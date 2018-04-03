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Весь мир в труху

На выходных на siapress.ru появилась занятная публикация о том, что будет в случае падения на Сургут ядерной бомбы. Материал ожидаемо вызвал бурную реакцию у наших любимых комментаторов, даром что вышел в День дурака, когда относится ко всему серьезно противопоказано. Несмотря на шутливый характер поста, сама ситуация наводит на невеселые мысли.

Мы живем в период, когда информационные технологии позволяют наглядно увидеть последствия ядерного удара на наши города (взять тот же Сургут), но это почему-то никого не пугает, словно у целого общества отключился механизм самосохранения, и оно, как минимум морально, готово к полномасштабному военному конфликту с применением самого разрушительного оружия в истории.

С учетом текущей ситуацией в международных отношениях, когда возможность конструктивного диалога исчезла напрочь, такой милитаристской логикой легко может заразиться и политическая элита, что уже происходит. Иначе как объяснить, что президент США меряется с руководителем Северной Кореи, у кого красная кнопка больше, а в нашей стране абсолютно серьезно говорят: «зачем нам такой мир, где нет России?».

В ответ на такой апокалиптический прогноз можно конечно сказать, что во время Холодной войны противостояние двух сверхдержав тоже доходило до критической отметки, когда падающие на города бомбы казались неизбежностью, но каждый раз сторонам удавалось избегать прямого военного столкновения.

Вот только, как бы парадоксально это не звучало, сейчас ситуация куда хуже, чем полвека назад. Тогда у сторон было уважение друг к другу и ясное понимание, что необходимо поддерживать постоянный диалог с оппонентом, даже в ситуация, когда все вот-вот рухнет. Сейчас же мы видим, как серьезные дипломатические работники скатываются в откровенный троллинг своих иностранных коллег, уподобляясь публике из интернета. Уважения больше нет, как и страха перед полным взаимным уничтожением. За этим последует не просто непонимание мотивов и целей соперника, а даже нежелание их понимать.

Как показал опыт Холодной войны, отрезвление наступило, когда в ходе Карибского кризиса в 1962 году мир оказался на грани катастрофы. Сейчас ситуация медленно, но верно движется к такому же переломному моменту и будем надеяться, что в этот раз политикам не придется подходить к черте, за которой нас ждет тот самый радиоактивный пепел.

Читайте предыдущий блог автора, посвященный блошиному рынку в Сургуте и стихийной торговле вообще - Блошиная торговля.


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03 апреля в 09:23, просмотров: 1367, комментариев: 18


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Комментарии:
йося
не нравится
03 апреля в 10:43
....йося → Редакция СИА-ПРЕСС Ответить -3
02 апреля в 16:49....
Сегодня второе апреля И,,,,!

Второго апреля читаю пост про бомбу, под которым написано...."Сегодня в 09:48, просмотров: 3761, комментариев: 17",
сегодня под этим постом стоит дата первое апреля, чета вы заврались господа.
Тёма, спасибо за любимых комментаторов, Йосю чуть не разорвало на сто маленьких йосек от безмерного щатья, надеюсь Йося самый любимый!!!
Будулай Алмазов
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03 апреля в 11:31
Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Гете
Редакция СИА-ПРЕСС йося
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03 апреля в 11:55
Если вам так любопытно, то 2 апреля в дате стояло потому, что этот материал поднимали наверх сайта, дабы материал читался дальше, и случайно переставили дату создания на 2 апреля, хотя изначально материал (как вы заметили, наверное), стоял 1 апреля. Когда вы это заметили в комментариях, мы вернули дату создания в правильную конфигурацию. Так что не ищите черных кошек в темных комнатах и не превращайтесь в "танатоса49", который словил бан за бессмысленные наезды на редакцию.
йося
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03 апреля в 12:12
Ну ладно, ладно, чё вы сразу то, я ж так, разобраться.
Хотяааа фраза - ...материал поднимали наверх сайта, дабы материал читался дальше...ммммм... заставляет задуматься. (это ж не наезд на редакцию, правда же, просто диалог, а то забаните, не надо, Йося ж он сговорчивый, сказали -"ша", йося - "как скажешь начальник")
Редакция СИА-ПРЕСС йося
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03 апреля в 12:16
Поднимать некоторые материалы, чтобы они дольше читались - это нормальная практика для любой редакции. Если мы понимаем, что какой-то материал в тренде и может в нем оставаться - мы его можем дольше держать наверху. Либо мы видим, что материал достойный, но слишком быстро по ротации спустился вниз - мы его возвращаем наверх, чтобы люди его видели и читали. В этом нет ничего криминального, исключительно ротация текстов и верстка сайта.
Сергей Б
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03 апреля в 16:32
Бомба брутальная фишка. Чтобы помнил people чем все заканчивается. Либо бомба, либо метеорит или срок вышел. Срок, говорят через пару миллионов лет закончится. Поэтому хотя бы самим не ускорять. А президент США с Ыном лучше пусть пиписьками меряются. У кого больше тот и круче.

