Окружной центр охраны материнства и детства в Сургуте откроется осенью 2018 года

В Сургуте продолжается строительство окружного Центра охраны материнства и детства, проект выходит на завершающую стадию строительства. Масштабный комплекс начали возводить в 2015 и к 2018 году привели его к почти 100-процентной готовности. В марте инвестор проекта, компания «ВИС Инфрастуктура» провел экскурсию по строящемуся зданию и рассказал о сложностях, с которыми столкнулись строители. Тогда выяснилось много интересного.

Скорость и качество

Например, то, что на реализацию таких крупных проектов по техническим нормам отводится семь лет, а Центр охраны материнства и детства удастся завершить за три года. Уже сейчас практически закончены внешние отделочные работы, монтируется система тепло и водоснабжения, электросети. Все работы производятся ударными темпами. Каркас здания был полностью закончен за 11 месяцев, хотя по нормативам на такие работы отводится два года. Больше того – уже построены все вспомогательные здания лечебного центра. Так в хозяйственном и пищевом блоках корпуса «В» завершена черновая отделка и закончены надземные и подземные переходы между зданиями.

Работа по оснащению Центра охраны материнства и детства всем необходимым уже началась, сейчас в здании идет монтаж будущих операционных

Медицинский комплекс должны оснастить большим количеством высокотехнологичного оборудования, включая аппараты неонатальной хирургии, маммографические системы и томографы – всего 400 единиц. Все это, а также просторное и удобное для пациентов здание, позволит центру принимать в год до 10000 родов. Для сравнения: нынешний перинатальный центр в Сургуте рассчитан на 3500 родов, хотя вынужден принимать в год около 9000, что является одной из главных причин строительства нового комплекса. Все оборудование и пациенты разместятся на площади более 70000 квадратных метров.

Под общественным контролем

Между тем, проект сопровождался и трудностями. В результате наводнения 2015 года уровень грунтовых вод оказался аномально высоким, поэтому инвестор принял решение поднять всю стройплощадку на 1,35 метра, дабы избежать затопления. По этой причине «ВИС Инфраструктура» попросила правительство региона сдвинуть сроки строительство, на что в округе быстро ответили согласием. Принятию оперативных решений помогает и беспрецедентный формат общения, в котором принимают участие сургутские общественники, рассказывает руководитель проекта, первый заместитель директора департамента по управлению государственным имуществом Югры Андрей Зобницев.

«Из активных горожан Сургута был сформирован общественный совет, который принимает непосредственное участие в создании Центра охраны материнства и детства. В частности, на одном из заседаний общественниками был поднят вопрос о недостаточном количестве машиномест на парковке, и совместно с сургутской администрации этот вопрос был оперативно решен. - поделился Андрей Зобницев. - Благодаря этому количество парковочных мест у Центра охраны материнства и детства достигло чуть более 600. Это пример правильного взаимодействия с общественностью и влияния мнения горожан на параметры проекта. Такой формат был выбран, чтобы я, как руководитель имел дополнительную информацию помимо той, которую получаю на служебных совещаниях».

Во всех корпусах Центра уже закончен монтаж окон и идет установка внутренних коммуникаций

В данный момент на объекте трудится 660 человек, при этом инвестор планирует увеличить число рабочих до 1000 человек, чтобы финальные работы шли одна за другой. При этом качество работ останется на высоком уровне благодаря правильному планированию, о чем сообщил генеральный директор «ВИС Инфраструктура» Семен Прокофьев. Он также опроверг слухи о якобы имеющейся трещине в фундаменте комплекса.

Нашу работу постоянно проверяет государственный строительный надзор и за все время никаких трещин нигде не обнаружилось. Больше того, мы и сами тщательно проверяем качество всех наших работ. У нас уже больше года на зданиях стоят специальные маркеры, которые фиксируют осадку строений, проектировщики постоянно мониторят их и выпустили несколько заключений, согласно которым никаких отклонений нет, - объяснил Семен Прокофьев.

Старый коллектив на новом месте

Большие надежды на новый медицинский комплекс возлагают те, кому скоро предстоит там работать – коллективу Сургутского клинического перинатального центра. Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части Инна Киличева.

«Врачи центра часто бывают на стройке, прошлым летом мы проходили буквально все маршруты следования пациентов. Мы непосредственно участвовали в реализации проекта: подбор оборудования и цвета стен, создание удобной планировки для пациентов и так далее. – рассказывает Инна Киличева. - Сердцем любого перинатального центра являются родильный блок, операционные и отделение детской реанимации, поэтому на них мы обращали больше всего внимания. Они будут оснащены высокотехнологичным оборудованием, что позволит нам выхаживать самых сложных пациентов, то есть детей от 500 грамм и следить за их здоровьем до пяти лет».

Центр охраны материнства и детства будет не только медицинским учреждением окружного значения, но и серьезным научным институтом. Благодаря современному оснащению и той исследовательской базе, которую сформировал коллектив Сургутского перинатального цента, новый медицинский комплекс сможет дальше развивать прикладную и фундаментальную науку. Этому поспособствует и увеличение численность персонала Центра охраны материнства и детства, которое анонсировал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

«Задач перед коллективом будет больше, а значит и людей для этого требуется больше. При этом острой потребности в кадрах для у нас нет. Мы считаем, что сможем на 90-95 процентов закрыть все вакансии за счет тех, кто уже работает в перинатальном центре и тех, кто сейчас заканчивает свое обучение в местных медицинских вузах. – объясняет Алексей Добровольский. - Если понадобятся какие-то точечные усиления персонала по некоторым направлениям, например, лучевой диагностике, то в Сургуте есть специалисты, желающие работать на современном оборудовании. Вместе со всеми кадровыми изменениями персонал увеличится на 1000 человек до 2200».

Важная веха

Как важную веху в сургутском здравоохранении новый Центр охраны материнства и детства рассматривают и в городском врачебном сообществе. Своим мнением о том, какие перспективы при этом открываются перед медиками, корреспонденту siapress.ru рассказал главный врач поликлиники №1 и депутат думы Сургута Максим Слепов.

«Все врачебное сообщество не только Сургута, но и Югры очень ждет начала работы Центра охраны материнства и детства. Он позволит, во-первых, сохранить жизни маленьких детей, а во-вторых, проводить внутриутробные операции с применением самого высокотехнологичного оборудования и помогать не только новорожденным, но и матерям. Хочу также отметить, что в новом перинатальном центре планируется добавить службу для наблюдения и лечения детей раннего возраста», - отметил Максим Слепов.

Проект Окружного центра охраны материнства и детства оказался уникальным не только для Югры, но и для всей страны, как пример быстрой реализации самых передовых медицинских технологий. Финальный результат работы тысяч людей югорчане должны увидеть уже этой осенью.