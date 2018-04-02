​Спешка нужна при ловле блох

Уже два месяца я не появлялся на сайте siapress.ru. Ждут ли мои материалы читатели сайта или им все равно – не знаю. Надеюсь, что имеются те, которые их ждут, хотя ничуть не меньше и те, кто встретят их без радости.

Повод для этого материала – позиция Болгарии по охлаждению дипломатических отношений с Россией со стороны Запада. К акту солидарности с Лондоном присоединились уже более 30 стран, причем не только членов НАТО и Европейского Союза. Даже во времена т.н. «холодной войны» Советский Союз не оказывался в такой жесткой изоляции. Сегодня, хочется нам это признать или нет, мы фактически стали всемирным изгоем, страной нерукопожатной. Даже Белоруссия и Казахстан, наши самые ближайшие союзники по СНГ и Евразийского союза, не спешат выражать нам поддержку. Об этом в Кремле должны призадуматься.

После скандала в Болгарии на чествовании 140-летия подписания Сан-Стефанского мирного договора, положившего конец Русско-турецкой войны 1877-1878 года и принесшего возрождение Болгарскому государству после пятивекового турецкого господства, и в Софии, и в Москве ожидали как ответит Болгария, примет ли сторону Лондона или Москвы.

Припомню вкратце: президент Владимир Путин еще пятнадцать месяцев назад, сразу после вступления нового болгарского президента генерала Румена Радева, был приглашен посетить Болгарию в удобное для него время. Владимир Владимирович приглашение принял. Ожидали, что он приедет на чествование 140-летия Сан-Стефанского мира, 3 марта сего года. Но президентские выборы 18 марта вынудили отложить приезд Путина на другое время.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, который выступил в качестве главы российской делегации, весьма грубо и бестактно позволил себе отчитать болгарского президента Румена Радева как нашкодившего пацана – публично и прилюдно по телевидению. Реакция почти всех слоев болгарского общества была отрицательной. Как заявил Пламен Павлов, лидер Русофильской партии Болгарии, Патриарх нанес огромный ущерб прорусским силам в Болгарии. Так себя вести в чужой стране, где тебя пригласили и принимали как дорогого гостя, недопустимо.

В такой атмосфере все заинтересованные лица с нетерпением ожидали, какова будет реакция болгарского правительства на призыв Великобритании и в чем выразится проатлантическая солидарность Софии. Тем более, что в первое полугодие 2018 года Болгария председательствует в Европейском Союзе.

Правительство вызвало посла в Москве, г-на Бойко Коцева, для консультации, и на специальном заседании было принято, на мой взгляд «соломоново решение». Посол будет отправлен в четырехнедельный отпуск, а в это время София ожидает от Англии неоспоримые доказательства причастности Москвы к покушению на жизнь бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, гражданки России Юлии. И тогда может быть какое-то конкретное решение.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сегодня придерживается той политической линии, которой во Второй мировой войны придерживался царь Борис III. Вынужденный стать формально союзником Гитлера, царь не допустил участие болгар в войне против СССР.

А после войны Тодор Живков сделал все чтобы наши страны были в исключительно близких политических и экономических отношений друг с другом. При этом Болгария была единственной страной-членом Варшавского договора, где не было советских войск.

В статье, ранее публикованной на сайте siapress.ru(«Болгарскому царю Симеону исполняется 80 лет») изложена весьма интересная версия, что царь Борис III и Тодор Живков, коммунистический партийный лидер Болгарии на протяжении 33-х лет – родные братья. Любопытный факт, который наводит на некоторые размышления – то, что нынешний премьер Болгарии, лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов, после свержения Тодора Живкова в 1989 году был личным охранником «Бай Тошо» (с болгарского – «дядюшка Тодор» – прим. ред.). Может в длинных разговорах, которые, по воспоминаниям Борисова, они имели, «бай Тошо» преподал ему некоторые уроки, которые Бойко Борисов сегодня применяет.

Кстати, занятая правительством Бойко Борисова позиция нашла поддержку у всех политических партиях Болгарии. Даже у оппозиционной Социалистической (бывшая Коммунистической) партии.

В Болгарии знают русскую пословицу: «Спешка нужна при ловле блох!». Сложившаяся ситуация напоминает болгарам надпись перед железнодорожным переездом: «Остановись, ослушайся и прейди, если не идет поезд!»

Причины принимать срочные и безотлагательные решения, которые к тому могут оказаться ошибочными, в болгарском правительстве не видят и поэтому делают паузу.

И, думаю, поступают мудро.