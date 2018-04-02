​Незаметные жители города: как выживают в суровых условиях сургутские бездомные // ФОТО

В прошлом году в России впервые прошел день бездомного человека, инициаторами проведения которого стали благотворительный фонд «Нужна помощь», портал «Такие дела» и благотворительная организация «Ночлежка».

Теперь, по задумке авторов, каждый последний понедельник марта станет днем солидарности с людьми, оказавшимися на улице и днем памяти погибших там. Такая дата выбрана не случайно: «март — еще вполне зимний месяц, а сил, чтобы дождаться весны и тепла, все меньше. Понедельник — самый тяжелый день. Кроме того, именно в конце марта волонтеры движения «Друзья на улице» проводят панихиду по бездомным, скончавшимся прошедшей зимой. На ней звучат имена погибших», — сообщается на сайте «Филантроп».

В Сургуте тоже есть бездомные люди. Сейчас их судьбой помимо местных бюджетных структур начали заниматься волонтеры фонда «Накорми голодного». Именно с ними вечером 26 марта корреспондент siapress.ru проехал по местам, где выживают бездомные: ночлежка «Альтернативы» в поселке Кедровый, полурасселенный дом в 25 мкр и район жд-вокзала.





Волонтеры фонда "Накорми голодного" еженедельно привозят бездомным горячую еду

Как пояснил корреспонденту руководитель фонда «Накорми голодного» Александр Алексеев, бездомными сургутянами в городе считаются не только те, кто ютится в подвалах, палатках, под теплотрассами, но и люди, у которых есть некая крыша над головой. Вечером минувшего понедельника нам удалось побеседовать и с теми, и с другими.

Так, например, в полурасселенном доме в 25 мкр города в одной из секций живут несколько бездомных. Застать на месте удалось лишь троих из них — Александра, Камиля и Алеся. В жутких, но все же более-менее сносных условиях (в сравнении с другими уличными жителями), эти трое мужчин выживают уже не первый год. Так, например, Александр, или дядя Саша, как его называют сожители, бездомным стал в 2017-м, а Камиль на улице уже 17 лет. Алесь периодически проходит лечение от туберкулеза и ВИЧ, он недавно освободился из мест не столь отдаленных. Попасть в «Альтернативу» ему не светит из-за имеющихся заболеваний. Мужчина едва ходит — проблемы с тазобедренным суставом. Поэтому и живет в этой комнатке: другие бездомные помогают ему передвигаться, обслуживать себя, в общем не бросают на произвол судьбы.

В одном из полурасселенных домов города в ужасных условиях живут несколько сургутских бездомных

О том, как выживают на улицах бездомные люди Сургута вы сможете прочитать в ближайшее время на siapress.ru — мы готовим большой проект, который расскажет о нелегких судьбах незаметных жителей города, работе, которая ведется для того, чтобы вернуть их в социум, а также проблемах в ее реализации.