​Переломанные руки, ноги и брызговик

В конце зимы территория вокруг так называемых «свечек» на улицы Ленина начинает превращаться в настоящую городскую аномальную зону. Аномальную потому, что, наверное, нет на карте Сургута другого такого места где на трех гектарах разместилось бы такое количество магазинов, торговых, центров, банков, гаражей, жилых домов и черт знает чего еще. При этом вся эта территория с утра до вечера кишащая людьми и автомобилями, ни разу за всю зиму не чистилась!

Особенное неудовольствие, как для пешеходов, так и для автомобилистов, доставляет глубокая колея, которая за несколько месяцев превратилась в лед. Плюс повсюду кучи спрессованного снега и бесконечное количество припаркованных автомобилей. В общем, настоящая полоса препятствий.

Намедни, лавируя между проезжающими автомобилями и ледяными шишками, я все-таки просчитался и оборвал брызговик. Выйдя из машины я оглядел разорванный и уже бесполезный кусок пластмассы и грязно выругался. Охранник магазина «Перекресток», который вышел покурить и, судя по его еле сдерживаемой улыбке, видел мое фиаско от начала и до конца решил меня подбодрить словами:

– Ну, это вам еще повезло!

– В каком это смысле? – уточнил я

– Так у нас тут люди и руки и ноги ломают, вот за последний месяц раза три скорую вызывали

«Ничего себе!» – подумал я и пошел к директору магазина «Перекресток» разбираться по поводу этого безобразия. Директор магазина пояснил, что они (администрация магазина) про проблему все знают и понимают, но сделать ничего не могут. Магазин – всего лишь арендатор, договор на уборку территории заключен с УК «Сервис-3» и владельцем здания. Почему УК не выполняет свои обязательства по уборке снега – не понятно.

Разговоры с администраторами других торговых центров, вокруг которых творится такое же безобразие, закончились примерно тем же. Кто-то говорит, что земля не наша, а муниципальная, кто-то говорит, что мы вообще за уборку не отвечаем – ну, в общем, ровно те разговоры, которые случаются тогда, когда хозяина нет. То есть те самые разговоры, когда в городе нет хозяина.