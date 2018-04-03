​Летать неохота

Вчера мы опубликовали новость о том, что на месте Набережного рынка строится физкультурно-спортивный комплекс.

Изначально, когда рынок только еще должны были снести, было предположение от администрации, что на этом месте появится школа единоборств или другой социально значимый объект.

Теперь известно, что в строящемся комплексе будут проводить занятия в аэротрубах, а сам объект не принадлежит муниципалитету. Как сообщал siapress.ru, по устной договоренности между владельцем комплекса и администрацией, летать бесплатно здесь смогут некоторые категории граждан (инвалиды, например).

Представители застройщика рассказали, что полеты в аэротрубе в будущем будут включены в олимпийские игры, а спорткомплекс позволит проводить в городе качественные тренировки и готовить спортсменов. Эти аэротрубы будут кардинально отличаться от уже имеющейся возле «Сургут Сити Молла». На платной или бесплатной основе будут готовить будущих олимпийцев, не известно. Но, так как объект частный, можно предположить, что некую сумму ученикам все же надо будет вносить. Сейчас полет в обычной аэротрубе в городе стоит от 3200 рублей (4 минуты), до 12 тысяч (30 минут). Намного ли будет снижена стоимость полета в новом спорткомплексе? Естественно, что так как объект не муниципальный, главной его задачей будет приносить прибыль владельцу.

С одной стороны, хорошо, что это все же какой-никакой, но спорткомплекс. Ведь на его месте вполне привычно для города могла бы вырасти многоэтажка, торговый центр, автосалон и так далее.

С другой стороны, встает вопрос: городу больше ничего, кроме спорткомплекса с аэротрубами, не нужно? Навскидку могу вспомнить несколько, по моему мнению, более полезных объектов, подо что можно было бы отдать пустующую территорию.

Например, парковка, чтобы разгрузить дворы от автомобилей посетителей рядом стоящей мечети. Ведь в районе в определенные дни происходит настоящий транспортный коллапс, проблема которого не решается годами.

Центр для развития технических видов спорта, или автоспорта тоже не помешал бы городу.

В конце концов та же школа для боевых единоборств, за которую ратовал Шатунов, была бы актуальнее для людей, нежели аэротрубы.

В Сургуте масса видов спорта, которые были бы рады получить собственный уголок для развития. А если вспомнить и о других сферах?

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