Саша Алексеев
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03 апреля в 17:49
Фразу "зачем нам мир, где нет России", скомпилированную пропагандистами, уместней было бы заменить на "зачем нам мир, где мы не правим Россией" - и всё встанет на свои места. Текущая власть впервые открыто закусила удила десять лет тому назад, вмешавшись в осетинский кризис, и с тех пор весьма последовательно гнет свою линию осаждённой крепости, где воины добра и света противостоят всему остальному "западному" недочеловечеству, кровожадному, подлому и глупому одновременно. С усердием малюет на всех заборах образ врага, настолько яркий и подробный, что никаких бомб телезрителю уже не жалко, лишь бы скрепы выдержали да не подвела стабильность.
И, пока что, весь обывательский диссонанс, вызываемый расхождениями между телеэкраном и действительностью, на фоне плавного ухудшения условий жизни, переводится в некую "международную" нервозность, и весьма успешно. Телезрителям трижды в день подробно докладывают, как сегодня дела в Киеве, Дамаске и Вашингтоне. Как оттуда дистанционно глумят и ущемляют "Россию", хотя сами постоянно балансируют на грани краха, из за всеобщей тамошней мерзости и скудоумия. Ну как таких не разбомбить.
Казалось бы, семьдесят лет эта песенка звучала из каждого казённого репродуктора, и должна была набить постсоветским гражданам пожизненную оскомину, но не тут то было. По тем же нотам и методичкам, практически слово в слово, снова заводится шарманка про двухполярный мир, и бесконечное идеологическое противостояние врагам на зло.
Так что не стоит ставить вопрос с ног на голову, дорогой автор, беспокоясь, как бы "элиты" не понахватались от плебса милитаристского настроения. Вектор тут, как и всегда, обратный, и весьма четко просматриваемый.
Уважаемым же читателям, традиционно, пожелаю душевного и умственного равновесия, а следовательно - поменьше смотреть в телевизор и его сетевые аналоги.

