участников литургии подходит, чтобы почтить крест – поцеловать его. После Святого Причастия относятся Пресвятые Дары ко Гробу Господню, который специально ежегодно готовится на этот день. Вечером еще долго, допоздна длилась личная молитва и исповедь.

В субботу вечером, в девять вечера началась торжественная Литургия Воскресения Иисуса Христа, самая главная литургия в течении года. Сначала мы освящали огонь и зажигали Пасхальную Свечу – Пасхал, потом мы вслушивались в разные чтения из Библии, чтобы осознать, как в истории Бог вел человечество к этому особенному, самому важному моменту – спасению мира Смертью и Воскресением Иисуса Христа. Потом все крещенные обновляли свои крещальные обеты. После этого продолжалась Евхаристическая Литургия.

Перед Мессой и после нее было также освящение пасхальной пищи. После литургии все поздравляли друг друга. Многие подчеркивали, что литургия была очень торжественная и можно было ощутить атмосферу праздника.

Всех Вас поздравляю со светлым праздником Пасхи, Воскресения Господня. Тех, кто еще ожидает Пасхи, наших братьев и сестер православных также поздравляем, желая им глубокого переживания этих самих великих дней и событий.

Пусть Иисус, который умер за нас на кресте и воскрес ради нашего спасения благословит каждого из Вас и пусть поможет Вам во всех трудностях Вашей жизни.

В день Воскресения хочу обратиться к каждому человеку нашего города и округа – не бойтесь открыть свое сердце Иисусу. Он Вас любит, а свою любовь подтвердил тем, что взял грехи каждого из нас на Себя и за нас умер. Не бойтесь встретиться с Ним, с Тем, который воскрес и больше не умрет. Он живет, Он есть. Не бойтесь вверить Ему свою жизнь, не бойтесь войти в глубокое общение с Ним, в глубокую веру.

Да благословит Вас Господь – Воскресший Иисус Христос!