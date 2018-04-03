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​Летать неохота

Вчера мы опубликовали новость о том, что на месте Набережного рынка строится физкультурно-спортивный комплекс.

Изначально, когда рынок только еще должны были снести, было предположение от администрации, что на этом месте появится школа единоборств или другой социально значимый объект.

Теперь известно, что в строящемся комплексе будут проводить занятия в аэротрубах, а сам объект не принадлежит муниципалитету. Как сообщал siapress.ru, по устной договоренности между владельцем комплекса и администрацией, летать бесплатно здесь смогут некоторые категории граждан (инвалиды, например).

Представители застройщика рассказали, что полеты в аэротрубе в будущем будут включены в олимпийские игры, а спорткомплекс позволит проводить в городе качественные тренировки и готовить спортсменов. Эти аэротрубы будут кардинально отличаться от уже имеющейся возле «Сургут Сити Молла». На платной или бесплатной основе будут готовить будущих олимпийцев, не известно. Но, так как объект частный, можно предположить, что некую сумму ученикам все же надо будет вносить. Сейчас полет в обычной аэротрубе в городе стоит от 3200 рублей (4 минуты), до 12 тысяч (30 минут). Намного ли будет снижена стоимость полета в новом спорткомплексе? Естественно, что так как объект не муниципальный, главной его задачей будет приносить прибыль владельцу.

С одной стороны, хорошо, что это все же какой-никакой, но спорткомплекс. Ведь на его месте вполне привычно для города могла бы вырасти многоэтажка, торговый центр, автосалон и так далее.

С другой стороны, встает вопрос: городу больше ничего, кроме спорткомплекса с аэротрубами, не нужно? Навскидку могу вспомнить несколько, по моему мнению, более полезных объектов, подо что можно было бы отдать пустующую территорию.

Например, парковка, чтобы разгрузить дворы от автомобилей посетителей рядом стоящей мечети. Ведь в районе в определенные дни происходит настоящий транспортный коллапс, проблема которого не решается годами.

Центр для развития технических видов спорта, или автоспорта тоже не помешал бы городу.

В конце концов та же школа для боевых единоборств, за которую ратовал Шатунов, была бы актуальнее для людей, нежели аэротрубы.

В Сургуте масса видов спорта, которые были бы рады получить собственный уголок для развития. А если вспомнить и о других сферах?

Читайте предыдущий блог автора «Привыкли бояться»


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Сегодня в 11:51, просмотров: 382, комментариев: 8


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Комментарии:
Моби
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Сегодня в 12:15
"Например, парковка, чтобы разгрузить дворы от автомобилей посетителей рядом стоящей мечети." - чушь какая - с какого перепугу город должен думать о том, куда им ставить свои автомобили?
Обычная парковка там есть, если ставят на дороге - наказывать. Негде ставить машину - ходи на служения пешком, в чем проблема?
Моби
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Сегодня в 12:18
"В Сургуте масса видов спорта, которые были бы рады получить собственный уголок для развития. А если вспомнить и о других сферах?" - вспомните, берите земельный участок в аренду и стройте. Ни аэротруба, ни школы драк не являются социально-значимыми объектами, почему город должен каким-то способом туда вмешиваться
Швондер
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Сегодня в 12:49
Инвалид в аэротрубе - самое шикарное зрелище. Сам бесплатно, а зрители бы даже наверно заплатили
йося
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Сегодня в 13:35
Санька, это который трубу строит настырный такой оказался, 4 года долбил адму, што б участок выделили додолбил, сначала просил у ледового но шатунов зарубил, начал долбить шатунова, додолбил, шатунов сдался, проект у него конечно грандиозный, фельдиперстовый такой. Вопрос только как окупаться будет этот чисто коммерческий проект, его цель заработать бабло, спортом там не пахнет. Окупить сотку лямов это надо постараться.Те кто у ситимола сами парашютисты и имеют опыт и навыки прыжков с парашютом и соответственно в трубе.Тут специалистами и не пахнет, Этот Санька по фамилии Л. не в зуб ногой ни к полетам в трубе ни к прыжкам с парашютм.
предпринимательская деятельность — это самостоятельная, осуществляемая на свой РИСК деятельность, направленная на систематическое п........
Удачи.
А вообще то в трубе летать прикольно. Йося летал Йося знает
Флудер
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Сегодня в 14:48
Международные регаты являются популярным видом спорта, участие в них выведет наш город на новый международный уровень, привлечёт в город новых инвесторов и создаст новый вид досуга для молодёжи. Поэтому администрация города обеими руками поддержала строительство в Сургуте яхт-клуб, который распахнул свои двери всем желающим 3 года назад на Югорском тракте.
Считаю, что аэротруба - это достойнле продолжение социальной политики администрации города. Уверен, что у них все получится и с нетерпением жду окончания строительства!
Dochimacho
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Сегодня в 14:50
Опечалили с этой трубой. Можно было и правда что-то приличное и нужное на этом участке земли построить. Согласна с автором статьи. А то, что владелец проекта ни в зуб ногой - печально. До первых трагических событий и до предписания о закрытии. У меня есть в семье парашютисты. Это штука вообще-то серьёзная, безопасность должна быть на 1,2 и 3 месте.
Швондер
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Сегодня в 14:58
Храм
Dochimacho Швондер
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Сегодня в 15:58
Не-не. Баста!

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