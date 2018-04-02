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​Спешка нужна при ловле блох

Уже два месяца я не появлялся на сайте siapress.ru. Ждут ли мои материалы читатели сайта или им все равно – не знаю. Надеюсь, что имеются те, которые их ждут, хотя ничуть не меньше и те, кто встретят их без радости.

Повод для этого материала – позиция Болгарии по охлаждению дипломатических отношений с Россией со стороны Запада. К акту солидарности с Лондоном присоединились уже более 30 стран, причем не только членов НАТО и Европейского Союза. Даже во времена т.н. «холодной войны» Советский Союз не оказывался в такой жесткой изоляции. Сегодня, хочется нам это признать или нет, мы фактически стали всемирным изгоем, страной нерукопожатной. Даже Белоруссия и Казахстан, наши самые ближайшие союзники по СНГ и Евразийского союза, не спешат выражать нам поддержку. Об этом в Кремле должны призадуматься.

После скандала в Болгарии на чествовании 140-летия подписания Сан-Стефанского мирного договора, положившего конец Русско-турецкой войны 1877-1878 года и принесшего возрождение Болгарскому государству после пятивекового турецкого господства, и в Софии, и в Москве ожидали как ответит Болгария, примет ли сторону Лондона или Москвы.

Припомню вкратце: президент Владимир Путин еще пятнадцать месяцев назад, сразу после вступления нового болгарского президента генерала Румена Радева, был приглашен посетить Болгарию в удобное для него время. Владимир Владимирович приглашение принял. Ожидали, что он приедет на чествование 140-летия Сан-Стефанского мира, 3 марта сего года. Но президентские выборы 18 марта вынудили отложить приезд Путина на другое время.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который выступил в качестве главы российской делегации, весьма грубо и бестактно позволил себе отчитать болгарского президента Румена Радева как нашкодившего пацана – публично и прилюдно по телевидению. Реакция почти всех слоев болгарского общества была отрицательной. Как заявил Пламен Павлов, лидер Русофильской партии Болгарии, Патриарх нанес огромный ущерб прорусским силам в Болгарии. Так себя вести в чужой стране, где тебя пригласили и принимали как дорогого гостя, недопустимо.

В такой атмосфере все заинтересованные лица с нетерпением ожидали, какова будет реакция болгарского правительства на призыв Великобритании и в чем выразится проатлантическая солидарность Софии. Тем более, что в первое полугодие 2018 года Болгария председательствует в Европейском Союзе.

Правительство вызвало посла в Москве, г-на Бойко Коцева, для консультации, и на специальном заседании было принято, на мой взгляд «соломоново решение». Посол будет отправлен в четырехнедельный отпуск, а в это время София ожидает от Англии неоспоримые доказательства причастности Москвы к покушению на жизнь бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, гражданки России Юлии. И тогда может быть какое-то конкретное решение.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сегодня придерживается той политической линии, которой во Второй мировой войны придерживался царь Борис III. Вынужденный стать формально союзником Гитлера, царь не допустил участие болгар в войне против СССР.

А после войны Тодор Живков сделал все чтобы наши страны были в исключительно близких политических и экономических отношений друг с другом. При этом Болгария была единственной страной-членом Варшавского договора, где не было советских войск.

В статье, ранее публикованной на сайте siapress.ru(«Болгарскому царю Симеону исполняется 80 лет») изложена весьма интересная версия, что царь Борис III и Тодор Живков, коммунистический партийный лидер Болгарии на протяжении 33-х лет – родные братья. Любопытный факт, который наводит на некоторые размышления – то, что нынешний премьер Болгарии, лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов, после свержения Тодора Живкова в 1989 году был личным охранником «Бай Тошо» (с болгарского – «дядюшка Тодор» – прим. ред.). Может в длинных разговорах, которые, по воспоминаниям Борисова, они имели, «бай Тошо» преподал ему некоторые уроки, которые Бойко Борисов сегодня применяет.

Кстати, занятая правительством Бойко Борисова позиция нашла поддержку у всех политических партиях Болгарии. Даже у оппозиционной Социалистической (бывшая Коммунистической) партии.

В Болгарии знают русскую пословицу: «Спешка нужна при ловле блох!». Сложившаяся ситуация напоминает болгарам надпись перед железнодорожным переездом: «Остановись, ослушайся и прейди, если не идет поезд!»

