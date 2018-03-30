16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,2649   EUR  70,5618  

ТОП-10 популярных и необычных имен, которые дают сургутским детям // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

literock969.com
literock969.com

По данным сургутского Управления ЗАГС в 2015 году родилось 7265 детей (3768 мальчиков и 3497 девочек). В 2016 — 7275 (3734/3541), а в прошлом году — 6772 (3540/3232).

СИА-ПРЕСС подготовил ТОП-5 самых популярных имен для девочек и мальчиков за последние три года, а также список необычных имен, попытавшись предположить, почему родители называют новорожденных именно так.

Мальчики

5 место. Кирилл

287 сургутских малышей носят имя Кирилл. Считается, что оно либо древнегреческого происхождения от «Кир» и означает «господин», «владыка», либо от персидского слова, которое переводится как «солнце».

Знаменитый тезка — младший брат Мефодия — Кирилл. Эти святые создали славянскую азбуку. Фото: 777-konstantin.blogspot.ru

4 место. Максим

331 новорожденного за три года назвали Максимами. Имя вероятнее всего происходит от латинского слова «максимус» — величайший, самый большой, превеликий.

Знаменитый тезка — Алексей Пешков, более известный как Максим Горький — один из самых значительных в мире русских писателей и мыслителей.

Фото: diletant.media


3 место. Михаил

На третьем месте по популярности в Сургуте имя Михаил (355 детей). Возможно оно происходит с иврита, от слов «ми кмо элохим» и буквально означает «Кто как Бог», или «Тот, Кто как Бог».

Знаменитый тезка — русский царь Михаил Романов, первый из своей династии.

Фото: aminpro.ru

2 место. Александр

На втором по популярности месте имя Александр (426 детей): от древнегреческого «Александрос» — «защищающий мужчина», или просто «защитник».

Знаменитый тезка — один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века, основоположник современного русского литературного языка, поэт Александр Пушкин. Фото: mayaksbor.ru

1 место. Артем

Самым популярным именем, которым называли детей в последние три года стало Артем (439 человек). Оно происходит от древнегреческого имени Артемиос, в свою очередь происходящего от имени богини Артемиды. Буквально переводится как «посвященный Артемиде», либо от слова «артемес» — невредимый, здравый.

Знаменитый тезка — российский авиаконструктор Артем Микоян. Под его руководством были созданы истребители МиГ-1, МиГ-3, сверхзвуковые истребители МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23. На самолетах, разработанных под руководством Микояна, было установлено 55 мировых рекордов.

Фото: rodinatyumen.ru

Девочки

5 место. Дарья

304 девочки за последние три года получили имя Дарья, которое в переводе с древнеперсидского означает «сильная», «побеждающая», «владеющая».

Знаменитая тезка — Даша Севастопольская (настоящее имя Дарья Михайлова) — первая военная сестра милосердия, героиня обороны Севастополя в Крымскую войну 1853—1856 годах.

Фото: tutunov.org

4 место. Анастасия

Настей в Сургуте было названо 334 ребенка. Считается, что имя происходит от древнегреческого слова «анастас» — «воскресший» и означает «возвращенная к жизни», «восставшая».

Знаменитая тезка, бесспорно, самая известная — княжна Анастасия Романова, четвертая дочь последнего императора России, Николая II.

Фото: drevo-info.ru

3 место. Виктория

46 детей были названы Виками. Это имя имеет латинские корни (от слова «victoria»), а его значение переводится как «победа», «победительница».

Знаменитая тезка — королева Великобритании Виктория, последняя из Ганноверской династии. Век ее правления был назван викторианским.

Фото: meduza.io

2 место. Мария

На втором по популярности женским именем за три года стало имя библейского происхождения Мария (378 детей).

Именно так звали мать Иисуса. Образовалось оно от древнееврейского имени Мирьям (Мириам) и означает «желанная», «горькая», «безмятежная».

Фото: velvet.by

1 место. София

На первом месте по популярности имя София (Софья) — 415 девочек были названы именно так. Кстати, это имя также самое распространенное в мире, оно обогнало имя Анна.

Знаменитая тезка — святая мученица София Римская, христианская святая, мать мучениц Веры, Надежды и Любови Римских, пострадавших в гонение императора Адриана. Фото: agios-icon.ru

Необычные имена

Сургутяне продолжают называть детей необычными именами. Так за три года в городе появились на свет

Эрнест — древнегерманское имя, буквально означает «серьезный», «строгий»

Милан — с древнеславянского «милый»

Ведамир — славянское имя, означающее «ведающий»

Фадей — имеет две версии происхождения: по одной, оно является еврейским вариантом греческого имени Теодор, означающего «дар Бога», а по второй, произошло от еврейского слова, означающего «похвала», «восхваляющий».

Эсра — тюркская форма арабского имени Исра — «ночное путешествие» (имеется ввиду пророка Мухаммеда). Иногда его переводят как «темпераментная», «внимательная», «изменчивая».

Тея — вероятнее всего переводится как «богиня», поскольку имя могло быть образовано от мужского Теос — «бог».

Мия — одни источники утверждают, что имя имеет шведские корни и переводится как «непокорная» или «упрямая». Другие, что имя образовалось от испанского слова Mia («моя»). Третьи, что имя Мия — сокращенный вариант от Саломия и переводится как «тихая как храм» или «спокойная».

