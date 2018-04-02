​Что строится на месте Набережного рынка? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В День смеха на siapress.ru была опубликована новость о том, что на месте Набережного рынка возводят концертную площадку.

На самом же деле там, как и было заявлено еще в 2016 году, тут будет построен спортивный объект. В департаменте архитектуры и градостроительства администрации города нам сообщили, что по проекту на месте ликвидированных торговых рядов возводится физкультурно-спортивный комплекс: «Заказчиком выступает ООО «Флайсервис», а подрядчик, выполняющий работы — ООО «ПМК». Срок завершения работ — 31 августа этого года, но застройщик может не успеть и перенести дату».

Можно было бы предположить, что в этот комплекс будет возведен под секции единоборств, как планировал бывший замглавы Александр Шатунов, но это не так. По данным ДАиГ здесь появится «спортивная арена с полетной камерой для тренировок» (речь идет о аэротрубе). В здании помимо хозпомещений будут буфет, зал демонстрации полетов на 20 мест и два места для занятий в аэротрубе.

Строящийся комплекс не будет муниципальным, хотя, как как уверяют в «Флайсервисе», у организации есть устные договоренности с администрацией, что некоторые категории сургутян смогут заниматься в аэротрубе бесплатно, например, люди с ограниченными возможностями здоровья.

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