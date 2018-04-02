Абсолютное большинство голосующей аудитории siapress.ru (74,4 процента) заявили, что вообще не катаются на лыжах или сноуборде. В свою очередь 18,3 процента отметили, что катаются лишь пару раз за зиму. А каждую неделю покататься выбираются лишь 7,3 процента опрошенных.
Лишь 7 процентов голосующей аудитории siapress.ru постоянно катаются на лыжах или сноуборде // ИНФОГРАФИКА
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