Причины принимать срочные и безотлагательные решения, которые к тому могут оказаться ошибочными, в болгарском правительстве не видят и поэтому делают паузу.

И, думаю, поступают мудро.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 318, комментариев: 9


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 11:47
Атанас, нам то чего жаловаться, как простые люди могут осуждать патриарха? Вон пошел в церковь или дождался его приезда и высказал все, что думаешь о нет, это будет дело! А нам зачем знать чего и как в той Болгарии происходит? Когда про Сургут говоришь или Округ - мы с радостью почитаем, свое мнение выразим.. А тут дело такое, скользкое. Пошел в церковь, взял слово, если дадут и молви там прихожанам. Конечно понимаю что тебя как истинного болгарина и православного это беспокоит. По мне так - ровно все, отчитал, отчитал, значит есть за что! Не нравиться, выйди с плакатам и вырази свое отношение к патриарху. Дело то! Но как вижу что будет по его приезду: весь православный люд города будет рваться на встречу, и ловить каждое слово и взгляд. Про движения рукой - молчу, они многое могут обозначить: как строительство нового храма, так и реконструкция старого....Думаю что уважаемый Атанас, тоже не в последних рядах будет...
Серж
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Сегодня в 12:02
Да! Я внимательно слушал речь патриарха. Никого он не оскорбил, не надо нагнетать, Атанас. А сказал правду, историческую, а не ту, что высказал болгарский премьер, потакая своим "западным шефам", так сказать толерантно вставив в свою речь то, что Болгарию от турецкого ига, оказывается, освобождали почти все европейские государства. Врать то зачем? Эх, братушки, братушки! Как велик был гений Достоевского, сказав нам правду об этих будущих перепитиях., что случаются сейчас, и как переписывается история. И вы, Атанас, туда де!
Сергей Б
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Сегодня в 12:13
Вот сейчас Болгария руку помощи России не протянет и все, пипец России…
Сергей Б
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Сегодня в 12:15
Плохо иметь много Родин. Раздвоение личности получается.
Серж
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Сегодня в 12:18
Это точно!
444 Серж
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Сегодня в 12:26
"Это память о братском порыве русского общества, доказавшего, что православные болгары не одиноки. Мы его не забудем. Мы не забудем и слова в Манифесте императора Александра II, который объявил войну Османской империи, потому что «этого требует чувство справедливости и наше собственное достоинство». «Народ сам поднялся на войну во главе с царем, — писал Достоевский в своем дневнике, — а люди читали Манифест и крестились». Эти воспоминания (сцены), эти чувства глубоки и неподвластны политическим интерпретациям.
На бранных полях Русско-турецкой освободительной войны погибли воины — представители многих народов: русские, румыны, финны, украинцы, белорусы, поляки, литовцы, сербы и черногорцы. Для них всех Болгария стала последним домом, и мы чтим их как своих героев..."
Это текст выступления Президента Румена Радева по случаю Национального праздника Болгарии. Вот, из-за чего взбеленился Кирилл.
Теперь ясно, почему этот ничем не объяснимый кроме имперской спеси выпад главы РПЦ только и можно назвать совершенно не обоснованной грубостью и бестактностью? Понятно, почему болгарское общество восприняло его слова как ничем не спровоцированное открытое оскорбление?
альберт леонов 444
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Сегодня в 13:17
тоже можешь выйти как патриарх приедет и высказать свое отношение ...
444 альберт леонов
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Сегодня в 13:31
Это в стиле вашего циничного посылания в путинский суд. Или вам торжественное богослужение представляется чем-то вроде вечера вопросов и ответов? Но ваша эта готовность все сглотнуть, что сверху льется, любую ложь, любую подлость, любое оскорбление, просто потрясающа. Ни в чем не разбираясь, ни во что не вникая, как и положено сталинскому "правоведу", всегда готовы не задумываясь выпалить: "По мне так - ровно все, отчитал, отчитал, значит есть за что..." Катастрофа.
Мудрец
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Сегодня в 15:30
Хорошее название статьи! Отражает саму суть автора. Атанасов везде торопиться что-нибудь сказать, хоть это никому кроме него не нужно. Главное засветиться! Повод не важен!
Вот уж точно про таких говорят - А plug for every hole ;)

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