ТОП-10 популярных и необычных имен, которые дают сургутским детям // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

По данным сургутского Управления ЗАГС в 2015 году родилось 7265 детей (3768 мальчиков и 3497 девочек). В 2016 — 7275 (3734/3541), а в прошлом году — 6772 (3540/3232).

СИА-ПРЕСС подготовил ТОП-5 самых популярных имен для девочек и мальчиков за последние три года, а также список необычных имен, попытавшись предположить, почему родители называют новорожденных именно так.

Мальчики

5 место. Кирилл

287 сургутских малышей носят имя Кирилл. Считается, что оно либо древнегреческого происхождения от «Кир» и означает «господин», «владыка», либо от персидского слова, которое переводится как «солнце».

Знаменитый тезка — младший брат Мефодия — Кирилл. Эти святые создали славянскую азбуку. Фото: 777-konstantin.blogspot.ru

4 место. Максим

331 новорожденного за три года назвали Максимами. Имя вероятнее всего происходит от латинского слова «максимус» — величайший, самый большой, превеликий.

Знаменитый тезка — Алексей Пешков, более известный как Максим Горький — один из самых значительных в мире русских писателей и мыслителей.

Фото: diletant.media





3 место. Михаил

На третьем месте по популярности в Сургуте имя Михаил (355 детей). Возможно оно происходит с иврита, от слов «ми кмо элохим» и буквально означает «Кто как Бог», или «Тот, Кто как Бог».

Знаменитый тезка — русский царь Михаил Романов, первый из своей династии.

Фото: aminpro.ru

2 место. Александр

На втором по популярности месте имя Александр (426 детей): от древнегреческого «Александрос» — «защищающий мужчина», или просто «защитник».

Знаменитый тезка — один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века, основоположник современного русского литературного языка, поэт Александр Пушкин. Фото: mayaksbor.ru

1 место. Артем

Самым популярным именем, которым называли детей в последние три года стало Артем (439 человек). Оно происходит от древнегреческого имени Артемиос, в свою очередь происходящего от имени богини Артемиды. Буквально переводится как «посвященный Артемиде», либо от слова «артемес» — невредимый, здравый.

Знаменитый тезка — российский авиаконструктор Артем Микоян. Под его руководством были созданы истребители МиГ-1, МиГ-3, сверхзвуковые истребители МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23. На самолетах, разработанных под руководством Микояна, было установлено 55 мировых рекордов.

Фото: rodinatyumen.ru

Девочки

5 место. Дарья

304 девочки за последние три года получили имя Дарья, которое в переводе с древнеперсидского означает «сильная», «побеждающая», «владеющая».

Знаменитая тезка — Даша Севастопольская (настоящее имя Дарья Михайлова) — первая военная сестра милосердия, героиня обороны Севастополя в Крымскую войну 1853—1856 годах.

Фото: tutunov.org

4 место. Анастасия

Настей в Сургуте было названо 334 ребенка. Считается, что имя происходит от древнегреческого слова «анастас» — «воскресший» и означает «возвращенная к жизни», «восставшая».

Знаменитая тезка, бесспорно, самая известная — княжна Анастасия Романова, четвертая дочь последнего императора России, Николая II.

Фото: drevo-info.ru

3 место. Виктория

46 детей были названы Виками. Это имя имеет латинские корни (от слова «victoria»), а его значение переводится как «победа», «победительница».

Знаменитая тезка — королева Великобритании Виктория, последняя из Ганноверской династии. Век ее правления был назван викторианским.

Фото: meduza.io

2 место. Мария

На втором по популярности женским именем за три года стало имя библейского происхождения Мария (378 детей).

Именно так звали мать Иисуса. Образовалось оно от древнееврейского имени Мирьям (Мириам) и означает «желанная», «горькая», «безмятежная».

Фото: velvet.by

1 место. София

На первом месте по популярности имя София (Софья) — 415 девочек были названы именно так. Кстати, это имя также самое распространенное в мире, оно обогнало имя Анна.

Знаменитая тезка — святая мученица София Римская, христианская святая, мать мучениц Веры, Надежды и Любови Римских, пострадавших в гонение императора Адриана. Фото: agios-icon.ru

Необычные имена

Сургутяне продолжают называть детей необычными именами. Так за три года в городе появились на свет

Эрнест — древнегерманское имя, буквально означает «серьезный», «строгий»

Милан — с древнеславянского «милый»

Ведамир — славянское имя, означающее «ведающий»

Фадей — имеет две версии происхождения: по одной, оно является еврейским вариантом греческого имени Теодор, означающего «дар Бога», а по второй, произошло от еврейского слова, означающего «похвала», «восхваляющий».

Эсра — тюркская форма арабского имени Исра — «ночное путешествие» (имеется ввиду пророка Мухаммеда). Иногда его переводят как «темпераментная», «внимательная», «изменчивая».

Тея — вероятнее всего переводится как «богиня», поскольку имя могло быть образовано от мужского Теос — «бог».

Мия — одни источники утверждают, что имя имеет шведские корни и переводится как «непокорная» или «упрямая». Другие, что имя образовалось от испанского слова Mia («моя»). Третьи, что имя Мия — сокращенный вариант от Саломия и переводится как «тихая как храм» или «спокойная».

Ясина — либо арабское имя, которое взято из названия 36 суры Корана, либо славянское имя, означающее «ясная».

Эра — от латинского «aera» — «эра», «начинание». Либо производное от имени богини хаоса Эрес.

Селена — имя греческой богини Луны. Означает «луна», «свет луны», «сияние луны».

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