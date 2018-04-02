Что будет, если на Сургут упадет ядерная бомба?

В интернете появился интересный сервис, который позволяет узнать, что произойдет, если на ваш город упадет ядерная бомба. Необычный сайт создала некоммерческая организация Outrider Foundation. Сервис обладает широким функционалом, благодаря которому пользователи могут выбрать понравившуюся им бомбу и тип детонации: на земле или в воздухе.

После ввода всей необходимой информации, на интерактивной карте отобразится ядерный взрыв, а вместе с ним появится точная информация о радиусе поражения, взрывной волне, радиации и температуре в эпицентре события. Кроме того, алгоритмы сайта определят потенциальное количество погибших и пострадавших в результате взрыва. Среди городов доступен и Сургут, поэтому портал siapress.ru решил узнать, что произойдет в случае падения на город ядерной бомбы. Результаты получились любопытными.

Если речь идет о бомбе, аналогичной знаменитому «Малышу» (15 килотонн), упавшему на Хиросиму 6 августа 1945 года, то последствия для Сургута оказываются относительно незначительными. Радиус взрыва, эпицентром которого сервис почему-то выбирает многострадальный олимпийский бассейн, оценивается в 112 метров, а количество потенциальных жертв – в 6,5 тысяч человек. При этом ударная волна распространится во все стороны на 2,5 километра. Большая часть города не пострадает

Больше разрушений принесет термоядерный заряд W-87 (300 килотонн), который устанавливают на американские ракеты Minuteman-III. Ударная волна накроет почти весь город, а в эпицентре взрыва окажется целый квартал. Радиационное заражение расползется по центральной части Сургута и количество потенциальных жертв увеличится до 83 тысяч человек.

Куда хуже дело обстоит в случае падения на Сургут копии самого мощного ядерного боеприпаса в истории - «Царь-бомбы» (50 мегатонн), взорванной на Новой Земле в 1961 году. При таком раскладе город будет стерт с лица Земли, ударная волна уничтожит ближайшие поселки, а волна жара дойдет до Нефтеюганска. Но есть и хорошая новость – мы не успеем ничего понять и почувствовать, так как весь город окажется в эпицентре взрыва, где температура моментально повысится до нескольких миллионов градусов.

Впрочем, мы искреннее надеемся, что это знание для нашего города, равно как и для всех городов Земли, окажется исключительно теоретическим, гипотетическим, и на практике никогда не реализуется.