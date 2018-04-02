Уважаемые сургутяне!

Вот уже третий год, по инициативе Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла и по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, в городе Сургуте действует единственный в Митрополии женский монастырь. Настоятельницей монастыря назначена Игумения Георгия. В монастыре живут и трудятся восемь насельниц. Матушка Игумения и большинство монахинь полагали начало монашеского подвига в древнем Княгинином монастыре города Владимира, где подвизались с юности более двадцати лет.

Наша обитель, как новая монашеская молитвенная свеча, призвана освящать город Сургут и весь наш северный край – Югру.

Главная святыня обители – икона Божией Матери «Умиление», перед которой молился Преподобный Серафим Саровский. Особое попечение об обители несут покровители храмов, расположенных на территории монастыря – Преподобный Сергий Радонежский и Преподобный Серафим Саровский. Также в дар обитель получила икону Святых Дивеевских Жен с частицами их святых мощей. Все это дает нам основание считать монастырь новым Сибирским Дивеево.

В монастыре находится великая святыня – Святые мощи Вифлеемских младенцев. Каждый может приложиться и попросить помощи Божией в рождении детей и их воспитании, покаяться в грехе детоубийства (абортах).

В сентябре этого года ожидается прибытие в наш город Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который посетит наш монастырь. Хочется надеяться, что мы, сургутяне, достойно подготовимся к встрече Патриарха.

В монастыре много нужд, необходимых для жизнедеятельности обители: изготовление ограды, ремонт внутренних помещений и оснащение Воскресной школы (мебель, видеопроектор, бытовая техника), нужны отделочные материалы для завершения строительства корпуса (линолеум, ламинат, обои, наливной пол, дерево – доска, вагонка, инструменты для деревообработки). Необходимо и благоустройство территории, где запланирована детская игровая площадка.

Уважаемые сургутяне! Каждый по своим силам может помочь в созидании и становлении святой обители. Спешите внести свою лепту!

Сообщаем реквизиты:

Религиозная организация «Женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Умиление» г. Сургут Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Ф-ал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск

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Адрес: 628414, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, 18

Тел.:8 (3462) 95-03-58

Эл почта: monasterysurgut@mail.ru

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