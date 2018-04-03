Весь мир в труху

На выходных на siapress.ru появилась занятная публикация о том, что будет в случае падения на Сургут ядерной бомбы. Материал ожидаемо вызвал бурную реакцию у наших любимых комментаторов, даром что вышел в День дурака, когда относится ко всему серьезно противопоказано. Несмотря на шутливый характер поста, сама ситуация наводит на невеселые мысли.

Мы живем в период, когда информационные технологии позволяют наглядно увидеть последствия ядерного удара на наши города (взять тот же Сургут), но это почему-то никого не пугает, словно у целого общества отключился механизм самосохранения, и оно, как минимум морально, готово к полномасштабному военному конфликту с применением самого разрушительного оружия в истории.

С учетом текущей ситуацией в международных отношениях, когда возможность конструктивного диалога исчезла напрочь, такой милитаристской логикой легко может заразиться и политическая элита, что уже происходит. Иначе как объяснить, что президент США меряется с руководителем Северной Кореи, у кого красная кнопка больше, а в нашей стране абсолютно серьезно говорят: «зачем нам такой мир, где нет России?».

В ответ на такой апокалиптический прогноз можно конечно сказать, что во время Холодной войны противостояние двух сверхдержав тоже доходило до критической отметки, когда падающие на города бомбы казались неизбежностью, но каждый раз сторонам удавалось избегать прямого военного столкновения.

Вот только, как бы парадоксально это не звучало, сейчас ситуация куда хуже, чем полвека назад. Тогда у сторон было уважение друг к другу и ясное понимание, что необходимо поддерживать постоянный диалог с оппонентом, даже в ситуация, когда все вот-вот рухнет. Сейчас же мы видим, как серьезные дипломатические работники скатываются в откровенный троллинг своих иностранных коллег, уподобляясь публике из интернета. Уважения больше нет, как и страха перед полным взаимным уничтожением. За этим последует не просто непонимание мотивов и целей соперника, а даже нежелание их понимать.

Как показал опыт Холодной войны, отрезвление наступило, когда в ходе Карибского кризиса в 1962 году мир оказался на грани катастрофы. Сейчас ситуация медленно, но верно движется к такому же переломному моменту и будем надеяться, что в этот раз политикам не придется подходить к черте, за которой нас ждет тот самый радиоактивный пепел.

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