Сергей Б
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03 апреля в 18:04
Правда где-то посередке, не докопаешься. Телевизер лучше зрителям с обеих сторон не смотреть.
Саша Алексеев Сергей Б
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03 апреля в 18:22
Про "их" телевизор вы так на собственном опыте решили, или это просто порыв тотальной справедливости?
Я вполне искренне интересуюсь, потому как никакого другого телевидения, кроме нашего, особо не наблюдал, и судить о таком не могу.
Или вы про то "их" телевидение, которое по нашему телевидению показывают - тогда не трудитесь даже отвечать.
Сергей Б Саша Алексеев
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03 апреля в 18:45
Ну да, с той стороны сплошной светоч демократии на голубе мира верхом прет. По крайней мере бомбы с грибом они уже успели по живым целям сбросить. Если вас кособочит начните изучать форму органической жизни где-нибудь с Палеозойской эры Кембрийского периода, выровняет.
Саша Алексеев Сергей Б
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03 апреля в 19:06
Не вполне понял вашу реплику, ответьте просто - часто ли просматриваете программы не российского телевидения, чтобы делать какие либо выводы о некоем соответствии?
Сергей Б Саша Алексеев
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03 апреля в 21:15
Кто не понял, я не виноват.
Ми-Ми-Ми
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03 апреля в 22:06
про боНбу и аксонометрию...
В случае, когда эти боНбы полетят- Сургут, наверняка- в числе целей первоочередных- энергоснабжение нефтяных и газовых промыслов, множество технологических трубопроводов, диспетчерезация множества технологических процесов и т д и т п... Потому- можно быть спокойными - Хиросимы тут не будет, а что будет- почувствовать не успеем. Желающим наблюдать зарево издали- нужно выбирать другой регион...
Про правящую Россию, мир без России и о других вариациях - желающий править хоть Россией, Хоть всем миром понимает - имеющийся арсенал без всяких истинных или мультяшных новых видов оружия не оставляет шансов никому. Потому- игра мышц ( в т ч - ядерных) будет иметь место всегда...как предмет обвинений сторон в чрезмерном вооружении, как аргумент- попробуй- сунься, как предмет торга и влияния- у нас есть- а более- никому! (своим- можно)...
так что все кликушества по этому поводу- вижу только кликушествами и трагическими заламываниями рук в желании:а) упрекнуть власть в чересчур жесткой политике; б) впрекнуть власть в слишком мягкой политике- у нас же есть дубина!
Светочей демократии нет со всех сторон всех океанов...есть тактика и стратегия... были, есть и будут..
Успокою всех - всё будет хорошо - мы все не умрём (от ядерного взрыва)...
каждый из нас покинет сей мир совсем по другим причинам в соответствии с выбранным путём..
Желающим возбудить общественость очередным страхом- дерзайте!
Желающим пугаться- пугайтесь!
а мы- будем жить.
Ми-Ми-Ми
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03 апреля в 22:13
Да..про аксонометрию- забыл.
Представим себе болт в трех проекциях: водной- шестигранник, в другой - т-образная фигня, в третьей- то же самое, но называется - вид сверху...а сам болт в истинном своем виде- виден тоько в аксонометрии... вот так и множество наших правд- вид сверху-слева-с торца...вроде правды- и вроде все правы, а все равноудалены от истинного положения вещей примерно так же, как одна из трех проекций от аксонометрии. Аксонометрию- искаженную, раздутую или утонченную (хвала пропагандам!) видят только те, кто по служебному полжению может её видеть...а мы - бьёмся отстаивая единственную верность одной из проекций..
Будем жить - это вижу единственно верным выводом из понимания недоступности аксонометрии.
Сергей Б
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03 апреля в 22:20
Подробненько так…
Саша Алексеев почитайте.
Вольдемар
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04 апреля в 13:07
"В случае, когда эти боНбы полетят- Сургут, наверняка- в числе целей первоочередных- энергоснабжение нефтяных и газовых промыслов, множество технологических трубопроводов, диспетчерезация множества технологических процесов и т д и т п... Потому- можно быть спокойными - Хиросимы тут не будет, а что будет- почувствовать не успеем" Зачем уничтожать инфраструктуру, когда ей можно пользоваться после победы?
Ми-Ми-Ми
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05 апреля в 21:54
а Вы думаете, что возможна безнаказанная победа и возможно пользование инфраструктурой победителем?
Максимум возможного (ИМХО) - разрушение инфраструктуры в целях нарушения действия инфраструктуры и ее следствие- освобождение доли рынка (в интересах нападающей стороны) в момент ее (инфраструктуры) восстановления, причем с учетом того, что возможно обойтись парой точечных ударов, в обмен на пару таких же точечных...не более- по другому- всеобщая Хиросима(зачеркнуто) - Новая земля с мегатоннами в троиловом эквиваленте.
Сергей Б
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10 апреля в 12:22
Либо пополам, либо вдребезги. Третьего не дано.

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