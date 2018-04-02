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​Театр одного смартфона

Если концерт не увлёк: развлекать себя гаджетами или честно выйти из зала?

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Они когда-нибудь погаснут?!..

Этот вопрос терзал меня в течение всего спектакля «Шинель», премьера которого состоялась на днях в Сургутском музыкально-драматическом театре.

Я недоуменно косилась на мерцающие экраны смартфонов моих соседей. Разные бывают случаи: да, действительно, иногда человеку нужно срочно ответить. Мало ли что, как говорится. Но не отрывать взгляда от гаджета на протяжении почти всей постановки?..

Мне рассказали, что кое-кто во время спектакля даже читал... краткое содержание повести Гоголя. С одной стороны, можно понять неподготовленного человека, который не осилил экспериментального духа новой «Шинели». Однако не лучше ли ознакомиться с произведением заранее? Признаюсь, перед интервью с режиссером постановки Юлией Уткиной мне пришлось перечитать эту повесть, поскольку в голове после школы оставались лишь обрывочные воспоминания да комичное имя — Акакий Акакиевич.

Думается мне, что театр и некоторое кино все же подразумевают определенную подготовку зрителя, не спеша дать ему все на пресловутом блюдечке. Театр, и особенно экспериментальная постановка, в каком-то смысле напоминает иностранца, чей язык понимаешь не сразу. Да, интуитивно чувствуешь посыл и настроение, но разгадать шифр повествования без знания языка иногда довольно проблематично.

Так вот, возвращаясь к нашим экранам. Складывается ощущение, что людей кто-то принуждает полтора часа сидеть на концерте/спектакле, который им явно не по душе. Но есть ли смысл мучиться, тратить свое время и мешать остальным? Ради чего? Это вроде как не школьная обязаловка, за это не ставят отметки, вас не заносят в черный список.

В одном из отзывов о премьере написали, что людей из зала попросту не выпускали: «Ближе к концу ползала встало и пошло к выходу, так вахтерши все перегородили и не пускали никого».

Хм. Может быть, зритель не имеет права выбора, и его буквально вынуждают досидеть до конца? Я решила спросить у представителей театра, какова их политика в этом отношении.

«Это неправда. Я стояла в кармане и прекрасно видела, что происходит. «Ползала» никуда не уходили «ближе к концу», — заместитель директора по связям с общественностью СМДТ Мария Епанешникова. — Это уже был поклон. К выходу как обычно направились те, кто хотел, чтобы их первыми обслужили в гардеробе. Им некогда было аплодировать. Двери из зала в такие моменты не открывают, а ждут окончания поклона и представления актеров. Это вообще составляющая спектакля, и подразумевается, что зрители должны ее пережить».

Впрочем, по словам Марии Епанешниковой, тех, кто совсем не мог терпеть, выпускали через дверь кармана (выход к вестибюлю к санитарным комнатам). Остальным зрителям говорили, что нужно подождать еще две минуты, чтобы выйти в фойе.

«И никаких вахтерш в театре не держат. Есть администраторы и контролеры, которые поддерживают порядок в зале. В любом случае, если человеку надо выйти в течение спектакля, его выпускают — только не через центральный выход, а через дополнительную дверь», — объясняет замдиректора.

К слову, мои знакомые, присутствовавшие на спектакле, также отметили, что люди могли спокойно выходить во время постановки, а задерживали их только во время выхода актеров на поклон.

А вы, попав по каким-то причинам на совершенно чуждое вам мероприятие, сидите на нем до упора — скучая, уткнувшись в смартфон и отсчитывая минуты до конца — или честно уходите восвояси? Что, на ваш взгляд, культурнее?


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Сегодня в 11:56, просмотров: 329, комментариев: 1


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Комментарии:
Саша Алексеев
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Сегодня в 16:31
Можно начать с того, что средний современный сургутский зритель вскормлен, и каждодневно питается, преимущественно, Диснеем, Голливудом, сериалами всех мастей и сетевыми бугагашками. Поэтому поход в театр, зачастую, это просто демонстративный акт потребления "культуры", эдакий парадный выход, автоматически поднимающий "уровень культурности" человека в его собственных глазах. Ну и в глазах окружающих, если правильно всё делать.
Учитывая, что Сургут не избалован широким одновременным выбором постановок, местный зритель обычно "кушает что дают" на данный момент, и меню при этом комплексное. И когда, после привычных широкоформатных феерий со спецэффектами, вдруг приходится вникать в экспериментальные постановки по Гоголю, ничем, кроме внутреннего диссонанса, это человеку не грозит.
Если же обсуждать допустимое время пользования смартфоном во время спектакля, а так же право зрителя в любой момент беспрепятственно покинуть зал, могу сказать, что, прежде всего, зритель никому не обязан что либо "вытерпеть", или "пережить". Если он хочет выйти именно во время поклонов - это тоже в его праве. И ни к чему пытаться соблюсти дутые приличия, либо щадить чувства труппы, чьи старания явно невысоко оценены публикой. Примерно так же включенный в беззвучном режиме смартфон не может сильно помешать окружающим в просмотре, зато число таких "маячков" точно показывает, насколько спектакль привлекает внимание зрителей.
Подводя всё вышесказанное к одному знаменателю, ещё раз хочу заметить, что стоит учитывать специфику предпочтений публики при составлении репертуара. Ну и, может быть, поподробней и заранее предупреждать зрителя о том, что данная постановка совсем не развлекательная. Чтоб не создавать лишних поводов для обид и публичного морализаторства.

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