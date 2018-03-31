​Культсловарь. Бенефис акведука и виадука

Не уверены в значении слова «биеннале», что-то слышали о «балюстраде» или считаете, что «а капелла» — это женское имя? Каждую субботу на siapress.ru— рубрика «Культсловарь»! Каждую субботу десять слов из разных сфер искусства — в ваш арт-багаж.

1. Акведу́к (лат. aquaeductus, от aqua — вода и duco — веду) — это водовод (канал, труба) для подачи воды к населённым пунктам, оросительным и гидроэнергетическим системам из расположенных выше источников. Кроме того, акведуком называют часть водовода в виде арочного моста над оврагом, рекой, дорогой, в котором стенки и днище лотка или трубы выступают в виде несущих пролётных конструкций.

2. Виаду́к (франц. viaduc, от лат. via — дорога и duco — веду) — мостовое сооружение, которое отличается длинной протяженностью и высокими опорами, построенное при пересечении дороги с оврагами, ущельями, болотистыми долинами рек. Постепенное нарастание высоты опор (в некоторых случаев — и размера пролетов) отличает виадук от эстакады.

3. Алеба́стр (от греч. ἀλάβαστρος) — название двух различных минералов: гипса (диаквасульфата кальция) и кальцита (карбонат кальция). Первый — алебастр (алавастор), которым мы пользуемся в наши дни; второе — по большей части название материала в античности. Эти два вида значительно отличаются друг от друга по относительной твёрдости. В художественном смысле алебастром обычно называют гипсовый камень, используемый для создания различных поделок.

4.Ба́тик (франц. batique — набивной, лат. battuere — бить) — многоцветная ткань, роспись которой выполняется ручным способом с использованием резервирующих средств. Батик зародился у народов Индонезии.

На ткань (шёлк, хлопок, шерсть, синтетику) тонким слоем расплавленного воска наносится рисунок. Затем ткань погружается в сосуд с соответствующей ткани краской. Окрашиваются только части, не покрытые воском. Процедура повторяется многократно и отдельно для каждого цвета. Для получения чётких границ на стыке красок используется специальный закрепитель, резервирующий состав, на основе парафина, бензина, на водной основе — в зависимости от выбранной техники, ткани и красок.

Техники росписи ткани разнообразны. В батике можно распознать художественные приемы акварели, пастели, графики, витража, мозаики. В современных условиях приемы росписей значительно упростились в сравнении с традиционными техниками. Все чаще используется набойка — то есть цветная печать с выпуклых печатных форм непосредственно на ткань, существует много спецсредств, позволяющих расписывать различные детали одежды, предметы интерьера, картины на шёлке даже новичкам в области оформления ткани.

Но батиком называют только технику с использованием резервирования при ручной окраске ткани.

5. Амплуа́ (фр.emploi «роль; должность, место; занятие») — определённый род ролей, соответствующих внешним и внутренним данным актёра.

6. Бенефи́с (фр. bénéfice — доход, польза) — спектакль, устраиваемый в честь одного из выступающих актёров (например, как выражение признания мастерства бенефицианта) или работников театра. Доход от таких представлений полностью поступал в пользу этого человека — за вычетом расходов по спектаклю. К слову, первый в истории бенефис состоялся во Франции в 1735 году.

7. А капе́лла (итал. A cappella, «как в капелле») — термин, относящийся к хоровой музыке, предназначенной для исполнения без инструментального сопровождения.

8. Assai (асса́и) — термин, относящийся к музыке. Означает слово «очень»; например, adagio assai — очень медленно.

9. Апофео́з, устар. апотеоз, апотеоза, апофеоза, (апоѳеозъ) (др.-греч. ἀποθεόσις, от ἀπο- — приставка со значением удаления или превращения, θεός — «бог») — обожествление, прославление, возвеличение какого-либо лица, события или явления.

Картина Василия Верещагина «Апофеоз войны»

Первоначально термин прямо обозначал причисление человека к сонму богов (например, Геракла или императора Клавдия), со временем он приобрёл переносное значение и стал значить прославление, хвалу чего-либо вообще. Кроме того, этот термин использовался в театральных постановках для финальных, торжественных сцен произведений, из-за чего в устной, иносказательной речи он приобрёл значение кульминации, венца событий.

10. Беллетри́стика (от фр. belles lettres — «изящная словесность») — общее название художественной литературы в стихах и прозе, либо же исключая стихи и драматургию.

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