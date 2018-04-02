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В Сургуте развивается новый вид спорта — кайтинг. И это зрелищная штука // ФОТО, ВИДЕО

17-18 марта на озере Тойхлор проходили соревнования – Кубок Югры по сноукайтингу, проводятся они уже 12 лет. В первый день более 30 участников из Югры, Ямала и Урала соревновались за первенство. Чемпионом стал пятнадцатилетний Илья Турбаев, он тренируется уже 3 года. У парня серьезные планы: этим летом он собирается побывать на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айрес. Сейчас спортсмен отправился в Миасс на соревнования в Челябинской области. Олег Турбаев – отец Ильи, и по его совместительству тренер пришел в спорт 9 лет назад, а когда сын подрос вручил кайт ему в руки.

Кайтинг (от англ. kite – воздушный змей) – круглогодичный спорт – зимой, как только выпадает достаточно снега, на замерзшем водоеме можно кататься на лыжах или сноуборде «под парусом», а летом, когда то же озеро оттает, водные потоки будут рассекать спортсмены на своих «досках». В Сургуте и округе кайтинг активно развивается. Зимний сезон югорчане открывают первыми, поэтому их подготовке завидуют и в центральной полосе страны, и в Европе.

Истинных спортсменов у нас в городе немного, однако, любителей, которые катаются по выходным ради удовольствия достаточно. Привлекает людей не только адреналин и скорость, которая, кстати, достигает 70 километров в час во время гонок, но и минимальная травматичность. в случае соблюдения правил безопасности.

Кайтинг, в случае соблюдения правил безопасности, безобиднее велосипеда, потому что, зимой мы катаемся в полной защите, а летом падение в воду – не принесет травм,

- отмечает Олег Турбаев.

Обучение для новичков занимает немного времени: прежде чем встать на сноуборд или лыжи с кайтом, вам предложат несколько часов ловить ветер, и на своих двоих побегать со снарядом.

Ограничений для спортсменов не существует, единственное – ваш вес не должен быть меньше 25 килограмм. Главное погодное условие, конечно – ветер. Но и в холодную погоду, ниже -20 градусов, спортсмены не выходят на озеро.

Что касается профессионалов, соревнуются кайтеры не только в скорости, существуют фристайл программы, где оцениваются прыжки и трюки. Кстати, юный югорский чемпион Илья, не только самый быстрый гонщик за Уралом, но и мастер в финтах с кайтом.

Единственный минус данного вида спорта – дорогостоящее оборудование и экипировка для профессиональных занятий и выступлений. Не смотря на популярность и успехи местных спортсменов, никакой поддержки от администрации и комитета на данный момент не существует.


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Сегодня в 14:22, просмотров: 161, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:12
Ну вот, а то бензин дорожает, бензин дорожает… Альтернатива всегда найдется – лыжи, да еще и под парусом. Скоро весь Сургут кайтингом займется. И проблема с дорогами разрешится.

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