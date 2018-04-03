Хотите, чтобы у вас из крана текла кока-кола? На бульваре Свободы в Сургуте это уже происходит // ФОТО

В редакцию siapress.ru обратилась жительница дома №12 по Бульвару Свободы Алена Васильева, которая сообщила, что уже почти год в ее квартире из труб течет грязная вода: «В мае прошлого года я написала заявление в нашу управляющую компанию «Сервис-3», чтобы они пересчитали мне плату за воду. Там ответили, что грязную воду подают поставщики — это проблема Горводоканала, чьи магистральные сети не промываются десятилетиями. В пересчете отказали», — рассказывает сургутянка.

Девушка говорит, что вода стала чище только после того, как они вмонтировали собственные системы для очистки, но такое решение спасает ситуацию ненадолго: «Мы заменили фильтры в начале февраля. На сегодняшний день они снова в непригодном состоянии. Обычно же мы их меняем каждые три-четыре месяца. Жители дома тратят большие деньги на коммунальные услуги, на фильтры, на покупку чистой воды в бутылках. Но мы просто хотим получать качественные услуги!» — возмущается Васильева.

Сургутянка о том, что из кранов в ее квартире течет грязная вода, в прошлом году сообщала не только в УК, но и в департамент городского хозяйства. Там ей ответили, что «при несоответствии состава и свойств горячей воды размер платы за коммунальную услугу должен быть снижен за каждый день предоставления». Тогда компания «Сервис-3» в своих границах провела проверку, которая выявила, что вода соответствует требованиям СанПиНу питьевой воды.

За прошедший год вода в доме не стала чище, и тогда Васильева в начале февраля этого года позвонила на горячую линию, которую проводил с сургутянами руководитель ДГХ Роман Богач. «Через неделю после звонка мне позвонили из департамента и сказали, что придут специалисты из Санэпидстанции и возьмут пробы воды. «Сервис-3» к этому моменту уже промыла трубы…» — говорит сургутянка.

Корреспондент siapress.ru связался с техническим директором УК «Севис-3» Сергеем Алексеевым, который решил инициировать еще одну проверку воды в квартире у Алены Васильевой. По результатам этих проб выяснилось, что вода соответствует требованиям, все показатели в норме. «Внутридомовые трубы мы прочищаем регулярно, вода поступает грязная от ресурсоснабжающей организации, у которой трубы не промываются годами. Плюс этот дом является концевым на линии подачи воды, что тоже играет свою роль. Для подтверждения этих слов вы можете присутствовать при замене внутридомовых фильтров, чтобы увидеть, что вода загрязнена изначально», — прокомментировал Алексеев.

Оперативно получить информацию у Горводоканала нам не удалось, поэтому мы опубликуем ее по мере поступления.

Жительница дома, уже не надеясь добиться решения проблемы ответственными лицами, обратилась с заявлением в прокуратуру. СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.