Ясина — либо арабское имя, которое взято из названия 36 суры Корана, либо славянское имя, означающее «ясная».

Эра — от латинского «aera» — «эра», «начинание». Либо производное от имени богини хаоса Эрес.

Селена — имя греческой богини Луны. Означает «луна», «свет луны», «сияние луны».

Читайте предыдущий рейтинг Лилии Сулеймановой «ТОП-10 самых дорогих собак и кошек, выставленных на продажу в Сургуте»


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:59, просмотров: 260, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

ТОП-10 популярных и необычных имен, которые дают сургутским детям // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 популярных и необычных имен, которые дают сургутским детям // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Александры, Марии и Кириллы против Мий, Фадеев и Эр
Лилия Сулейманова Сегодня в 17:59
259 0
Поддержка, которая может привести к новым жертвам

Поддержка, которая может привести к новым жертвам
Я не понимаю такие акции, как, например, запуск шаров в небо или флешмоб с массовыми гудками автомобилей
Константин Шперлинг Сегодня в 12:42
733 3
Пятерка по литературе. Топ лучших книг от основателя и директора Сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой

Пятерка по литературе. Топ лучших книг от основателя и директора Сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой

Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:37
485 11
Что касается проверок, то они проходят несколько раз в год

Что касается проверок, то они проходят несколько раз в год
​Друзья, до меня дошли сведения, что 31 марта планируется бойкот торговых центров города и учебная эвакуация. Зачем?
Вадим Шувалов, глава города Сургута Сегодня в 09:16
523 1
Ода Ван Гогу // ТЕСТ

Ода Ван Гогу // ТЕСТ
Сегодня 165 лет со дня рождения великого нидерландского художника. А что вы знаете о его жизни и творчестве?
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 09:13
338 0
Увеличение подоходного налога с граждан – это только цветочки…

Увеличение подоходного налога с граждан – это только цветочки…
Складывается ощущение, что власть теперь уж точно «оторвется» на введении новых и повышении старых налогов-сборов-поборов
Вячеслав Тетёкин, главный политический советник Председателя ЦК КПРФ Сегодня в 09:06
17420 0
Внедрили ли в Сургуте опыт Казани и Сочи по борьбе с нелегальными такси? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Внедрили ли в Сургуте опыт Казани и Сочи по борьбе с нелегальными такси? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Администрация изучила опыт образцовых городов
Лилия Сулейманова 29 марта в 17:19
545 1
​В приоритете расходов бюджета Югры – строительство школ и больниц

​В приоритете расходов бюджета Югры – строительство школ и больниц
Если говорить о муниципальных образованиях, то достаточно весомая сумма дополнительных средств направлена на расходы городу Сургуту
Ирина Урванцева депутат думы ХМАО-Югры 29 марта в 17:11
499 3
​Статья дня. Поборы и смерть: как система создала условия для пожара в Кемерово

​Статья дня. Поборы и смерть: как система создала условия для пожара в Кемерово
В начале 2000-х в ходе реформы технического регулирования был шанс так сформулировать требования к безопасной эксплуатации зданий, чтобы они не противоречили друг другу и были бы исполнимы. Но он был упущен
Александр Рубцов 29 марта в 16:46
743 3
​Обещанного ждут

​Обещанного ждут
Погорельцы с Кедрового до сих пор не получили не только жилье, но и собранные пожертвования
Лилия Сулейманова 29 марта в 15:23
881 0
​Мы забрали всё

​Мы забрали всё
О выпускниках филфака СурГПУ на городском конкурсе «Журналист года-2017»
Николай Ганущак, заведующий кафедрой филологического образования и журналистики СурГПУ 29 марта в 14:57
472 1
Алмаз Авдияров: «Если стихотворение хорошее — маловероятно, что вы это не поймете»

Алмаз Авдияров: «Если стихотворение хорошее — маловероятно, что вы это не поймете»

Интервью с молодым сургутским поэтом, ставшим лауреатом международного фестиваля
Надежда Макаренко 29 марта в 09:11
387 0
Статья дня. Вместо тысячи матерных слов

Статья дня. Вместо тысячи матерных слов
Я могу говорить об этих людях только матом, но даже в матерном словаре, где 12 томов, с трудом подбираю эпитеты
Антон Орехъ, обозреватель 29 марта в 09:04
705 6
Меню школьных столовых – это вечный предмет спора между родителями // ИНФОГРАФИКА

Меню школьных столовых – это вечный предмет спора между родителями // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru высказала свое мнение о питании детей в школах и детских садах
Константин Шперлинг 28 марта в 17:48
516 0
Что будет дальше с развитием садоводства в Сургуте?

Что будет дальше с развитием садоводства в Сургуте?

На очередном заседании думы города, невзирая на мнение общественности и усилия прессы, было все-таки принято решение об изъятии территории садоводства в зону городских лесов
Александр Голосняк, председатель правления СТСН «Летние Юрты» 28 марта в 15:16
1138 14
​От редакции. Дефицит человечности

​От редакции. Дефицит человечности
Если Владимир Путин приехал «разруливать» кемеровское ЧП и выглядел достойно (хоть и не в привычном для себя амплуа), то его подчиненные в регионе показали абсолютное непонимание ситуации и тотальную оторванность от реальности.
Блог газеты «Новый Город» 28 марта в 13:38
1179 15
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика