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​Что с бойкотом? Как сургутяне отреагировали на призывы игнорировать шопинг в субботу

Насколько сургутяне изменили свою привычку проводить время в торгово-развлекательных центрах

В соцсетях на прошедшей неделе массово рассылали информацию о бойкоте торгово-развлекательных центров в субботу, 31 марта. Организация акции связана с трагедией в Кемерово. Первые выходные после того страшного происшествия прошли, и теперь время оценить, насколько сургутяне изменили свою привычку проводить время в торгово-развлекательных центрах – будь то из страха перед новыми ЧП либо из-за странных призывов к бойкотам в соцсетях. Для этого корреспондент siapress.ru обратился во все крупные ТРЦ Сургута.

«Все было в обычном режиме. Снижения посетителей мы не заметили, – рассказывает Василий Садчиков, отечественный за безопасность ТЦ «Агора», начальник ООО «Комплекс-КА». – На выходных были проведены плановые проверки и отработки систем. В течение недели будем отрабатывать эвакуацию. Также планируем отдельную эвакуацию крупных отделов, таких как МФЦ и батутный парк, чтобы каждый знал, как действовать и куда бежать».

«В течение недели трафик торгового центра был немного выше, чем на прошлой неделе. В среднем количество посетителей осталось прежним», – рассказал Анатолий Кибершайн, исполнительный директор ООО «Стройфинанс» (управляющая компания ТРЦ «СОЮЗ»).

В отделе аренды ТРЦ «Сургут Сити Молл» дали краткий комментарий: «Все было также как и обычно. Ничего не поменялось».

В торговом центре «Аура» нам обещали дать ответ на вопрос о посещаемости, но пока данные не предоставили – мы их опубликуем позже. С представителями «Вершины» связаться не удалось, все их номера телефонов отключены.

Напомним, глава города Вадим Шувалов перед началом выходных призывал отказаться от бойкотирования ТРЦ.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 55, комментариев: 0


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